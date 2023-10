Teško bombardiranje Gaze, jordanski ministar: Izrael je započeo kopnenu ofenzivu

Izraelske zračne i kopnene snage pojačavaju intenzitet svojih djelovanja u Pojasu Gaze, rekao je u petak glasnogovornik izraelske vojske, nakon izvještaja o teškom bombardiranju opkoljene enklave, gdje su onemogućeni pristup internetu i mobilnim uslugama. "U posljednjim satima, intenzivirali smo napade u Gazi", rekao je kontraadmiral Daniel Hagari na brifingu koji je prenosila televizija.

Kazao je da ratno zrakoplovstvo provodi opsežne napade na tunele i drugu infrastrukturu. "Povrh napada izvršenih u proteklih nekoliko dana, kopnene snage ove noći proširuju svoja djelovanja", rekao je Hagari, što je pobudilo predviđanja da možda počinje dugo očekivana kopnena invazija na Gazu.

Izraelske snage su se okupile pred Gazom, gdje Tel Aviv provodi intenzivnu kampanju bombardiranja od napada palestinske islamističke skupine Hamas na Izrael 7. listopada. Palestinski pružatelj mobilnih usluga Jawwal je ranije u petak objavio da su telefonske i internetske usluge onemogućene zbog teškog bombardiranja. Palestinski Crveni polumjesec je u priopćenju rekao da je u potpunosti izgubio kontakt sa svojom sobom za operacije u Gazi i svim svojim timovima na terenu.

22:44 - Izrael je pokrenuo kopnenu ofenzivu u Pojasu Gaze, izjavio je jordanski ministar vanjskih poslova Aiman Safadi. "Izrael je upravo pokrenuo kopneni rat protiv Gaze", napisao je Safadi na X-u, bivšem Twitteru, u petak navečer. "Rezultat će biti humanitarna katastrofa epskih razmjera u godinama koje dolaze." Izraelska vojska objavila je u petak navečer da će proširiti svoje kopnene operacije u Pojasu Gaze protiv Hamasa.

20:44 - Palestinski Crveni polumjesec navodi da je potpuno izgubilo kontakt s Gazom. "Duboko smo zabrinuti za sposobnost naših timova da nastave pružati svoje hitne medicinske usluge, posebno jer ovaj prekid utječe na središnji broj hitne pomoći i ometa dolazak vozila hitne pomoći do ranjenika i ozlijeđenih", navodi se u izjavi koju prenosi BBC.

Također, kontakt s kolegama u Gazi izgubila je i međunarodna dobrotvorna organizacija ActionAid. Dobrotvorna organizacija kaže da je "jako zabrinuta za njihovu sigurnost i sigurnost svih ljudi u Gazi".

"Ova izolacija produbljuje patnju onih koji već prolaze kroz strašnu humanitarnu krizu usred sve većeg zračnog bombardiranja civila", stoji u priopćenju.

20:08 - Odbor Ujedinjenih naroda za rasizam izrazio je zabrinutost zbog "naglog porasta dehumanizacije i rasističkog govora mržnje" Izraelaca, uključujući više dužnosnike, usmjerenog prema Palestincima od napada Hamasa 7. listopada. Izraelska diplomatska misija u Ženevi je kritizirala priopćenje za koje tvrdi da je "iznevjerilo sve žrtve masakra 7. listopada i žrtve antisemitskih napada diljem svijeta".

Ženevski odbor rekao je da je "veoma zabrinut" zbog nedavnih komentara, uključujući izjave viših izraelskih dužnosnika, političara i javnih osoba te je pozvao Izrael da osudi govor mržnje, provede istrage i kazni takvo postupanje. Odbor je posebno istaknuo izjave izraelskog ministra obrane Yoava Gallanta koji je 9. listopada Palestince nazvao "ljudskim životinjama", za što je odbor rekao bi "moglo potaknuti genocidno djelovanje". Gallantove komentare su već osudili Palestinci i drugi.

Odbor je također ponovio raniju preporuku za palestinske vlasti da se bore protiv govora mržnje i poticanja na nasilje. Izraelska diplomatska misija pri Ujedinjenim narodima u Ženevi je rekla da priopćenje odbora zanemaruje porast antisemitizma, uključujući napade na židove i pozive prosvjednika da ih se ubije. "Sve ovo je odbor cinično ostavio po strani", istaknula je misija.

Do komentara UN-ovog odbora je došlo nakon što je Izrael kritizirao glavnog tajnika organizacije Antonija Guterresa, kojeg je optužio za opravdavanje Hamasovih napada na Izrael. Guterres je odbacio optužbe Tel Aviva, nazvavši ih izvrtanjem njegovih riječi.

Odbor UN-a sastoji se od 18 nezavisnih stručnjaka, a zadaća mu je nadgledati pridržavanje sporazuma za borbu protiv rasizma iz 1965., koji su ratificirali i Izrael i palestinske vlasti.

19:54 - "Pored napada izvedenih u posljednjih nekoliko dana, kopnene snage večeras proširuju svoje operacije", rekao je glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga (IDF) Daniel Hagari na konferenciji za medije Izraelskih obrambenih snaga.

Naveo je kako je vojska "spremna na svim frontama" za očuvanje sigurnosti Izraela i da će večeras proširiti svoje kopnene operacije, prenosi Sky News.

"Nastavit ćemo napadati u Gazi i njezinoj okolici", dodao je te naveo kako će građani pronaći "bolje uvjete" na jugu regije. Kaže i da su vojnici IDF-a u "visokoj pripravnosti" duž sjeverne granice.

IDF: Hamas ima kontrolno središte skriveno pod bolnicom

"Teroristi Hamasa djeluju u i pod bolnicom Šifa", rekao je novinarima Hagari. Tuneli vode do podzemne baze izvana kao i kroz ulaz unutar bolnice, dodao je. Hamas je također koristio različite odjele same bolnice da naređuje i kontrolira "terorističke aktivnosti" i lansiranje raketa, rekao je Hagari.

Druge klinike su također korištene u svrhe Islamističke organizacije, rekao je. "Hamas vodi rat iz bolnica", dodao je glasnogovornik, naglasivši također da se gorivo skladišti u bolnicama u Gazi. "Hamas to koristi za svoju terorističku infrastrukturu."

Nakon Hamasova napada na Izrael 7. listopada, stotine naoružanih napadača upale su u Šifa bolnicu da se sakriju, prema Hagariju, koji se pozvao na izraelska obavještajna izvješća, vojne satelitske slike i druge dokaze kojima je podržao te tvrdnje.

Kako navodi BBC, izvješća sugeriraju da je u tijeku intenzivno izraelsko bombardiranje Gaze iz zraka, jače nego prethodnih večeri. Također, čini se da su sve internetske i telefonske komunikacije izvan funkcije.

12:18 - Američki predsjednik Joe Biden i njegov tim proteklih su dana značajno promijenili svoj ton kada govore o sukobu Izraela i Hamasa i izraelskim napadima na Pojas Gaze, od bezuvjetne podrške Izraelu do naglašavanja potrebe zaštite života palestinskih civila uoči očekivane izraelske kopnene invazije.

Biden nije promijenio svoje temeljno vjerovanje da Izrael ima pravo i odgovornost braniti se nakon napada palestinske militantne skupine 7. listopada u kojem je u pograničnim područjima ubijeno 1,4 tisuće civila, rekli su njegovi pomoćnici Reutersu. No brzorastući broj poginulih u Pojasu Gaze, poteškoće pri oslobađanju taoca Hamasa i sve glasnije negodovanje arapskih nacija, europskih saveznika te dijela Amerikanaca kod kuće primorale su predsjednikov tim da se pridruži pozivima za humanitarnom pauzom izraelskih napada i osiguravanja pomoći Palestincima, otkrilo je nekoliko izvora iz vlade.

Dužnosnik Bijele kuće rekao je da se promjena tona temelji „na činjenicama na terenu” u Gazi gdje se humanitarna situacija pogoršava, kao i na „razgovorima s državama diljem svijeta”. U Bijeloj kući događala su se natezanja između Bidena i njegovih saveznika oko toga kakav bi stav SAD trebao zauzeti oko tog sukoba na Bliskom istoku, rekao je jedan bivši dužnosnik koji je u komunikaciji s onim sadašnjima. On je kazao kako se dogodila „svojevrsna evolucija”, od potpune podrške Izraelu do uvođenja nijansi u nastup američkog vodstva.

Vlada nije očekivala da će broj palestinskih žrtava tako brzo rasti, rekao je američki dužnosnik pod uvjetom anonimnosti. Lokalni dužnosnici tvrde da ih je sad već više od sedam tisuća. Sam Biden je u četvrtak rekao da je „siguran da nevini ljudi stradaju te da je to cijena vođenja rata”, no i da „nema povjerenja u brojeve koje Palestinci navode”.

Bidena iduće godine čekaju predsjednički izbori, a dio analitičara smatra da bi mogao izgubiti dio podrške ako ne podrži i Palestince. Bivši predsjednik Barack Obama, čiji je Biden bio potpredsjednik, također je upozorio da bi se djelovanje Izraela moglo obiti u glavu te da bi blokada humanitarne pomoći mogla „potvrditi stavove generacija Palestinaca”. Jedan američki izvor rekao je kako Bidenovi pomoćnici pozivaju izraelske kolege da pažljivo isplaniraju svoju izlaznu strategiju prije kopnene invazije. Američki vojni savjetnici upozoravaju da izraelsku vojsku čeka težak zadatak na terenu punom tunela i zamki koje bi mogle dovesti do velikog stradanja vojnika i civila.

9:00 - U posljednja 24 sata izraelske snage izvele su ciljane napade u središnjem području Pojasa Gaze i pogodile desetke ciljeva Hamasa, objavile su Izraelske obrambene snage (IDF) u priopćenju.

Kopnene snage praćene borbenim zrakoplovima i bespilotnim letjelicama gađale su mete u području Shuja'iyya - u kojem živi čak 100.000 ljudi. Pogođena su i druga mjesta diljem Pojasa Gaze.

