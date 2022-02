Analitičar Mandić: 'Intervencija NATO-a? Samo ako Putin napadne na Baltiku, a tada je Rusija mrtva'

U studiju Večernjeg lista u petak je gostovao Ivica Mandić, ugledni vojni analitičar s Instituta za istraživanje hibridnih sukoba.

Analizirao je uzroke, posljedice i geopolitičke okolnosti ruske invazije u Ukrajini.

Što je po vama krajnji vojni, a što politički cilj Rusije?

Po svemu sudeći krajnji vojni cilj je uništenje oružanih snaga Ukrajine kao organizirane vojne sile. Uništenje u tom smislu ne podrazumijeva ubijanje ljudi ili vojnika već uništenje onih sredstava koji Ukrajini omogućuju redovno i organizirano djelovanje vojske. Taj vojni cilj u skladu je i s ruskim političkim ciljem, a to je demilitarizacija Ukrajine te uspostava novog poretka s postavljanjem proruske vlade koja će biti bliska Moskvi.

Koliko bi ovaj sukob mogao trajati?

Očigledno je da je postojao plan iz Moskve da se jednom munjevitom operacijom obezglavi političko vodstvo Ukrajine i nametne proruska vlada. Podsjetimo da Rusija ne raspolaže vojskom koja u cijelosti može okupirati Ukrajinu. Za to im je potrebno oko pola milijuna vojnika, a iz SAD-a su jučer kazali da bi im trebalo gotovo 700 tisuća vojnika. Sasvim je jasno da Rusija nema toliko vojnika. Rusija je sada krenula oštro i munjevito, ali rat bi mogao biti dugotrajan i iscrpljujuć. U tom smislu ne treba zaboraviti i na potpuno, ali potpuno ujedinjeni NATO i EU koji još uvijek stvari promatraju sa strane. Rekao bih da rat neće prestati čak i ako Kijev padne. To će biti dugačak rat iscrpljivanja. Rusiji predstoji katastrofalan poraz i zbog ekonomskih i drugih sankcija. Možda sada vojno napreduju, ali treba pričekati i vidjeti da će sankcije dati efekta. Oni će zbog toga postati drugorazredna vojna sila bez obzira što imaju nuklearno oružje.

Treba li svijet u ovom trenutku strahovati od moguće upotrebe nuklearnog oružja?

Treba naglasiti da u nuklearnom ratu pobjednika nema. To nije oružje u klasičnom smislu, to je sredstvo za opće uništenje. I onoga tko napada i onoga tko je napadnut. Taj scenarij se neće dogoditi ovdje bez obzira na ego političara i hrpu iracionalnih izjava koje svakodnevno daju. Nuklearno oružje danas služi samo jednoj svrsi, a to je prijetnja i poruka drugima "nemojte me dirati jer mogu uništiti civilizaciju".

Što ova situacija predstavlja po pitanju opstanka režima u Bjelorusiji i Rusiji?

Sasvim je jasno da postoji globalna tendencija svrgavanja vlasti u Minsku. Lukašenko ne može opstati bez svog partnera Putina iz Moskve. Međutim, Bjelorusija je jučer dopustila sa svog teritorija rusku invaziju na Ukrajinu. To je prvorazredna politička svinjarija. Kako rat bude odmicao to će teže biti opstati bjeloruskoj vlasti. Osim toga, ruska filozofija da je Bjelorusija u ovakvom smislu nužna kao tampon zona između Rusije i NATO-a je zastarjela. Taj princip imao je smisla u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Tada su kilometri značili mnogo, danas ne znače ništa u vrijeme dalekosežnih preciznih raketa.

Imate li informaciju iz prve ruke što se trenutno događa na bojištima u Ukrajini?

Ruske snage ušle su predgrađe Kijeva, a oklopna vozila već su u urbanoj sredini. Ovdje sada slijedi duga i krvava bitka. Rusima je bilo lako gaziti naprijed u ruralnim sredinama, sada imaju cilj osvojiti veliku urbanu sredinu s gotovo 4 milijuna stanovnika. Rusi ne raspolažu takvom infrastrukturom da to mogu izvesti brzo i efikasno. Trenutno Rusi igraju dosta na kartu zrakoplovstva, znaju da je to ukrajinski nedostatak, a onaj tko ima zrakoplovstvo pobjeđuje u ratu. Međutim, vidjet će cijeli svijet brzo da bi se Rusi mogli ohladiti kad u Kijevu krenu žestoke bitke i kad prvi mrtvački sanduci krenu za Moskvu.

Američki obavještajci predvidjeli su pad Kijeva za 90 sati? Kako to komentirate?

Treba kazati da Amerika ima najmoćniju obavještajnu zajednicu na svijetu i da su njihova predviđanja do sada bila savršeno točna. Međutim, ja naprosto ne vjerujem da grad koji je tri puta veći od Zagreba može biti slomljen u tri-četiri dana. To bi moglo biti realno samo u scenariju da apsolutno nitko ne pruži otpor Rusima.

Koliko je rat u Ukrajini opasan za prostor Balkana, posebno za BiH u našem susjedstvu? Koji su mogući scenariji?

Jedino sigurnosno rješenje za BiH ali i za Sjevernu Makedoniju i Srbiju je europski put. Sad je savršena prilika da europski čelnici tim zemljama ponude europsku perspektivu koja bi automatski izbacila ruski i kineski utjecaj iz Dodikove Republike Srpske.

Srbija se do danas navečer treba odrediti. Rusija ili Zapad. Što će odlučiti?

Srbija je u nesumnjivo teškoj situaciji, ali sami su se do toga doveli. Sasvim je izgledno da cijelo vrijeme sjede na tri stolice. Jedna je briselska, druga američka, a treća kineska. Tako više ne ide to je svima jasno. Srbija je trenutno u situaciji da je pod strašnim pritiskom i svoju vanjsku politiku ne može kreirati suvereno. Teško je predvidjeti što će Aleksandar Vučić odlučiti. Ili će se okrenuti Zapadu ili će pretrpjeti sankcije kao i Rusija.

Ide li situacija u Ukrajini na ruku separatističkim težnjama Milorada Dodika?

Republika Srpska ima cijelo vrijeme tek deklarativnu potporu Rusije. Ta suradnja ne postoji operativno u smislu naoružanja, investicija i slično. Milorad Dodik sada je na brisanom prostoru, a pritisak koji će se stvarati oko priznanja Kosova bit će nemoguće izdržati. U istoj je situaciji kao i Vučić.

Što je s baltičkim zemljama? Jesu li one iduća Putinova meta?

To nitko normalan ne bi trebao učiniti. SAD je tu bio jasan i kazao ako napadnete ijednu članicu NATO-a napali ste NATO. Nitko ne želi u rat s NATO-om, najmoćnijim vojnim savezom u povijesti čovječanstva. Ako bi Putin napao baltičke zemlje odmazda NATO-a bila bi toliko snažna i sofisticirana da to nije moguće vidjeti ni u SF filmovima, Rusija bi bila pregažena. Vojne agresije sigurno neće biti na ijednu članicu NATO-a, ali moglo bi biti cyber napada, diplomatskih pritisaka...

Koliko dugo Rusija može opstati pod snažnim financijskim sankcijama?

Sankcije će biti učinkovite, ali ne zato što će Rusija propasti preko noći nego zato što će joj se onemogućiti daljnji rast, a to je najvažnije. Neće imati trgovinsku razmjenu sa Zapadom, ne smije ulagati, tehnološki će nazadovati... No treba imati na umu da su sankcije idu u dva smjera. Zapad će osjetiti cijenu sankcija kroz skuplje cijene energenata, ali to Zapad može izdržati ali Rusija ne može.

