Amerika 'bombardira' Srbiju 'ruskim' sankcijama

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je danas dramatičnu situaciju oko Naftne industrije Srbije. Veliku naftnu kompaniju, najveću u Srbiji, posjeduje ruski Gazprom, no Sjedinjene Države prijete sankcijama protiv te kompanije, što očito može utjecati na energetsku stabilnost Srbije. Vučić je danas sazvao kompletan svoj kabinet, kao i sve stručne ljude iz energetskog sektora, na hitan sastanak. Vlada SAD-a odredila je danas sankcije za više od 200 pojedinaca i subjekata koji djeluju u ruskom energetskom sektoru, uključujući Gazprom Neft i mnoge njegove podružnice.

- Zaštiti ćemo interese Srbije po svaku cijenu, građani nemaju razloga da brinu, neće biti nikakvih nestašica i neće biti bilo kakve ekonomske katastrofe, pobijedit ćemo i ovog puta i Srbija će ove 2025. godine biti najbrža rastuća ekonomije Europe. Srbija ničim nije doprinijela da sankcije SAD protiv NIS budu uvedene, nismo se ni na koji način umiješali u sukobe velikih, suočeni smo sa teškim i ozbiljnim sankcijama - rekao je Vučić komentirajući odluku SAD-a.

Vučić je danas ranije na sjednici vlade kazao kako će 'SAD uvesti sankcije, ne neke generalne, već sveukupne sankcije našoj kompaniji NIS'. Dodao je i da to neće biti sankcije protiv kompanija koje imaju rusko vlasništvo, već izravne sankcije naftnoj industriji Srbije. – To nas dovodi u vrlo tešku poziciju – rekao je Vučić. Bio je uobičajeno dramatičan govoreći da će ubrzo nastupiti problemi ne samo za nabavu nafte već i s rafinerijom, petrokemijom, ali i opstankom srbijanskoga gospodarstva. I to doista nije daleko od istine.

– SAD će reći da je to usmjereno protiv Rusa i protiv toga što oni time financiraju dio svojih ratnih napora. Rusi nisu time financirali svoje ratne napore, ali moguće je da Amerikancima smeta što je ruska kompanija barem u jednoj godini ostvarila visoki profit – rekao je Vučić. Rok je 30 dana za sagledavanje mogućnosti da se povuče neki potez, a sve se mora završiti za 60 dana jer će SAD izaći s odlukom o sankcijama 15. siječnja, što znači da do 15. ožujka sve mora biti gotovo.

- Vlada Sjedinjenih Američkih Država poduzela je mjere kako bi Rusiju lišila prihoda od njezinih energetskih kompanija odredivši sankcije za više od 200 pojedinaca i subjekata koji djeluju u ruskom energetskom sektoru, uključujući Gazprom Neft i mnoge njegove podružnice. Gazprom Neft posjeduje 50 posto Naftne industrije Srbije (NIS), a Rusija koristi svoj udio u dobiti od NIS-a za financiranje brutalne agresije na Ukrajinu i potkopavanje stabilnosti u Europi. Vjerujemo da bi alternativno vlasništvo za NIS donijelo veći mir i prosperitet u regiju. Sjedinjene Države blisko surađuju s Hrvatskom kako bi ublažile utjecaj ovih američkih sankcija na JANAF ili druge hrvatske tvrtke i osigurale da ti postupci ne ugroze regionalnu energetsku sigurnost. Nastavit ćemo se konzultirati s Hrvatskom i drugim partnerima o zajedničkom cilju lišavanja Rusije prihoda koje koristi za nastavak svog rata protiv Ukrajine - kazala je danas američka veleposlanica u Hrvatskoj Nathalie Rayes.

Ranije je predsjednik Srbije najavio da će na tu temu tražiti sastanak s Vladimirom Putinom i to između 25. i 27. siječnja, a ruska agencija TASS objavila je riječi Dmitrija Peskova, glasnogovornika Kremlja. – Kontakti ruskog predsjednika s prijateljima i partnerima koordinirani su što je prije moguće – rekao je Peskov. No, kako ispada prema vijestima i iz ruskih medija, Vučić u Moskvu ide samo zato da Putinu predstavi gotov čin. Jer, srbijanska je vlada već pripremila 700 milijuna eura za otkup Naftne industrije Srbije od Gazproma. Hoće li to biti dovoljno za kompaniju koja ima proizvodne kapacitete u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Rumunjskoj i Mađarskoj? Ova kompanija ima 400 benzinskih postaja, rafinerija je u Pančevu, proizvodnju u Novom Sadu, s Gazpromom u Pančevu je joint venture termoelektrana, ukupno je u NIS-u zaposleno 10.000 ljudi, kompanija BDP-u Srbije pridonosi s više od pet posto. Gazprom i Gazprom Neft imaju 56,15 posto vlasništva, Srbija kroz Srbija Gas 29,87 posto.

– Imamo novac da odmah napravimo otkup. Ako se procjenjuje da je kompanija vrijedna milijardu eura, onda govorimo o 600 i nešto milijuna, moglo bi biti i 500, 600, 700, nije toliko ni bitno – rekao je Vučić u izjavi za RTS o situaciji s naftnom kompanijom. On uključuje i mogućnost da se u tom dogovoru pojavi i situacija da Srbija kupi udjele u Gazprom Neftu i Gazpromu.Vučić je situaciju s NIS-om najavljivao sredinom prosinca naglašavajući kako se neće dogoditi to da se Srbija pridružuje sankcijama Rusiji, no očito je bilo da je srbijanski predsjednik uočio priliku da preuzme veliku naftnu kompaniju pod vrlo dobrom izlikom.

Ali Vučića čeka još problema u kontekstu Rusije. Naime, general Milan Mojsilović, načelnik generalštaba Vojske Srbije, rekao je u intervjuu za Večernje novosti da je vojska kojom zapovijeda došla u problem zbog sve težeg održavanja velike količine ruskog oružja koje ima. A to uključuje zrakoplove MiG-29, njih 14, ali i 76 oklopnih transportera BRDM, 12 BTR-50, 32 MT-LB, 67 samohodnih haubica Gvozdika, 77 lansera Kub, četiri helikoptera Mi-35, 30 tenkova M-84, što su zapravo unaprijeđeni ruski T-72 itd.

JANAF: Puna primjena sankcija nastupit će za 45 dana, a do tada je moguća prilagodba "NIS a.d. je JANAF-ov dugogodišnji i najveći poslovni partner s kojim ima sklopljeni ugovor o transportu 10 milijuna tona nafte od 1.1.2024. do 31.12.2026. godine. Od trenutka najave mogućeg uvođenja sankcija, JANAF intenzivno surađuje s nadležnim resorima Vlade Republike Hrvatske. Predstavnici nadležnih hrvatskih institucija u proteklom su razdoblju kroz izravan kontakt s američkom administracijom, koja je svjesna geostrateške važnosti JANAF-a za energetsku sigurnost regije, surađivali na pronalaženju rješenja za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje Društva. Sukladno odluci, puna primjena sankcija nastupit će za 45 dana, a do tada je moguća prilagodba i poduzimanje mjera koje bi omogućile dezinvestiranje i podržavanje sigurne opskrbe naftom Republike Srbije. Kao odgovorno Društvo pažljivo i kontinuirano razmatramo sve aspekte ove odluke i spremni smo zajedno s hrvatskom Vladom odgovoriti na izazove koji proizlaze iz nastale situacije. Naglašavamo kako se još od prosinca 2022. putem JANAF-ovog sustava u Srbiju transportira isključivo nafta neruskog podrijetla. JANAF svakodnevno prati razvoj događaja i u stalnom je kontaktu s korisnikom sustava kao i s ostalim ključnim dionicima“, istaknula je Uprava JANAF-a d.d., predsjednik Uprave mr.sc. Stjepan Adanić i član Uprave Vladislav Veselica.

