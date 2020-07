Ulažemo 420 milijuna u kampus gaming industrije u Novskoj

Uspjeh samo jednog startupa u gaming industriji može, za državu, isplatiti sve do sada uloženo u naš projekt stvaranja Novske kao regionalnog centra za razvoj videoigara. Ta industrija okreće milijarde, i samo jedna hit-igra može donijeti stotine milijuna kuna, kažu nam u Poduzetničkom inkubatoru PISMO, jedinom specijaliziranom za gaming industriju u široj regiji.

Njihov je idući vezani projekt – Kampus gaming industrije. I doista, gaming industrija u svijetu je prošle godine zaradila 120 milijardi dolara, četiri posto više nego 2018. godine. Primjerice, najpopularnija igra prošle godine bio je sveprisutni “Fortnite”, koji je tijekom 2019. godine od prodaje ostvario zaradu od čak 1,8 milijardi dolara, više nego ijedna druga igra ikada do sada u godini dana.

Stoga ne treba zvučati puno onih 420 milijuna kuna, koje se planira uložiti u budući Kampus gaming industrije PISMO u Novskoj, koji bi se trebao nalaziti na području Poduzetničke zone Novska, na parceli većoj od 90.000 četvornih metara.

Na području tog kampusa nalazit će se četiri osnovna objekta. Prvi je fakultet s oko 9000 kvadrata bruto površine i spavaonicama za smještaj gostujućih predavača, u kojem je predviđen petogodišnji program s po 50 studenata godišnje u programerskom i grafičkom smjeru i oko kojega su već uspostavljene suradnje s fakultetima iz Malezije i New Yorka. Sagrađen će biti i studentski i učenički dom na 11.500 kvadrata, zatim akcelerator gaming industrije te poduzetnički inkubator za eSport s dvoranom od 4000 sjedećih mjesta. Akcelerator gaming industrije sadržavat će studio za snimanje, dvorane za sastanke te halu s novom gaming opremom, a tu će se moći educirati i usavršavati srednjoškolci i svi drugi koje ova industrija zanima.

Inkubator za eSport

Najspektakularniji objekt zasigurno je spomenuti inkubator za eSport, koji će biti jedina arena za eSport natjecanja u Hrvatskoj. Imat će, osim same dvorane, i ugostiteljski sadržaj, prostorije za testere gaming rješenja, svlačionice s prostorijama za zagrijavanje... Sve potrebno da Novska za koju godinu ugosti najbolje svjetske igrače eSporta, koji i sami zarađuju milijune dolara godišnje od nagrada na turnirima i sponzora. Jer finale jednog od najpopularnijih eSport natjecanja „League of Legends World Championship“ gledalo je u online prijenosu 99,6 milijuna gledatelja, što je u rangu Super Bowla.

U sklopu kampusa bit će i parkiralište s oko 750 mjesta, a precizni procijenjeni troškovi cijelog kampusa s PDV-om iznose 393 milijuna kuna, koji se namjeravaju namaknuti velikom većinom iz europskih fondova.

Sve to ovako na prvu sliči na neko „teško“ predizborno obećanje, no iza njega stoji ekipa koja je do sada Novsku uistinu pretvorila u središte gaming industrije Hrvatske, a svi se slažu kako rijetko koji projekt u Hrvatskoj izgleda tako smislen kao što je PISMO, koji ujedno ima i veliku potporu Europske unije. Naime, veći dio od 25 milijuna do sada uloženih kuna u PISMO stigao je iz europskih fondova. Taj je projekt proglašenim jednim od pet najboljih financiranih iz EU fondova u 2018. godini, a iste je godine osvojio i Europsku nagradu za promicanje poduzetništva.

A zašto?

Naime, Razvojna agencija SIMORA, Tehnička škola Sisak, Sisačko-moslavačka županija i Grad Novska stvorili su cijeli jedan edukacijski slijed koji počinje u vrtiću, a završavat će s fakultetom. Za sada su stigli do srednje škole te bi kruna projekta bio kampus.

– Kampus bi trebao biti gotov za tri godine, kada bi trebao biti i spreman visokoškolski kurikulum za gaming industriju. Tada bi već stasala prva generacije tehničara za razvoj videoigara u Tehničkoj školi Sisak, koji su prvi put upisani prošle školske godine, i koji bi, ako žele nastaviti školovanje, tada imali mogućnost daljnjeg usavršavanja u gaming industriji na ovom fakultetu – kazuje nam Mario Čelan, direktor SIMORA-e.

Dosadašnji rezultati proteklih nekoliko godina rada Poduzetničkog inkubatora PISMO su ti da klinci u vrtićima Novske sada uče engleski jezik, da učenici viših razreda osnovnih škola na jednomjesečnim radionicama uče osnove programiranja videoigara i osnove kompjutorske grafike, da je na stotine nezaposlenih osoba iz svih dijelova Hrvatske stiglo u Novsku na šestomjesečnu prekvalifikaciju vezanu za programiranje i grafički dizajn te da je stvoren prvi i jedinstveni srednjoškolski kurikulum za smjer tehničara za razvoj videoigara. Za taj je smjer u Tehničkoj školi Sisak vladao lani nezapamćen interes, koji bi bio i veći da Sisak nema problem s nepostojanjem učeničkog doma, no to je u Novskoj riješeno pa se ove godine i tamo upisuje jedan razred tehničara za razvoj videoigara.

Vrhunski studio

Ti će srednjoškolci iz Novske, zajedno s onim sisačkima, biti budući studenti na fakultetu koji će obuhvatiti gaming industriju i čiji je kurikulum također u izradi.

S druge strane, oni koji su prošli šestomjesečne edukacije u sklopu Zavoda za zapošljavanje (HZZ) dobili su priliku, točnije najbolji od njih, pokrenuti svoju tvrtku što je za sada iskoristilo njih više desetaka, osiguravši si bespovratnu potporu od 155.000 kuna koju im daje HZZ, Grad Novska i Sisačko-moslavačka županija. Taj novac trebao bi ih razriješiti svih briga vezanih za poslovanje tvrtke u dvije godine kako bi se mogli u potpunosti posvetiti svojoj kreativnosti i razvijati videoigre. Također, tvrtke koje zažive i opstanu na tržištu imat će tako i spremnu radnu snagu u budućim tehničarima za razvoj videoigara.

Vlasnicima startupova, učenicima koji se školuju za razvoj videoigara, ali i svim drugim tvrtkama iz gaming industrije, na raspolaganju je trenutačno u obnovljenoj zgradi Poduzetničkog inkubatora najmodernija oprema za izradu igara, vrijedna više od milijun eura. I koje također nema nigdje u bližoj regiji.

– Njima je ovdje dostupan vrhunski motion capture studio veličine 10 x 10 metara, fotogrametrijski studio s više od 150 kamera, virtualna stvarnost sa sto čuda, glazbeni i videostudio vrhunske kvalitete. Takvih uvjeta nema odavde do Londona, stoga ti mladi ljudi imaju sve što im je potrebno da razviju svoju ideju. No ta se oprema ne mora koristiti samo za videoigre, jer se to znanje može koristiti i za animirane filmove, razne animacije, grafiku, a s takvom opremom koju mi imamo stvarani su filmovi “Avatar”, “Gospodar prstenova”, “Planet majmuna”... – kaže Zvonimir Mikšić iz PISMA, stručnjak s 20 godina staža u izradi videoigara, koji je s kolegom Dominkom Cvetkovskim glavni operativac PISMA.

– Tu su i razni simulatori, virtualni simulator koji se vrti za 720 stupnjeva, simulatori vožnje, letenja. Sve za testiranje i igranje igara koje ovdje budu nastale – dodaje Dominik.

I budući tehničari za razvoj videoigara u srednjim školama na raspolaganju imaju najmoderniju opremu, koja je također nabavljena novcem iz europskih fondova. Tu su snažna gaming računala, gaming fotelje, oprema za virtualnu stvarnost... Ukratko – sve što bi htjeli imati i doma. Generaciji Twitcha, youtubera, Fortnitea i Minecrafta ukazala se tako jedinstvena prilika da svoju ljubav prema videoigrama pretvore u nešto čime će se baviti cijeli život. Stoga nije ni čudno da mnogo mladih želi upisati ovaj smjer, a dok su ih ranije doma kritizirali kako stalno igraju videoigre, i sami roditelji, svjesni što će to značiti u budućnosti, sada ih potiču da im videoigre budu – domaća zadaća.

Učenici obilaze i specijalizirane sajmove, sudjeluju u raznim natjecanjima. Tako je u Novskoj drugu godinu zaredom održano Global Game Jam natjecanje u kojem su sudionici smješteni u dvorani Srednje škole imali 48 sati da naprave videoigru na određenu temu. Učenike su pridružili timovima iskusnih programera iz cijele Hrvatske, što im je bila više nego korisna edukacija.

Novska procvjetala

Iz svega navedenoga jasno je da bi kampus bio logično zatvaranje kruga, ali i početak nove hrvatske budućnosti videoigara u Novskoj.

– Ovakvih projekata u svijetu nema puno, u našem okruženju nijedan. Mi bismo s ovim projektom bili novina i po njegovu karakteru i po načinu kako bi se u njemu živjelo i kako bi se tu radilo. Ideja je to jedne suvremene arhitekture za mlade generacije, koje i same donose promjene u svoje okruženje pa je njima sve i predodređeno. Mladima bi u kampusu sve bilo posvećeno, arena sliči svemirskom letećem objektu, a na trgu bi bila sfera za virtualnu stvarnost. Dakle, sve se tu vrti oko videoigara, eSport natjecanja, razvoja startupova... – kaže arhitekt Ivica Plavec s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, autor idejnog rješenja Kampusa gaming industrije u Novskoj za koji u Razvojnoj agenciji do rujna očekuju dovršetak sve potrebne dokumentacije. Od Vlade RH očekuju i da ovaj projekt proglasi strateškim projektom, u što ne sumnjaju.

Novska je danas procvjetala, raste potražnja za iznajmljivanjem soba i stanova, posjećuju je poduzetnici, strani diplomati, svi... kako bi se uvjerili u ono što se ovdje stvara – regionalni centar jedne od najkreativnijih i najprofitabilnijih industrija svijeta – industrije videoigara.