Aca Srbin predložio je Plenkiju kako da riješi bojkot

Subota

18. 1. 2025.

Županja noćas ne spava! Građane je probudila pucnjava iz automatskog oružja. Počelo je pojedinačnim pucnjevima u zrak oko ponoći, nastavilo se rafalima iz automatskog oružja, a sve je kulminiralo topničkom vatrom, koja je razbudila cijeli grad. Policija je zatrpana paničnim pozivima građana koji su pomislili da Srbi ili čak Rusi napadaju ovo mirno slavonsko mjesto koje se još sjeća uzbuna za vrijeme Domovinskog rata. Sve raspoložive policijske snage usmjerene su prema jednom malom salašu u obližnjem selu, odakle se čuje pucnjava, svi prilazi su blokirani, naš reporter na terenu javlja da su se policajci razvili u strijelce, opkolili selo i stegnuli obruč oko salaša. Pucnjava je utihnula. Očevici tvrde da se sa salaša samo čuje pjesma "Karanfil se na put sprema". Više u našim idućim informativnim emisijama.

Nedjelja

19. 1. 2025.

Drama u okolici Županje je gotova. Sve se sretno završilo. Izgleda da je bila riječ o nesporazumu. Naime, kada je noćas u blizinu opkoljenog salaša stigao policijski pregovarač i pozvao sudionike očito malo slobodnije zabave da se predaju i u koloni po jedan napuste salaš, vrata je otvorio začuđeni bivši ministar Josip Dabro. Šokirani Dabro upitao je: "U čemu je, momci, problem?" I dalje oprezni policajci pozvali su i njega i društvo da ugase muziku i napuste objekt. Kada je društvo izašlo, policajci su se iznenadili kada su ugledali vukovarskog gradonačelnika Ivana Penavu među njima. Zapovjednik specijalaca koji su došli iz Osijeka upitao ga je što se tamo događa i zašto se remeti javni red i mir pucnjevima iz automatskog oružja, pa čak i iz jednog starog topa koji je pronađen u štaglju. Ivan je slegnuo ramenima, dobrodušno se nasmijao i rekao: "Pa dobro, zar se bećari više ne mogu malo proveseliti?"

Ponedjeljak

20. 1. 2025.

Veličanstven skup u Washingtonu! Prisegnuo je Donald Trump, spasitelj zapadne civilizacije. Više nema labavo. Čim je ceremonija

završila, a Melanija skinula šešir koji je posudila od našeg Damira Karakaša, pisca iz Brinja, Donald je zasukao rukave, sjeo za stol i počeo potpisivati odluke. Prvo je vratio spolove na tvorničke postavke. Od sada, ponovno imamo samo ona dva osnovna. Muško, žensko – i to je to. Onda je proglasio SAAO Grenland (Samostalna američka autonomna oblast Grenland), uzeo dosadnom Meksiku zaljev, napornim Panamcima kanal i šokirao razmažene Amerikanke objavom da će im kućne pomoćnice vratiti kući. Frenda Bena Netanyahua nominirao je za Nobelovu nagradu za mir, Kubance proglasio teroristima, Južnu Ameriku proglasio sjevernom. Na kraju je otišao na spavanje, a prije toga je obećao da će razmisliti o ukidanju Kanade i Europske unije.

Utorak

21. 1. 2025.

Nevjerojatan događaj u Sinju! Građani tog grada jutros su prijavili neobičnu svjetlost na nebu, a onda se u junačko Cetinsko polje spustila neobična letjelica iz koje je izašao, ni manje ni više, nego Elon Musk koji je prvog alkarskog momka na kojeg je naišao zamolio da ga žurno odvede do Gradskog poglavarstva. Kada su došli tamo, Elon je krenuo u ured gradonačelnika Mira. Međutim, tajnica Mirjana rekla mu je da je gradonačelnik službeno odsutan, jer je otišao namiriti blago u Suhač. Skuhala je Elonu kavu, pa su pričekali Mira. Čim se Miro pojavio na vratima, Elon ga je pozdravio podignuvši desnu ruku, moglo bi se reći i malo previsoko, ali je to Mira toliko razgalilo da mu je uzvratio istom mjerom. A onda je uslijedio šok i pripadajuća mu nevjerica kada je Elon rekao da ga je poslao Donald i da Miro mora žurno s njim u Ameriku gdje ga čeka posao na granici s Meksikom, gdje mora formirati podružnicu svoje moćne Narodne straže i od nelegalnih migranata spasiti SAD onako kako je spasio Europsku uniju. Miro je rekao da nema problema.

Srijeda

22. 1. 2025.

U Nemetinu je organizirana razmjena logoraša "svi za sve". Iz Stajićeva, Begejaca, Niša i Sremske Mitrovice krenula je povorka naših uznika i špijuna koje je Aca Vulin pohapsio diljem Srbije. Glumci, kustosice, studenti FER-a, novinari i Severina, u koloni po jedan, izmučeni, ali ponosni, kretali su se u prema kontrolnoj točki hrvatske policije gdje su ih čekali Plenki i Njonjo, dok su se u pravcu Srbije kretali ljubitelji Baje malog Knindže i objavljivanja fotki s kokardama na čelu, koje je prikupila hrvatska policija. Problem je nastao kada se na ničijoj zemlji razvila rasprava oko Pupija, koji je uhićen u Beogradu gdje se došao pomiriti s Acom Srbinom, ali je uhićen i isporučen Hrvatskoj. Međutim, na kontrolnom punktu ga nisu htjeli pustiti, pa je morao intervenirati sam Plenki kojem je Pupi obećao da dalje od Zemuna ne ide.

Četvrtak

23. 1. 2025.

Imotski je na nogama! Građani su na ulicama, ruše sve pred sobom. Policajci su se zabarikadirali u zgradu Policijske postaje Imotski i čekaju pojačanje iz Splita, ali će se načekati jer su barikade postavljena na izlazu iz tunela Sveti Jure, u Cisti Provo, na Kljenovcu u Grubinama i na Kamenmostu. Povod narodnom ustanku je uhidba nekoliko uglednih građana, i to samo zato što su se malo udružili, zaobišli zericu propisa, dobro ajde, podijelilo se i malo mita, a sve to da bi se izgradio veličanstven stambeni objekt koji mjesecima izaziva divljenje arhitektonske struke. Dobro, može biti da je malo veći od ostalih kuća, ali ako ćemo sada gledati u par katova, kamo će nas to dovesti. Ustanici poručuju Plenkiju da pusti uznike odmah, a njihovu uhidbu smatraju bezbrižnim činom globalističkog imperijalizma: "Ovo je napad na naš identitet. Imoćani su nepotizam i korupciju izmislili i patentirali, primrižili smo cilu Hrvacku našin ljudim, svugdi imamo svoga čovika i umisto da šverc i davanje mita čuvaju ko zjenicu oka, oni naše najbolje ljude zatvaraju", poručio je Plenkiju Jozo, vođa ustanika.

Petak

24. 1. 2025.

Vijest da je Plenki ponovo uspostavio crvenu liniju s Acom Srbinom šokirala je cijelu Hrvatsku. Dok Aca uhićuje našu mladost i maltretira je po srbijanskim kazamatima, Plenki se s njim konzultira?! Izgleda da ih je spojio strah od naroda. Kao što stotine tisuća Srba, unatoč grandioznim uspjesima Ace Srbina, na ulicama traži pravdu, tako su danas stotine tisuća Hrvata odbile sudjelovati u farsi u režiji stranih trgovačkih lanaca koji cijede naše novčanike visokim cijenama proizvoda na policama. Plenki je jučer dobio živčani slom, jer građani traže intervenciju države: "Pa nije im ovo socijalizam, tržište cijene samo regulira", požalio se Aci koji mu je predložio da uhiti kolovođe, izvede malo vosku na ulice, proglasi mobilizaciju kupaca s obaveznim boravkom u šoping centrima u trajanju od dva sata dnevno i vožnju sindikalnih vođa na haubama automobila. Plenki se toliko prepao da mu je spustio slušalicu. Nakon toga je ipak nazvao Ursulu.

