Ruski dezerter otkrio tajne o Putinovoj nuklearnoj bazi: 'Bili smo spremni izvršiti udar, a tamo vas stalno šalju na detektor laži'

BBC je razgovarao s bivšim ruskim časnikom koji je služio u nuklearnim snagama, a koji je otkrio detalje o pripremama i stanju pripravnosti u njegovoj bazi u Rusiji na dan početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Prema njegovim riječima, nuklearne snage bile su stavljene u stanje potpune borbene pripravnosti odmah nakon početka rata, a on je bio odgovoran za čuvanje nuklearnog oružja.

BBC je razgovarao s njim na tajnoj lokaciji izvan Rusije, a zbog njegove zaštite ime i lice bivšeg časnika nisu otkriveni. "Prije toga smo imali samo vježbe. No, na dan kad je rat počeo, oružje je bilo potpuno spremno", kaže bivši časnik u ruskim nuklearnim snagama. "Bili smo spremni lansirati snage na more i u zrak i, u teoriji, izvršiti nuklearni udar", dodao je časnik, koji je BBC-ju pokazao dokumente koji potvrđuju njegovu jedinicu, čin i bazu.

Anton, čije je pravo ime u članku izmijenjeno, kaže da je borbena pripravnost bila na snazi od prvog dana rata i tvrdi da je njegova jedinica bila "zatvorena unutar baze". "Imali smo samo rusku državnu televiziju", kaže bivši časnik, "nisam stvarno znao što to sve znači. Automatski sam obavljao svoje dužnosti. Nismo se borili u ratu, samo smo čuvali nuklearno oružje." Stanje pripravnosti je ukinuto, dodaje, nakon dva do tri tjedna.

Antonovo svjedočanstvo nudi uvid u tajne unutarnje radnje nuklearnih snaga u Rusiji. Izuzetno je rijetko da vojni pripadnici govore novinarima. "Tamo postoji vrlo strogi proces selekcije. Svi su profesionalni vojnici – nema ročnika", objašnjava. "Stalno se provode provjere i testovi na detektoru laži za sve. Plaće su mnogo veće, a vojnici se ne šalju u rat. Oni su tamo da ili odbijaju ili izvrše nuklearni udar."

Bivši časnik kaže da je život bio strogo kontroliran. "Moja je odgovornost bila osigurati da vojnici pod mojom komandom ne unesu telefone u nuklearnu bazu", objašnjava. "To je zatvoreno društvo, tamo nema stranaca. Ako želite da vas posjete roditelji, morate podnijeti zahtjev FSB-u tri mjeseca unaprijed." Anton je bio dio sigurnosne jedinice baze – brze reakcijske snage koja je čuvala nuklearno oružje. "Imali smo stalne vježbe. Naše vrijeme reakcije bilo je dvije minute", kaže.

Rusija ima oko 4.380 operativnih nuklearnih bojevih glava, prema Savezu američkih znanstvenika, ali samo 1.700 je "razmješteno" ili spremno za upotrebu. Sve zemlje članice NATO-a zajedno posjeduju sličan broj. Postoje i zabrinutosti hoće li ruski predsjednik Vladimir Putin odlučiti upotrijebiti "nestrateške", često zvane taktičke, nuklearne rakete. To su manji projektili koji obično ne uzrokuju jaku radioaktivnu kontaminaciju. Međutim, njihova uporaba dovela bi do opasne eskalacije rata.

Neki zapadni stručnjaci sugerirali su da su ruska nuklearna oružja uglavnom iz sovjetskog doba i da možda nisu u funkciji. Međutim, bivši časnik nuklearnih snaga taj je stav odbacio kao "previše pojednostavljen" i argumentirao da "iako u nekim područjima možda postoje zastarjeli tipovi oružja, Rusija posjeduje ogroman nuklearni arsenal, s velikim brojem bojevih glava, uključujući stalne borbene patrole na zemlji, moru i zraku". Naglašava da je rusko nuklearno oružje potpuno operativno i spremno za borbu, te dodaje: "Rad na održavanju nuklearnog oružja odvija se neprestano, nikada ne prestaje ni na trenutak."

Nekoliko dana nakon početka rata Anton je rekao da je dobio "kazneni nalog" da održi predavanja za svoje vojnike prema specifičnim smjernicama. "Rekli su da su ukrajinski civili borci i da ih treba uništiti!" uzvikuje. "To je ratni zločin. Rekao sam da neću širiti ovu propagandu." Zbog toga su ga viši časnici kaznili premještajem u napadačku brigadu na drugom dijelu zemlje, s naredbom da ide na front. Ove jedinice često se šalju kao "prvi val" u bitke, a nekoliko ruskih dezertera reklo je BBC-ju da su oni koji se protive ratu korišteni kao "topovsko meso". Prije nego što je mogao biti poslan u borbu, Anton je potpisao izjavu kojom odbija sudjelovati u ratu, a protiv njega je pokrenut kazneni postupak. Pokazao je dokumente koji potvrđuju premještaj i postupak.

Zatim je odlučio pobjeći iz zemlje uz pomoć volonterske organizacije za dezertere. "Da sam pobjegao s nuklearne baze, lokalna sigurnosna služba bi odlučno reagirala i vjerojatno ne bih mogao napustiti zemlju", rekao je. Međutim, vjeruje da je sustav najvišeg sigurnosnog odobrenja zakazao jer je premješten u običnu napadačku brigadu. Anton je rekao da želi da svijet zna da se mnogi ruski vojnici protive ratu.

Iako je napustio Rusiju, tvrdi da ga sigurnosne službe i dalje traže: "Poduzimam mjere opreza, radim izvan sustava i ne pojavljujem se u službenim evidencijama." Kaže da je prestao komunicirati s prijateljima iz nuklearne baze jer bi ih mogao dovesti u opasnost: "Moraju prolaziti testove na detektoru laži, a svaki kontakt sa mnom mogao bi dovesti do kaznenog postupka." Iako je svjestan opasnosti koju nosi pomaganje drugim vojnicima da pobjegnu, nije u iluzijama: "Razumijem da što više to radim, to su veće šanse da će pokušati ubiti me."

FOTO Putin ima 14 jasnih meta: Ako doista posegne za nuklearnim oružjem, Rusija bi prvo gađala ove lokacije