Božinović i Marić sigurno ostaju u Vladi, ali ne i svi ostali ministri

Novu parlamentarnu većinu HDZ će okupiti s dosadašnjim partnerima. Poruka je to niza HDZ-ovih dužnosnika koji su danas jasno dali do znanja kako u okupljanju potpore Andreju Plenkoviću kao mandataru nove Vlade ne računaju na Domovinski pokret Miroslava Škore. Iako su i HDZ i Domovinski pokret kroz izbornu kampanju poručivali da će nakon izbora o novoj parlamentarnoj većini razgovarati s programski srodnim strankama, nakon prebrojavanja glasova u izbornoj noći postalo je jasno da HDZ s osvojenih 66 mandata ima više opcija za okupljanje većine i da je pregovaračka pozicija Škorine ekipe daleko slabija od one kakvu su im predviđale predizborne ankete. U HDZ-u se danas moglo osjetiti olakšanje što ne moraju u tvrde pregovore sa Škorom.

– Zašto bismo razgovarali s Domovinskim pokretom ako već imamo dovoljno ruku za većinu? Osim toga, Škoro i njegovi suradnici već su u kampanji poručivali kako im je neprihvatljiv scenarij u kojem bi Plenković bio premijer. Čak su i sinoć, u izbornoj noći, to govorili i nema razloga da sada razgovaramo o suradnji – kazao nam je sugovornik iz kruga bliskog Plenkoviću. Da koalicija sa Škorom ne dolazi u obzir, do znanja je dao i ministar uprave Ivan Malenica.

Škorini razočarani

– Mislim da je Domovinski pokret imao veća očekivanja i da su mislili da će više utjecati. Ostali su razočarani jer očito neće sudjelovati u vlasti – kazao je Malenica za N1.

Sam Plenković poručuje, pak, kako s formiranjem nove većine neće čekati zadnji rok.

– Najprije smo razgovarali s ljudima s kojima smo već surađivali. Proizlazi spremnost za nastavak suradnje. To su bile preliminarne konzultacije, nije to fiksni dogovor parlamentarne većine. 76 potpisa je zagarantirano. Prvo ćemo analizirati stvari, ali stvari su jasne. Nemamo vremena za čekanje, moramo što prije formirati novi saziv Sabora i novu Vladu – kazao je Plenković, dok drugi u stranci procjenjuju da bi se nova većina, potrebna kako bi Plenković dobio mandat za sastavljanje Vlade, mogla formalizirati već do kraja ovog tjedna.

>> VIDEO Burno se slavilo u HDZ-u, a Vilija Beroša je ponijela pjesma, pa je i zaplesao!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

I potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić potvrdio je da njegova stranka za početak računa na svih osam zastupnika nacionalnih manjina te s HNS-om i reformistima koji su u novom sazivu izborili po jedan mandat, dakle s minimalnih 76 zastupnika.

– Možemo s dosadašnjim koalicijskim partnerima. Radimir Čačić je dugo s nama koalirao, imamo dovoljno da predložimo mandatara. Za podebljavanje vladajuće većine bit će vremena koje je pred nama – kazao je Bačić.

U stranci očito računaju da će im s vremenom pristupiti i drugi zastupnici, pri čemu se spominje i mogućnost prelaska nekih zastupnika iz Škorina tabora, iako je formalna suradnja s ovim pokretom isključena, ali i mogućnost projektne suradnje s drugim opcijama, pa i onima u okviru SDP-ove Restart koalicije, poput IDS-a. Kada je riječ o zastupnicima Mosta, koji je osvojio osam saborskih mandata, u HDZ-u su jednoglasni u ocjeni kako im još jedna suradnja s tom opcijom ne treba. Iako su svjesni da bi im dio birača dugoročno mogao zamjeriti što većinu nisu pokušali okupiti s programski srodnim strankama, HDZ-ovci procjenjuju kako bi bila ludost računati s ljudima iz stranke koja je već dva puta srušila zajedničku Vladu.

Podršku stranke za okupljanje nove većine sa starim partnerima Plenković je odmah zatražio i od Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, na sjednici koja do zaključenja ovog izdanja još nije bila gotova, no stranački su kuloari uoči sjednice procjenjivali da bi ta odluka morala glatko proći na stranačkim tijelima. Da su spremni na ponovnu suradnju s HDZ-om, danas su poručili i partneri na koje ova stranka računa, iako redom poručuju kako suradnju moraju potvrditi tijela njihovih stranaka. Milorad Pupovac (SDSS) potvrdio je kako je o nastavku suradnje s Plenkovićem razgovarao još u vrijeme raspuštanja Sabora.

>> FOTO Atmosfera u HDZ-ovom stožeru u izbornoj noći

Sada ističe kako u suradnji s HDZ-om za sljedeće četiri godine očekuje novi iskorak za funkcioniranje države i ekonomije, ali i izgradnju tolerantnog i progresivnog društva, nasuprot onima koji bi Hrvatsku htjeli zatvoriti i učiniti netolerantnom. Čelnici HNS-a i Reformista Predrag Štromar i Radimir Čačić također potvrđuju da su razgovarali s Plenkovićem. Čačić pritom ne krije da će Reformisti dati svoj potpis Plenkoviću kao mandataru, za što ne traži sudjelovanje u Vladi, nego tek potporu za projekte na sjeveru Hrvatske. Štromar ga, pak, nije propustio “bocnuti” jer je prije prozivao HNS zbog suradnje s HDZ-om, a sada je i sam na nju spreman.

Ograničit će apetite

U HDZ-u procjenjuju da podrška ovih dviju stranaka neće biti ni besplatna ni jeftina. – I Čačić i Štromar poznati su kao lukavi pregovarači, no i oni će znati da s po jednim mandatom ne mogu tražiti previše – komentirao nam je izvor iz Predsjedništva HDZ-a, koji ipak ne odbacuje mogućnost da će se iz neke od ovih stranaka kao kompenzacija za podršku tražiti i neko ministarstvo.

Sve koji imaju takve apetite mogla bi, međutim, obeshrabriti najava iz Plenkovićeva kruga da će kadrovskim pregovorima prethoditi odluka o značajnom smanjenju broja ministarstava, u stranačkim kuloarima spominje se da će ih ostati samo 11 ili 12. Takav pristup ograničit će apetite budućih koalicijskih partnera, ali i stranačkog kadra, što dovodi u pitanje poziciju dosadašnjih Plenkovićevih ministara. Većina njih potvrdila se na izbornim listama, u novi saziv Sabora uspjeli su ući svi osim HNS-ove ministrice obrazovanja Blaženke Divjak i HDZ-ove ministrice poljoprivrede Marije Vučković.

U vrhu stranke kažu kako će dio preostalih ministara nastaviti na funkcijama koje su i dosad obnašali, kuloari govore kako je funkcija zajamčena, primjerice, Davoru Božinoviću ili Zdravku Mariću, ali očito je da svi ne mogu računati na takav položaj. Naši sugovornici uvjereni su da nacionalne manjine ni ovoga puta neće tražiti pozicije u samoj Vladi i da će se zadovoljiti nižim sinekurama u ministarstvima, državnim uredima i agencijama koje su u njihovu fokusu. Iako bi se usporedo s okupljanjem nove većine morala brusiti i kadrovska rješenja za novu Vladu, u stranci nas uvjeravaju kako se o imenima novih ministara još nije razgovaralo. Situacija je ponešto drukčija kada je riječ o kadroviranju u Saboru, ali i u samoj stranci.

Danas poslijepodne pojavila se tako informacija da će Gordan Jandroković i u iduće četiri godine ostati na funkciji predsjednika Sabora, ali i da više neće biti glavni tajnik stranke i da bi tu funkciju u stranci trebao preuzeti netko drugi. U tom kontekstu spominje se ime Krunoslava Katičića, Plenkovićeva prijatelja i dosadašnjeg državnog tajnika u Ministarstvu državne imovine.