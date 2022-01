Brzi antigenski testovi vrlo su pouzdani ako imate simptome

Brzi antigenski testovi više se ne moraju potvrđivati PCR-om, već se dijagnoza COVID-19 od sada može postaviti brzim antigenskim testovima na uputnicu, potvrđeno je nakon sastanka u Ministarstvu zdravstva. Mogućnost dijagnosticiranja COVID-19 proširuje se u širokoj mreži testnih mjesta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kazao je prof. Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a. COVID potvrde na temelju brzih testova moći će se dobiti samo u zdravstvenim institucijama i ordinacijama privatne zdravstvene zaštite. Vrijedit će jednako dugo kao i one dobivene na temelju PCR-a, ali samo na teritoriju RH, jer EK zasad ne prihvaća BAT kao dokaz preboljenja, no očekuje se da će se i to promijeniti.

Kvalitetan uzorak

– Testiranje će biti moguće u svim ustanovama koje su naši ugovorni partneri s kojima imamo komunikaciju putem CEZIH-a i bit će za to plaćeni. Testovi će biti distribuirani svim ambulantama koje to žele raditi – rekao je Lucian Vukelić, ravnatelj HZZO-a. Trenutačno 995 primaraca obavlja testiranje na SARS-CoV-2.

Ovime se mijenjaju ranije preporuke HZJZ-a, kada se zbog administrativnih razloga, tj. izdavanja COVID potvrde tražilo da se pozitivan antigenski test potvrdi PCR-om. No eksplozija zaraze koju imamo daleko premašuje dijagnostičke kapacitete, a BAT se priznaje kao potvrda oboljenja od koronavirusa i u nekim drugim zemljama, poput V. Britanije, SAD-a, Italije... Brzi antigenski testovi pokazali su 99% specifičnosti i 97% osjetljivosti kod simptomatskih slučajeva i neposrednih kontakata COVID-19 koji su nastupili prije pet do sedam dana, utvrdila je u svom ispitivanju triju BAT-ova još prije godinu dana mikrobiologinja prof. Jasmina Vraneš, voditeljica Službe za kliničku mikrobiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar". I kućni i brzi antigenski testovi (BAT) koji se koriste u zdravstvenim ustanovama i na testnim punktovima su tzv. lateral flow testovi i funkcioniraju na potpuno istom principu. Ti imunokromatografski testovi ne detektiraju neke karakteristične gene virusa kao molekularne metode, nego u uzorku mogu odmah, u roku od 15 minuta, detektirati karakteristične epitope virusa, objašnjava prof. Jasmina Vraneš.

Tjedno 30 mil. kn za testove

– Brzim antigenskim testovima pomoću dijagnostičkih protutijela detektira se karakteristični protein virusa SARS-CoV-2 u uzorku, razlika je samo u načinu uzorkovanja. Na mjestu uzimanja uzorka obrisak nazofarinksa uzimaju obučene osobe pod kontroliranim uvjetima, a kod kuće to može svatko – objašnjava prof. Vraneš i ističe da je za točnost nalaza važno da uzorak bude kvalitetan i zato se treba pridržavati uputa i pažljivo ga uzeti. Za razliku od PCR testa, koji je zlatni standard, brzi testovi mogu biti i lažno pozitivni i lažno negativni.

– Lažno negativan rezultat može biti ne samo ako niste dovoljno duboko gurnuli štapić u nos, nego ga treba unutra okrenuti i pričekati desetak sekundi da štapić povuče stanične elemente. Najčešće je lažno negativan zbog loše uzetog uzorka. U slučaju da još traje inkubacija ili je tek početak zaraze pa još nema dovoljno virusa u stanicama, nijedan BAT neće dati pozitivan nalaz, ali nalaz će već sutra, prekosutra biti pozitivan i zato se ti testovi rade uzastopce svaki dan, posebno ako osoba osjeća neke simptome. Manje su osjetljivi u odnosu na PCR, ali jako su dobri. Kome se pojavi "crtica" i na kućnom i na BAT-u, sigurno ima koronu, nema dvojbe. Nema lažno pozitivnih rezultata ako osoba ima simptome koji su nastupili prije pet, najviše sedam dana i ima crticu na kućnom ili antigenskom testu, to je sigurno potvrđena korona – nedvosmisleno će mikrobiologinja, koja ponavlja: – Ako je test negativan, a vi se baš ne osjećate dobro, svakako ga treba ponavljati, bit će pozitivan, samo mu treba malo više vremena.

Do lažno pozitivnog rezultata može doći u slučaju jako niske raširenosti prevalencije neke infekcije, ali sada to nije slučaj. – Sada nemamo lažno pozitivnih, kod onih sa simptomima uvijek 100% potvrdimo PCR-om – navodi prof. Vraneš.

Od početka pandemije otprije gotovo dvije godine na testiranje je u Hrvatskoj potrošeno 1,41 milijardu kuna, rekao je dr. Vukelić, odnosno između 20 milijuna i 30 milijuna kuna tjedno.