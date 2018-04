'Bivša tvrtka Hrvoja Perharića radi s nuklearkom Krško'

Općinski kazneni sud u Zagrebu 8. prosinca 2017. godine, u povodu optužnice zagrebačkog Općinskog državnog odvjetništva, izdao je u roku od tri dana kazneni nalog protiv Ivana Vrdoljaka, šefa HNS-a, proglasivši ga krivim i osudivši ga na kaznu zatvora od šest mjeseci, odnosno uvjetno na godinu dana.

“Radi u interesu Slovenije”

Sud je tada utvrdio da je Vrdoljak kriv jer je, prema presudi, 15. studenoga 2015. godine (tada je bio ministar gospodarstva) u 20.31 u telefonskom razgovoru s Hrvojem Perharićem, hrvatskim članom uprave NE Krško, prijetio: “Zagorčat ću život tebi, tvojoj djeci i tvojoj obitelji” traživši od njega da podnese ostavku u upravi NE Krško. Ta je presuda rezultat Perharićeve kaznene prijave, a budući da se Vrdoljak žalio na tu presudu, taj skraćeni postupak (što zakon dopušta kada je riječ o lakšim kaznenim djelima) pao je u vodu, pa će se o tom predmetu voditi redoviti sudski postupak. Zato je nedavno potvrđena optužnica Općinskog državnog odvjetništva protiv Vrdoljaka.

Međutim, priča o navodnim prijetnjama, budući da ih Vrdoljak negira i tvrdi da je protiv njega podignuta lažna prijava, puno je slojevitija i baca negativno svjetlo na Hrvoja Perharića. Vrdoljak, naime tvrdi, da Perharić radi za interese Slovenije te da je, ne poštujući međudržavni ugovor, Hrvatsku u 14 godina oštetio za dvije milijarde kuna. Naime, Vrdoljak je zatražio Perharićevo smjenjivanje, no slovenski predsjednik uprave je to spriječio, nakon što je 2015. godine na prezentaciji poslovanja NE Krško doznao da je u razdoblju od 2010. do 2014. godine udio hrvatskih tvrtki koje obavljaju poslove za nuklearku samo 23,5 posto, a slovenskih čak 61,4 posto. Prema međudržavnom ugovoru Hrvatske i Slovenije, koje su suvlasnice NE Krško, taj omjer mora biti pola-pola. Zato Vrdoljak tvrdi da Perharić radi u interesu Slovenije, puštajući veći udio slovenskih tvrtki, i procjenjuje da su u 14 godina, koliko je Perharić član uprave, Hrvatska i hrvatske tvrtke oštećeni za dvije milijarde kuna.

Osim toga, izvori bliski HNS-u tvrde da bivša Perharićeva tvrtka Enconet International svih tih 14 godina radi za NE Krško. Perharić je, naime, u ožujku 2004. godine, kada je postao član uprave NE Krško, poslovni udio prenio na Tomislava Bajsa, pa je Perharićeva bivša tvrtka ENTEKO pripojena Enconet Internationalu. U HNS-u su uvjereni da sprega Perharića i Slovenaca, koji koče njegovu smjenu (premda Hrvatska bira svog člana uprave), proizlazi upravo iz poslovnih interesa prema kojima tvrtka povezana s Perharićem radi za nuklearku dok on dopušta veću zastupljenost slovenskih tvrtki u investicijama NE Krško. Vrdoljak je jučer pozvao nadležne institucije da istraže poštuje li se međudržavni ugovor Hrvatske i Slovenije, ustvrdivši da je do tužbe protiv njega došlo kako bi ga se diskreditiralo jer je Perharića pozvao na odgovornost.

– Kada sam zatražio Perharićevu smjenu želio sam zaštititi hrvatske nacionalne interese, radna mjesta, poduzetnike i tvrtke. U pitanju je prijava na temelju lažnog iskaza i to ću dokazati. Demokratske institucije su temelj demokratskog sustava i bez obzira na to što prijavu odbacujem, institucije poštujem – rekao je jučer pred novinarima Vrdoljak.

Šef suda iz Metkovića

Šef HNS-a napomenuo je da se optužnica protiv njega temelji samo na iskazu Hrvoja Perharića, a da njegova tri svjedoka uopće nisu bili pozvani svjedočiti. Izvori bliski HNS-u tvrde da je Vrdoljak na Perharića upozorio i bivšeg Mostova ministra gospodarstva Panenića, ali da je Most situaciju s Perharićem iskoristio protiv Vrdoljaka. Pa tako indikativnim smatraju da je šef Općinskog suda u Zagrebu iz Metkovića, sjedišta Mosta, dok je sutkinja koja je protiv Vrdoljaka izdala kazneni nalog i odrezala presudu od šest mjeseci zatvora, odnosno godinu dana uvjetne kazne, supruga tadašnjeg savjetnika bivšeg Mostova ministra pravosuđa Ante Šprlje. Presuda protiv Vrdoljaka, u tom skraćenom postupku, donesena je osam mjeseci nakon što je premijer Plenković iz Vlade izbacio Most i u Banske dvore kao novog partnera uveo Vrdoljakov HNS. To su neslužbene optužbe, no i kada je predmet završio u redovnoj proceduri nakon Vrdoljakove žalbe, optužnica je ponovno potvrđena.

Šprlje te optužbe odbacuje i kaže da je za taj Vrdoljakov slučaj prvi put čuo iz novina. Napominje da sud izdaje kazneni nalog na prijedlog odvjetništva, pa ne vidi smisla da se to povezuje sa sudom, a kamoli s njim ili s Mostom. Zaduženi u NE Krško za odnose s javnošću jučer nisu odgovarali na pozive, a nije funkcionirao ni registrirani broj Hrvoja Perharića. U NE Krško su za N1 rekli da je Vrdoljak potpisao zajednički zapisnik 10. sjednice Međudržavnog povjerenstva za praćenje provedbe Ugovora između Vlade RH i Vlade Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganja itd. NE Krško, u kojem se zaključuje da je provođenje tog ugovora odgovorno i uspješno te da su postignuti vrlo dobri rezultati.