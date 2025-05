Napali ih dronovima: Ruski grad proglasio izvanredno stanje, Ukrajinci noćas branili Harkiv

Gradonačelnik ruskoga lučkoga grada Novorosijska proglasio je izvanredno stanje u subotu nakon što su u ukrajinskom napadu dronom oštećene stambene zgrade i ozlijeđeno najmanje petero ljudi, među kojima dvoje djece. Gradonačelnik Andrej Kravčenko objavio je odluku na svojem službenom Telegram računu na kojem se vidi snimka kako pregledava štetu na stambenim zgradama i daje zapovijedi dužnosnicima. Kravčenko je rekao da je jedna od ozlijeđenih osoba, žena, u bolnici u teškom stanju. Zasad nema komentara iz Ukrajine, čije su zračne snage izjavile da je Rusija napala Ukrajinu tijekom noći sa 183 drona i dvije balističke rakete. U udaru ruskih dronova na Harkiv na sjeveroistoku Ukrajine ozlijeđeno je 47 civila, javila je noćas lokalna policija.

❗️🇺🇦⚔️🇷🇺 - Ukrainian drone crashed into a residential building in Novorossiysk, a key port city in Russia's Krasnodar Krai, as part of a large-scale drone assault targeting the region.



