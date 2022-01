Što je 'deltacron': Nova varijanta koronavirusa ili kontaminacija uzoraka?

Čak i ako ste pomalo otupjeli zbog konstantnih vijesti o COVID-19, ovo bi vam moglo privući pozornost: znanstvenik sa Sveučilišta na Cipru rekao je da je otkrio novi soj koronavirusa koji kombinira karakteristike delte i omikrona.

Leonidos Kostrikis i njegov tim identificirali su 25 slučajeva onoga što profesor biološke znanosti i šef Laboratorija za biotehnologiju i molekularnu virologiju naziva „deltacron“.

Omikron je vrlo zarazan i postao je dominantan soj SARS-CoV-2 u mnogim zemljama. Delta je prošlog ljeta bio dominantan soj širom svijeta. Zaraženi pacijenti imali su znatno veći rizik od hospitalizacije od onih s alfa-sojem virusa, piše Deutsche Welle.

Prema Kostrikisu, deltacron ima genetske potpise slične omikronu unutar delta-genoma.

„Vidjet ćemo u budućnosti je li ovaj soj patogeniji ili zarazniji i hoće li prevladati umjesto delte i omikrona", rekao je u petak Kostrikis za ciparski TV kanal Sigma TV.

Razvoj novog soja s potencijalnom sposobnošću da se širi jednako brzo kao omikron ili dovede do težih slučajeva izazvao je isprva zabrinutost. Ali stručnjaci su u međuvremenu doveli u pitanje istinitost Kostrikisovih nalaza.

Tvrdnje o kontaminaciji

„Sekvencije ciparskog 'deltacrona' o kojima je izvještavalo nekoliko velikih medija izgledaju sasvim jasno kao kontaminacija“, napisao je u subotu Thomas Peacock, znanstveni suradnik na Imperial College London's Barclay Laboratory, koji se usredotočio na istraživanje koronavirusa. U drugom tvitu on je dodao da „to nema veze sa 'kvalitetom laboratorija' ili nečim sličnim – ovo se jednostavno povremeno događa svakom laboratoriju za sekvenciranje!

Small update: the Cypriot 'Deltacron' sequences reported by several large media outlets look to be quite clearly contamination - they do not cluster on a phylogenetic tree and have a whole Artic primer sequencing amplicon of Omicron in an otherwise Delta backbone.