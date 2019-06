Naš Večernjak opet nas je iznenadio i odveo na predstavu 'Proba orkestra'

Da su dobili dvije ulaznice za višestruko nagrađivanu kazališnu predstavu, razveselilo je Miroslavu i Antu Bikića, ali ne i iznenadilo jer u njihovoj se obitelji Večernji list čita svih njegovih 60 godina postojanja. Uz te su novine, kažu, odrasli pa stoga nije čudno da su baš oni već četvrti put osvojili tu Večernjakovu nagradu – besplatan odlazak u kazalište. U nedjelju je to bila “Proba orkestra” u Zagrebačkom kazalištu mladih, a prije toga bili su na “Velikoj zvjerki” i koncertu Lada u KD-u “Vatroslav Lisinski”, a gledali su i operu “Ero s onoga svijeta” u Hrvatskom narodnom kazalištu.

Vratili smo se u mladost

– Drago mi je da nas Večernji ovako vodi u provode, pogotovo zato što me ove predstave vraćaju u mladost. Stvar je u tome da sam kao dio tadašnje Muzičke omladine često išla na predstave i koncerte i baš sam se zaželjela malo vratiti u ta stara vremena – objasnila nam je Miroslava Bikić prije nego što je potražila svoje mjesto u dvorani Istra ZKM-a. Ovaj bračni par dobio je dvije od 200 ulaznica za “Probu orkestra”, koliko se u suradnji s Turističkom zajednicom grada Zagreba dijelilo za pretplatnike Večernjeg lista, a ovo je posljednji kulturni događaj na koji su mogli ići uoči 60. rođendana novina. Svoje su ulaznice na blagajni pokupili i dugogodišnji čitatelji Večernjaka i Željko i Veronika Švaljek, koji su iskoristili ovu prigodu za malo, kako kažu, “kulturnog uzdizanja”. I oni su već bili na nekoliko predstava na koje ih je Večernji dosad vodio.

– Što da kažem, čitanje Večernjaka godinama očito ima svojih dobrih strana. Drago nam je da nam je omogućio super provod – kazala je Veronika Švaljek.

Ivan i Nada Krapec, pak, veliki su ljubitelji kazališta i “Probu orkestra” su već gledali.

– Pretplatnici smo barem deset godina, a novine čitamo od djetinjstva, tako da nam je drago što je baš nas Večernji počastio ulaznicama. Bilo nam je odlično – kazala je Nada Krapec.

A nakon što su u Lisinskom pogledale “Veliku zvjerku”, u ZKM su ponovno došle i Mira Jordanić i Vesna Đuričić. I njima je to već četvrti provod na račun Večernjaka.

– Možda ne izgledamo mlado, ali tako se osjećamo. Idemo vani gotovo svaki vikend, pa tako i ovaj. Ali doma moramo biti do ponoći, ipak se treba ujutro rano ustati – kroz smijeh će Vesna Đuričić.

Prvoklasna predstava

“Proba orkestra”, nagrađivana predstava redatelja Edvina Liverića i dramaturginje Nine Mitrović, nastala je prema istoimenom filmu Federica Fellinija iz 1979. godine, a prikazuje mračnu stranu društva kroz raspad tobože uhodanog orkestra. Tako postavu čine vođa sindikata glazbenika, koji ujedno voli promatrati fotografije maloljetnih djevojaka, trubačica koja ima problema s autoritetom, prvoklasna violinistica koja voli “potegnuti” iz boce, klarinetistica koja je ovisna o tabletama te dirigent sa sedam prijava kolega za seksualno zlostavljanje na radnom mjestu... Zbog ovako mračnih likova prizori su često, kažu nam čitatelji, bili šokantni, no reakcije su ipak bile oduševljene pa je tako i u nedjelju završni prizor bio popraćen gromoglasnim pljeskom i uzvicima. Ništa to novo nije glumačkoj postavi jer je dvorana za svaku izvedbu nakon premijere u rujnu prošle godine uvijek dupkom puna.