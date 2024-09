Bivši član IO Dinama: 'Imao sam dojam da mi služimo kao paravan, a da je sve već odlučeno'

– Zdravka Mamića nisam u životu sreo, osim što sam ga vidio na televiziji, i nije mi uopće bilo jasno zašto me se zove u USKOK na saslušanje. Državni odvjetnik mi je postavljao pitanja koja mi uopće nisu bila jasna. Objasnili su mi kasnije da se radi o tvrtki gdje sam bio suvlasnik, zajedno s mojim poslovnim partnerom, a osnovali smo je preko Igora Krote, za što smo mu platili. Mislim da se zvala Adria Adviser. Preko nje nismo ništa nikad odradili pa smo platili Igoru Kroti i za zatvaranje te tvrtke. Kasnije smo doznali da Krota nije odradio onako kako smo se dogovorili i nije zatvorio tvrtku, nego je korištena za neke druge stvari s kojima mi nismo imali nikakve veze. Ostali smo doslovno paf – prisjetio se Krešimir Landeka ispitivanja u USKOK-u u sklopu istrage protiv braće Mamić.

Landeka je, naime, danas u Osijeku svjedočio na suđenju braći Mamić i ostalima optuženima za izvlačenje najmanje 19,2 milijuna eura iz Dinama u sklopu zločinačkog udruženja. Novac se izvlačio, kako se tereti, putem off-shore kompanija otvaranih diljem svijeta. – Rekli su mi u USKOK-u da budem sada pametan i ne radim problem, no čim sam izišao, odmah sam nazvao Krotu, javila se njegova tajnica, a sutradan smo se našli. Pitao sam ga što ima novo, rekao je ništa, a onda sam mu pokazao poziv USKOK-a. Kazao je da nema ništa s tim, a ja sam mu rekao neka izvoli to riješiti kako zna. On je onda sastavio dopis u kojem je napisao da ja s tom tvrtkom nemam veze – ispričao je Landeka.

Mislav Galić bio je član Izvršnog odbora Dinama sredinom 2000-ih, gdje je ušao kao predsjednik Uprave tvrtke Ledo, s obzirom na to da je u to vrijeme Agrokor bio sponzor Dinama. – Sjednice IO bile su na mjesečnoj razini. Glavnu riječ imali su Zdravko Mamić i Mirko Barišić, oni su predlagali i teme na sjednicama IO. Činilo mi se da smo alibi za neke odluke koje su već donesene, kao neki paravan, i nisam se ugodno osjećao u toj ulozi. Nakon nekog vremena odlučio sam se povući, ali sam formalno ostao član do kraja mandata, iako zadnjih šest mjeseci nisam sudjelovao u radu IO-a – započeo je svjedok Galić.

– Nisam se osjećao ugodno u takvoj atmosferi, imao sam dojam da mi služimo kao paravan, a da je sve već odlučeno i mi samo trebamo dići ruke – ponovio je kasnije. Nikada nije, kaže, glasovao protiv neke odluke. Ne sjeća se da su transferi igrača bili tema na sjednicama Izvršnog odbora. – Sjećam se da je Mamić tada govorio kako su prošla vremena u kojima su menadžeri zarađivali na Dinamu i da će sve odštete za igrače ubuduće ići klubu. Dinamo je tada prelazio iz dioničkog društva u udrugu građana i znam da su se vukli repovi dugova iz prethodnih godina – nastavio je Galić.

Mislav Galić ranije je u USKOK-u kazao kako je Zdravko Mamić bio "jasan i isključiv da kompletno obeštećenje za igrača ide Dinamu". – To je točno, ali ja nisam radio preciznu razliku između podjele transfera na dio koji će dobiti igrači ili menadžeri, već sam dobro zapamtio da je Mamić rekao kako će sav novac ići Dinamu, i to sam smatrao pozitivnim – objasnio je na sudu. Na sjednicama IO znao je biti i Damir Vrbanović, a on je imao, po Galićevu mišljenju, manji utjecaj od Mamića i Barišića. Prisjetio se i perioda kada je Dinamo kao športsko dioničko društvo odlazio u stečaj.

– Odvjetnik Marijan Hanžeković našao je neku formulu kako da klub opstane i nastavi raditi kao udruga građana, a da pri tome ne naslijedi dugove koje je imalo š.d.d., pa tako ni prema igračima kao što su bili Robert Prosinečki i Igor Cvitanović. Znam da su igrači bili uvjereni kako imaju potraživanja prema udruzi građana, a nas su Barišić i Mamić uvjeravali i obavještavali kako je upitno i sporno da će udruga građana morati isplatiti igrače – naveo je svjedok Galić.

Marina Mikloš radila je administrativni posao u firmi Igora Krote i Sandra Stipančića. Iako se javila na natječaj za posao u računovodstvu, u stvarnosti je odrađivala "jednostavne tajničke poslove", javljala se na telefon, odlazila na poštu... Tvrtka nije radila samostalno računovodstvene poslove, a posao ju je odmah na početku razočarao pa je počela tražiti novi. – Čime se tvrtka bavila, o tome sam više pročitala kasnije u medijima nego što je meni bilo jasno za vrijeme rada tamo – kazala je.

