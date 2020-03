Bitka umirovljeničkih stranaka oko SDP-a

Dok se svijet bori s koronavirusom, u SDP-u se “bore” s dvije umirovljeničke stranke koje žele za svoje partnere. Hrvatska stranka umirovljenika koju vodi Silvano Hrelja prijeti odustajanjem od zajedničkog izlaska na izbore sa SDP-om ako na listama bude i Stranka umirovljenika koju vodi Lazar Grujić.

S druge strane, u stranci koju vodi Grujić tvrde kako su se oni s Davorom Bernardićem već dogovorili da će nakon idućih izbora biti parlamentarna stranka te da se nadaju da će SDP svoje obećanje koje im je dano i ispuniti.

Vjerovali u Bernardića

– Mi već tri i pol godine razgovaramo sa SDP-om, zajedno smo radili i na dijelu programa za umirovljenike, SDP je podržao niz naših inicijativa i akcija. Imamo načelan dogovor da idemo zajedno na izbore i da dobijemo ulazno mjesto i postanemo parlamentarna stranka, a poznavajući Davora Bernardića sigurni smo da će on svoju riječ koju je dao održati jer nam je i sam kazao da ne može zaboraviti ono što smo kao stranka učinili za njega i za SDP, a to je da smo ga podržavali i vjerovali u njega kada nitko nije – kaže Lazar Grujić, predsjednik Stranke umirovljenika. Dodaje i kako je jasno da HSU želi za sebe iskamčiti što više ne vodeći uopće brigu o interesima umirovljenika i da je to pogrešno.

– Mi se ne borimo za ministarska mjesta. Mi želimo na izbore sa SDP-om, ali i HSU-om i nudim Hrelji da se u budućnosti spojimo u jednu stranku. Ali to mora biti nova stranka, s novima imenom, programom i što je najvažnije novim vodstvom – kaže Grujić. Ideja se šefu HSU-a Silvanu Hrelji nimalo ne sviđa. To su, kaže, gluposti i nebuloze.

– Nitko nas ne može ujediniti ako se sami ne želimo ujediniti. Kad smo mi svojedobno slali proglas za ujedinjenje prvi se SU

nije javio – kaže Hrelja. Dodaje i kako će HSU sa SDP-om pregovarati kao parlamentarna stanka i, ako SDP doista misli uplesti u zajedničku priču SU, da će izići iz Antikorupcijskog saveza koji su sklopili sa SDP-om.

– Ne može biti i jedno i drugo. Mi vjerujemo u ono što je objavljeno još 2011. godine da je Lazar Grujić na sumnjiv način došao do mirovine. Vidjeli smo te papire u novinama koje nitko nije demantirao. Neka nas netko iz SDP-a demantira ako to nije istina – kaže Hrelja.

Prozvani šef SU–a Grujić kaže pak kako je on osobno sve demantirao još 2011. godine i da je po zakonima koji su na snazi ostvario pravo na svoju mirovinu, za što ima sve dokaze.

Spustite tenzije!

– Očito je da je jedini motiv karijeristima koji i dalje izlaze s tim lažnim optužbama istisnuti konkurenciju da bi u Saboru i dalje mogli trgovati na račun umirovljenika – kaže Grujić.

Žestokom fajtu dvije umirovljeničke opcije na kraju će morati presuditi predsjednik SDP-a Davor Bernardić, na kojemu je u konačnici odluka s kime će SDP na izbore. Odnosno, hoće li ispuniti želju Lazaru Grujiću da SU postane parlamentarna stranka ili će pak udovoljiti Silvanu Hrelji da HSU i dalje bude jedina parlamentarna stanka i jedini “umirovljenički partner” SDP-a.

Politički tajnik SDP-a Davorko Vidović kaže kako SDP želi kao partnere na listama za izbore i jedne i druge, i HSU i SU, kako im je cilj da obje stranke umirovljenika imaju parlamentarni status te vjeruje da će to pomoći ujedinjenju umirovljeničkih stranaka.

– Očekujem da se tenzije spuste i da idemo zajedno u realizaciju programa. Ucjenama SDP neće popustiti, a siguran sam da

nitko neće ni ucjenjivati SDP – kaže Vidović.