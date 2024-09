Bivša ministrica: Ovo su pozitivne i negativne strane najavljenog poreza na nekretnine

Znanstvena savjetnica Ekonomskog Instituta i bivša ministra uprave u bivšoj vladi Tihomira Oreškovića Dubravka Jurlina Alibegović podrobno se osvrnula na najavljeni porez na nekretnine koji Vlada planira uvesti za one objekte koji se ne koriste veći dio godine. Najavljeni porez bi trebali plaćati vlasnici za sve nekretnine u kojima ne žive ili ne iznajmljuju dugoročno, odnosno više od 10 mjeseca u godini. Detalji ovog poreza još nisu izneseni u javnost, no Vlada njime želi postići pad cijena na tržištu nekretnina, što kupovine, a što najma. Jurlina Alibegović naglašava kako ovaj porez tako ne bi trebao biti nov, već bi trebao zamijeniti postojeći porez na kuće za odmor. Prema njemu, vlasnici plaćaju od 0,60 do 5 eura po metru kvadratnom korisne površine kuće za odmor, a on spada u sferu lokalnih poreza i samim time iznose regulira lokalna samouprava, a ne država.

- Budući da je riječ o lokalnom porezu, u potpunosti je logično i prihvatljivo da se odluka o visini poreza donosi u lokalnoj samoupravi, doduše u granicama koje propisuje državna razina vlasti - navela je. Jurlina Alibegović nadalje je objasnila pozitivne i negativne strane uvođenja poreza na nekretnine, uglavnom se fokusirajući na jedinice lokalne samouprave te hoće li one dobiveni novac od novog poreza doista i iskoristiti za ulaganje u kvalitetu života građana.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

- Znamo da porezni obveznici niti jedan porez ne plaćaju s velikim oduševljenjem. Ponajmanje su skloni podmirivati obvezu plaćanja poreza na nekretnine jer je „račun“ za plaćanje poreza vidljiv i dolazi, u pravilu, jednom godišnje na ime poreznog obveznika, vlasnika nekretnine. Vlasnici nekretnine ne vide korist od plaćenog poreza, unaprijed ne znaju za koju će svrhu taj novac biti upotrijebljen, a ponajviše ih smeta što ne vide izravnu vlastitu korist koju ostvaruju plaćanjem poreza. Stoga porez na nekretnine smatraju izrazito neopravdanim - navela je Jurlina Alibegović, dodajući kako se postavlja i pitanje pravednosti s obzirom da iznosi poreza ne variraju među klasama, tako da je onima s najnižim prihodima puno teže plaćati taj porez. Ipak, pozitivnih strana je, prema Jurlini Alibegović, dosta.

POVEZANI ČLANCI:

- Za razliku od navedenih „loših“ strana poreza na nekretnine, jedna od njegovih „dobrih“ strana je što osigurava općini ili gradu koji ga je uveo predvidive i stabilne prihode u proračunu. Za stabilnost prihoda, općinska i gradska upravna tijela se trebaju pobrinuti da su registri nekretnina ažurni i da sadrže sve potrebne podatke za razrez poreza i prikupljanje poreznih prihoda (uključujući procjenu vrijednosti nekretnina). Općine i gradovi mogu ostvarivati povećane prihode od poreza na nekretnine u slučaju izgradnje novih nekretnina i kada se porez plaća na procijenjenu tržišnu vrijednost nekretnine (ne po površini nekretnine). Iako postoje brojne metode vrednovanja nekretnina (prema tržišnoj vrijednosti nekretnine, prema vrijednosti zemljišta, prema vrijednosti ponovne gradnje, usporedba prodajnih cijena nekretnina itd.), upravo je procjena vrijednosti nekretnina jedan od najvećih izazova kod uvođenja poreza na nekretnine - navela je. Pozitivno Jurlina Alibegović vidi i u tome što jedinice lokalne samouprave mogu same donositi odluke o visini poreza.

- Dobra strana poreza na nekretnine je i u tome što u vrijeme lokalnih izbora kandidati za gradonačelnike i općinske načelnike mogu ponuditi biračima više stope lokalnih poreza i veći obujam i višu kvalitetu lokalnih javnih dobara i usluga, odnosno niže stope lokalnih poreza i manji obujam i nižu kvalitetu lokalnih javnih dobara i usluga. Građani će se samostalno na lokalnim izborima odlučiti za političku opciju ili nezavisnog kandidata čiji im program nudi prihvatljiviju mogućnost - navela je.

>> FOTO Ovo su najbolji memeovi o debati Harris-Trump: Jedenje pasa, transrodni izvanzemaljci... Bilo je svega