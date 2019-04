Osmisli projekt i osvojili novčanu nagradu i jedan od 12 MBA programa

Ulaganje u mlade te njihov intelektualni profesionalni rast važno je zbog društvenog i gospodarskog napretka, stoga je važno podržati ih i poticati da svoj potencijal iskoriste u Hrvatskoj. Upravo to su krovne teme velike nacionalne akcije Hrvatske pamet Hrvatskoj, proizašle iz društveno odgovornog projekta Poslovnog dnevnika i Večernjeg lista, kojom od 2015. nastoje podići svijest o potrebi zadržavanja mladih i prilikama za implementacijom njihovih ideja.

Brojni studenti su uz pomoć ovog projekta pokrenuli poslove i nastavili razvijati svoje karijere, što pokazuje da je od samog početka riječ o dobroj podlozi za budući profesionalni razvoj mladih ljudi s velikim potencijalom. Uz natječaj razvojnih projekata s ciljem nagrađivanja izvrsnosti hrvatskih studenata, nacionalna akcija Hrvatska pamet Hrvatskoj ove godine obuhvaća i niz kontinuiranih aktivnosti ujedinjenih pod egidom Budućnost u Hrvatskoj, koje će se provesti u suradnji sa šest hrvatskih sveučilišta u Osijeku, Koprivnici, Rijeci, Zadru, Splitu i Zagrebu.Predevaluacijska faza projekta ovogodišnjeg projekta Hrvatska pamet Hrvatskoj, odnosno iščitavanje i evaluacija pristiglih radova, održat će se od rujna do listopada, od kojih po tri najbolja u svakoj kategoriji - Inovativna Hrvatska, Izvorno hrvatsko i Financijaš - ulaze u finalni izbor u studenome.

Prezentacija pred žirijem

Financijaš je najnovija kategorija kojom se promovira nužnost sustavnog promišljanja mladih u primjeni znanja i vještina za učinkovito upravljanje financijama, kao i poznavanje prednosti ulaganja u fondove s ciljem podizanja svijesti o važnosti podizanja razine nužne financijske pismenosti mladih na tržištu. Studenti ili studentski timovi svoje projekte prezentiraju pred stručnim ocjenjivačkim sudom koji čine partneri projekta, državni dužnosnici, predstavnici hrvatskih sveučilišta, neovisni stručnjaci... Na završnom događanju u studenome studenti će prezentirati devet projekata koji su ušli u uži izbor, nakon čega slijedi svečano proglašenje pobjednike.

Uz bogate novčane nagrade, pobjedničkim timovima će Zagrebačka škola ekonomije i managementa, koja je dio projekta, pokloniti četiri MBA programa. Oni će moći izabrati između dvanaest MBA programa koje nudi ova poslovna škola u Hrvatskoj: Corporate Finance, Accounting, Auditing and Taxes, Finance and Banking, Quantitative Finance, Human Resource Management, Management of Information Systems, Marketing, Management, Supply Chain Management, Tourism, Executive MBA i General MBA.

Proslava rođendana

Dok će radovi pristizati na adresu Večernjeg lista i Poslovnog dnevnika, paralelno s time prigodno će se obilježiti 2019. godina koja je za njih simbolična zbog 60. rođendana jednog od vodećih hrvatskih medija - Večernjeg lista - te 15 godina postojanja Poslovnog dnevnika, prvih dnevnih poslovnih novina u Hrvatskoj. Stoga će se u sklopu nacionalne akcije održati niz aktivnosti uključujući okrugle stolove i tribine, koji će okupiti predstavnike lokalne i regionalne samouprave, sveučilišne rektore, dekane i profesore, urednike Večernji list grupe te druge predstavnike poslovne, akademske i političke javnosti koji su ključni dionici za stvaranje uvjeta za ostanak mladih akademski obrazovanih ljudi u Hrvatskoj.