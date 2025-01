Ne mora samo Dabro strahovati, evo koga policija još istražuje: 'Prijeti im kazna zatvora do tri godine...'

Bivši ministar Josip Dabro ponovno je pod istragom zbog sumnji u kaznena djela koja mu mogu donijeti zatvorsku kaznu. Policija je u Otoku obavila pretragu njegova doma i kuće bivšeg kolege Igora Krznara, javlja Dnevnik.hr. Dabro do ponedjeljka nema saborski imunitet, a slanje spornih snimki moglo bi pravno ugroziti i članove grupa u kojima su dijeljene. Odvjetnici i institucije zasad ostaju suzdržani u detaljima, dok se slučaj širi na političare i osobe iz javne sfere.

"Taj mandat će njemu postati aktivan osmi dan od dana njegova podnošenja, to je prekosutra u ponedjeljak u ponoć. Do tada on ne raspolaže saborskim mandatom, već saborskim mandatom raspolaže njegova zamjenica", objasnio je Predsjednik MIP-a Robert Jankovics.

A Jurica Barbarić, odvjetnik Igora Krznara, kazao je pak kako, s obzirom na to da je riječ o izvidima, ne može ništa konkretno reći s obzirom na sadržaj onoga što je navedeno i što je traženo, kao ni što je pronađeno ili nije pronađeno. "Budući da je postupanje tijekom izvida sukladno članku 206. f. Zakona o kaznenom postupku tajno, ne možemo iznositi nikakve informacije o radu", poručili su pak iz vukovarske policije.

Dabrino slanje snimki u razne grupe moglo bi se obiti u glavu svih članova i oni bi se mogli naći pod lupom istražitelja. "Postoji potencijalna opasnost za kazneni progon za sve te sudionike grupe. Prijeti im kazna zatvora od šest mjeseci do tri godine, ako se zaista dokaže da su oni znali ili su mogli znati za postojanje te snimke", rekao je odvjetnik Krešimir Škarica. A u grupi su se navodno našli razni akteri, od lokalnih političara, do osoba iz javne sfere.

Podsjetimo, bivši potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, Josip Dabro (DP), koji je dao ostavku na tu dužnost, vraća se u zastupničke klupe, za četiri dana, 28. siječnja, kada mu prestaje mirovati zastupnički mandat, odlučio je u petak Hrvatski sabor. Za njegov povratak glasovalo je 76 zastupnika, pet ih je bilo protiv, zastupnici SDP-a nisu sudjelovali u glasovanju, sabornicu su napustili prije toga.

Dabri mandat miruje od 17. svibnja prošle godine, kada ga je Sabor potvrdio za potpredsjednika Vlade i ministra. Dabrinim povratkom u Sabor, iz njega će otići njegova zamjenica Ivana Mujkić kojoj je predsjednik Sabora Gordan Jandroković zahvalio što je dobro, časno i kvalitetno obnašala dužnost zastupnice.

Epilog je to slučaja koji se otvorio prošli tjedan, nakon što je u medije dospjela snimka na kojoj Dabro kroz puca iz pištolja kroz otvoren prozor automobila u vožnji. Suočen s tim snimkama, Dabro je u subotu, 18. siječnja, dao ostavku na svoje dužnosti u Vladi. Rješenje o razrješenju s tih dužnosti premijer Andrej Plenković donio je na Dabrin osobni zahtjev istog dana. Do imenovanja novog ministra poljoprivrede Ministarstvo vodi državni tajnik Tugomir Majdak, a tko će zasjesti na Dabrino mjesto, trebalo bi se znati idući tjedan.