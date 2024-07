Banožić želi da nalaz vještaka i mišljenje Centra za forenziku ne budu dokazi

Nakon što je vinkovački Općinski sud donio rješenje kojim odbija prijedlog Banožićeve objave za izdvajanjem nezakonitih dokaza, obrana bivšeg ministra ponovno je izvela manevar, doznaju 24sata. Kako im je potvrđeno na Sudu, Mario Banožić je po braniteljici, odvjetnici Kseniji Vržina, dana 8. srpnja 2024. podnio žalbu na rješenje optužnog vijeća Općinskog suda u Vinkovcima. "U žalbi u cijelosti osporava navedeno rješenje zbog bitne povrede kaznenog postupka i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja. Naime, obrana i nadalje smatra kako se iz spisa treba izdvojiti zapisnik o vještačenju i mišljenje Centra za forenzička ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ od 22. ožujka 2024. i očitovanje vještaka od 9. travnja 2024.", kažu na vinkovačkom sudu.

Mario Banožić u studenom prošle godine sudjelovao je u prometnoj nesreći u kojoj je poginuo 41-godišnji Goran Šarić. Banožić je optužen da je, ukratko, kršenjem propisa o sigurnosti prometa, iz nehaja, izazvao prometnu nesreću s poginulom osobom, a za to je predviđena kazna zatvora od jedne do osam godina zatvora. Podsjetimo, Odvjetništvo je priopćilo kako se Banožića tereti da je vozio neprilagođenom brzinom i započeo pretjecanje tegljača s prikolicom, odnosno prešao vozilom na suprotnu stranu kolnika iako je bila smanjena vidljivosti zbog magle i smanjena preglednost zbog tegljača s prikolicom koji se kretao ispred njega u istom smjeru. Tereti ga se da je započeo pretjecanje iako prometna traka nije bila slobodna na dovoljnoj udaljenosti kako bi mogao sigurno izvesti pretjecanje uzimajući u obzir brzinu kretanja svog vozila i vozila koje je pretjecao.

U prvom intervjuu koji je dao nakon nesreće Banožić je rekao kako je Šarić ušao u njegovu traku. "Ovo što je rekao je sramotno i prevršilo je svaku mjeru. Trenutno se konzultiramo s odvjetnikom i rješavat ćemo to na sudu," rekao je tada član obitelji pokojnog Šarića.

U tom intervju spomenuo je i mišljenje prometnog vještaka. "Prije svega kada promatramo stranu fizike, vidimo da to nije baš tako kako je opisano, far u far. Odnosno, bio je tu malo drugačiji događaj koji ja prije svega očekujem od vještaka da utvrde. Očekujem od vještaka da utvrdi što do sada nije bilo, da se jasno vidi gdje je to kočenje počelo. Jer, ako sam ja kočio, kako sam ja preticao", rekao je Banožić za RTL.

