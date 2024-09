Bio je ljubimac Amerike, a onda je osumnjičen za ubojstvo vlastite supruge i njezinog prijatelja

Malo nakon ponoći 12. lipnja 1994. Nicole Simpson, bivša supruga O. J. Simpsona, sveameričkog ljubimca i jednog od najvećih igrača u povijesti američkog nogometa, nađena je mrtva u vrtu svoje vile u Santa Monici. Osim nje, mrtav je nađen i njezin prijatelj Ronald Goldman. Bili su brutalno izbodeni nožem, a ono što je zatim uslijedilo bio je jedan od zasigurno najvećih pravosudno-medijskih cirkusa u američkoj povijesti. Jer za to dvostruko ubojstvo osumnjičen je upravo O. J. Simpson, koji je za početak imao vrlo klimav alibi. Naime, prema forenzičarima, Nicole Simpson i Goldman ubijeni su oko 22 sata, dakle u vrijeme kada je Simpson bio u blizini Sanata Monice. Istina, on je te noći u 11.45 odletio za Chicago, no vozač limuzine koji je došao po njega da bi ga odveo na aerodrom tvrdio je da je pred Simpsonovu kuću došao prema dogovoru u 10.25.

– No u kući nije bilo nikoga, a onda sam u 10.56 vidio nepoznatog čovjeka kako ulazi u kuću. Malo nakon toga stigao je i Simpson, koji je, čim je ušao u automobil, počeo pričati kako je zaspao, tvrdeći da je satima spavao u kući te da me nije čuo kada sam stigao – ispričao je vozač kasnije istražiteljima. To je za policiju bio prvi trag koji je upućivao na Simpsona. Drugi je bilo njegovo čudno ponašanje nakon što ga je policija nazvala u čikaški hotel.

– Mi smo mu rekli da mu je ubijena bivša supruga. On nije pitao uobičajena pitanja koja ljudi postavljaju u tim situacijama. Kada i kako se to dogodilo, gdje, tko ju je ubio... Nije čak pitao ni jesu li ubojica uhvaćen – naveli su policajci u svojim bilješkama.

Osim toga, kada je uhićen, Simpson je imao posjekotinu na ruci. On je tvrdio da je razbio čašu kada su mu policajci priopćili vijest o ubojstvu bivše supruge. Policajci su, pak, tvrdili da se posjekao dok ju je ubadao nožem. Problem je bio što nož nije nađen, no zato su nađene krvave rukavice s Nicoleinim DNK te otisci cipela koji su vjerojatno pripadali ubojici. Ta dva dokaza Simpsonova obrana žestoko je osporavala na suđenju koje je trajalo 133 dana. Prethodno je cijela Amerika kao hipnotizirana gledala kako O. J. Simpson po autocesti bježi policiji. Jer, nakon što je osumnjičen za ubojstvo, pušten je da se brani sa slobode dok ne prođe njezin sprovod. Obećao je da će se nakon sprovoda predati, no umjesto da to učini pobjegao je pa ga je policija naganjala po autocesti dok su sve to izravno pratile televizijske kamere. Kada je uhićen, policija mu je u vozilu našla pištolj, malo više od 8000 dolara, putovnicu i lažne isprave, iz čega su zaključili da je planirao pobjeći. Suđenje mu je počelo u srpnju 1995. i bilo je medijski vjerojatno jedan od najpraćenijih događaja u SAD-u.

Simpson je imao jak odvjetnički tim koji je uspio dokazati da je jedan od policajca po svojim stavovima bio rasist, ali i da je podmetnuo dokaze kako bi osigurao osuđujuću presudu protiv Simpsona. Nadalje, krvave rukavice na kojima je nađen Nicolein DNK nisu odgovarale Simpsonovim rukama. Poslije se ispostavilo da su se rukavice zbog krvi stisnule, no to saznanje za optužbu je došlo prekasno. Simpson je oslobođen optužbi za dvostruko ubojstvo, no u parničnom postupku obiteljima žrtava morao je platiti odštetu koja je iznosila više od 30 milijuna dolara. Iako je bio oslobođen, velik dio američke javnosti vjerovao je da je on dvostruki ubojica koji se izvukao zahvaljujući kvaliteti svog odvjetničkog tima. Osim toga, tijekom suđenja se doznalo da je bio nasilan i ljubomoran te da je tijekom braka tukao Nicole Simpson. Doznalo se i da je u mladosti bio pripadnik bandi te da ga je iz ralja kriminala izvuklo to što je počeo igrati američki nogomet. No usprkos svemu tome, Simpson je oslobođen, a njegova priča bila je toliko medijski eksploatirana da je na njoj dobro zarađivao sve dok se obitelji žrtava nisu sudskim putem izborile da mu se to zabrani. Nakon toga Simpson je bankrotirao, da bi 2007. bio uhićen zbog oružane pljačke i otmice. Za to je 2008. osuđen na 33 godine zatvora, a mnogi su smatrali da je tako visoku kaznu dobio upravo zato što se smatralo da se nekažnjeno izvukao s dvostrukim ubojstvom.

Od dosuđene kazne odslužio je devet godina, a prijevremeno je iz zatvora pušten 2017. U međuvremenu je 1998. nađen i nož kojim su ubijeni njegova bivša supruga i njezin prijatelj. Bio je zakopan na imanju u četvrti u kojoj je Simpson živio. Našao ga je radnik koji je radio na imanju te ga je predao policajcu koji je u blizini radio na osiguranju. Ovaj ga je pak odnio kući, a policiji ga je predao tek 2016. nakon što je umirovljen. Male su šanse da se na nožu nakon toliko godina mogu naći neki korisni tragovi koji bi mogli razriješiti ubojstvo Nicole Simpson i Ronalda Goldmana. Istraga tog ubojstva još je otvorena, no čak kada bi se na nožu i našli tragovi koji bi teretili Simpsona, njemu se za taj zločin više ne može suditi jer je već oslobođen za to djelo.

O.J. Simpson preminuo je 10. travnja ove godine u dobi od 76 godina nakon borbe s karcinomom.

