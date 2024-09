Bliski istok na rubu rata: Hezbollah ispalio stotinjak raketa na Izrael

Tijek događaja pratite uživo:

15:24 - Gusti oblak dima nadvio se nad Bejrutom, glavnim gradom Libanona, nakon što je izraelska vojska izvijestila o "ciljanom napadu". Prema izvještaju Reutersa, stanovnici južnih predgrađa prijavili su snažnu eksploziju. Izraelske vlasti nisu otkrile detalje o napadu, ali su naglasile da nema promjene u uputama za njihove civile, koji su i dalje pozvani ostati na sigurnom. Napad na Bejrut uslijedio je nakon što je Hezbolah ispalio 140 raketa na sjever Izraela.

BREAKING: A security source in Lebanon:



"Israeli bombing targeted the southern suburb of Beirut. It is not yet known whether a specific person was targeted, but the damage is great." pic.twitter.com/EvMBFxOa24