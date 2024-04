Pretragu ključnu za zastoj srca omogućiti u domovima zdravlja

Kad je riječ o zatajivanju srca, vodećoj bolesti današnjice koja ima lošije stope preživljavanja od najčešćih karcinoma, dvije stvari hitno treba mijenjati u Hrvatskoj: omogućiti ključnu laboratorijsku pretragu i u domovima zdravlja te osuvremeniti HZZO-ove terapijske smjernice kako bi hrvatskim pacijentima bili dostupni najnoviji lijekovi prema europskim i američkim smjernicama. Naglasak je to kampanje za osvješćivanje javnosti o toj opasnoj bolesti – Mjeseca zatajivanja srca, u organizaciji Hrvatskog kardiološkog društva i Zaklade “Hrvatska kuća srca”.

Određivanje laboratorijskoga biomarkera za dijagnozu zatajivanja srca (NT-pro BNP) moguće je samo u bolnicama, a to generira nepotrebno velike liste čekanja za kardiološki pregled i obradu, odnosno za ultrazvučni pregled srca. Vrijeme je to koje pacijent gubi, a koliko to može biti pogubno, govori statistika: svaki drugi oboljeli od zatajenja srca podlegne toj bolesti unutar pet godina. U RH od zatajenja srca boluje oko 80 tisuća ljudi.

– Riječ je o strukturnom i funkcijskom poremećaju srca, koje ne može dostatno opskrbljivati organizam krvlju odnosno kisikom, uzrokujući nedostatak zraka sve do gušenja, kao i edeme nogu, nabreknuće vratnih vena, uvećanje jetre, nakupljanje tekućine u plućima i prostoru između plućnih ovojnica kao i u trbušnoj šupljini. Uzroci su mnogobrojni, najčešće koronarna bolest odnosno prekasno liječen infarkt miokarda, hipertenzija, bolesti srčanih zalistaka, prirođene bolesti srca, primarne bolesti miokarda tj. kardiomiopatije, od kojih su neke i genski uvjetovane, a moguće je zatajivanje srca kao posljedica upale miokarda –- pojašnjava akademik Davor Miličić, predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva i upravitelj Zaklade “Hrvatska kuća srca”.

– Na zatajivanje srca ukazuju simptomi poput zapuhe, lošijeg podnošenja tjelesnog napora, oticanja potkoljenica, opće slabosti itd. a nakon snimanja EKG-a bilo bi potrebno izmjeriti krvnu koncentraciju NT-pro BNP-a. Ako je njegova koncentracija normalna, u pravilu nije potrebno upućivati pacijenta kardiologu, nego pronaći neko drugo objašnjenje simptoma. Simptomi i znakovi zatajivanja srca nisu specifični i mogu biti uzrokovani nizom drugih patologija, poput debljine ili pak endokrinoloških, pulmoloških, hematoloških bolesti – dodaje akademik Miličić.

Pacijentima koje zbog simptoma zatajenja srca uoče njihovi obiteljski doktori, omogućit će se da u mjesec dana obave pretragu NT-pro BNP u KBC Zagreb izvan radnog vremena laboratorija, najavila je dr. Ivana Portolan Pajić iz Ministarstva zdravstva.

