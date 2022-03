IT KOMPANIJA STIŽE U HRVATSKU

Zbog srpske politike prema Ukrajini velika tvrtka napušta Novi Sad i dolazi u Zagreb

Jedna od najvećih ukrajinskih IT kompanija Intellias s više od 2500 stručnjaka i poslovnim centrima u Poljskoj, Njemačkoj, SAD-u i drugdje, otvorit će u Zagrebu razvojni centar Balkan IT hub. Razlog za odabir Hrvatske jest i to što u Intelliasu znaju da Hrvatska ima jaku IT zajednicu. Sami navode kako u Hrvatskoj postoji više od 60.000 IT stručnjaka, te su uvjereni, kažu, da će tako moći kupcima njihovih usluga ponuditi tehnološka rješenja najviše kvalitete.