Ako je vaša lozinka na ovom popisu, odmah je promijenite: 'Ovo je hakerima najlakša zadaća'

Današnji mobiteli, e mailovi, aplikacije... ma sve zapravo traži nas postavljanje lozinke. Kada je biramo, uvijek je to nešto lako pamtljivo. No, vašu je lozinku možda lakše hakirati nego što mislite. Novi podaci otkrili su najranjivije i najčešće korištene lozinke koje se lako mogu hakirati. Prema Forbesu, softverska tvrtka anyIP otkrila je da je "lozinka" najčešće korištena vjerodajnica za prijavu, prenosi New York Post.

U SAD-u je "lozinka" treća najpopularnija lozinka, prema istraživačima, ali drži prvo mjesto u Australiji i Velikoj Britaniji.

Sljedeće na popisu lozinki koje je moguće hakirati su "qwerty123", "qwerty1" i "123456", od kojih je potonja posebno rasprostranjena zbog lakoće prisjećanja, tvrde autori izvješća. Za nalaze su koristili rezultate NordPass istraživanja i podatke koji su analizirali koliko su često određene lozinke korištene u pokušajima hakiranja.

- Gotovo 50% najčešće korištenih lozinki diljem svijeta ove godine sastoji se od jednostavnih uzoraka tipkovnice slova i brojeva - izvijestili su istraživači anyIP-a. Prema NordPassovom popisu 200 najgorih lozinki diljem svijeta, "123456" korištena je više od tri milijuna puta. - Ova otkrića naglašavaju predvidljivost i lako hakiranje lozinki - rekao je za Forbes suosnivač anyIP-a Khaled Bentoumi. - Hakeri sve više koriste sofisticirane alate za probijanje računa u nekoliko sekundi, a oslanjanje na slabe lozinke je slično kao da ostavite svoja ulazna vrata otključana.

Popis anyIP-a bio je specifičan za Ujedinjeno Kraljevstvo, a kada se filtrira prema rezultatima specifičnim za SAD, NordPassov indeks otkrio je da je riječ "tajna" najbolji rezultat, korišten više od 328.000 puta, dok su lozinke “1234456” i “password” pale na drugo i treće mjesto. Ostale popularne i jednostavne lozinke su “iloveyou”, “baseball”, “monkey” i “sunshine” i bile su među prvih 20.

Na kraju, kada se već bira lozinka - u ažuriranju Nacionalnog instituta za standarde i tehnologiju, agencija je otkrila da teško pamtljive lozinke s nizom slova, simbola i brojeva opterećuju pamćenje korisnika te da bi se umjesto toga trebalo usredotočiti na duljinu.

