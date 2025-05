Objava Bijele kuće mnoge je ostavila bez riječi: Pogledajte kako bi Trump izgledao kao - papa

Donald Trump prije nekoliko dana našalio se na pitanje novinarke da bi sam želio biti papa. Naime, dobio je pitanje o tome tko bi trebao biti novi poglavar crkve pa je odgovorio: - Volio bih biti papa. To bi bio moj prvi izbor.

Bijela kuća sada je podijelila Trumpovu objavu na kojoj je on na fotografiji obučen kao papa. Fotografiju je generirala umjetna inteligencija. Ipak, kada je stvarni izbor u pitanju američki predsjednik želi jedno ime - Timothyja Dolana. - Ne znam. Nemam favorita. Ali moram reći da imamo kardinala iz New Yorka koji je vrlo dobar, pa ćemo vidjeti što će se dogoditi.

Podsjetimo, konklava za izbor novog pape počet će 7. svibnja, a broj kardinala izbornika koji će izabrati nasljednika pokojnog pape Franje pao je na 133.

Foto: Screenshot/X