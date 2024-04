Honor Magic6 Pro: Užitak za fotkanje i dugotrajno korištenje

Honor se sa svojom linijom Magic6 Pro sve više približava vrhu Android ponude pametnih telefona. Već posljednja dva izdanja ovog mobitela imala su zapažene kamere, a imao sam priliku isprobati i novi model. Honor Magic6 pro impresionirat će vas kamerama, dugotrajnom baterijom i odličnim performansama, a iako je malo neobičan, meni se i luksuzno dorađeni dizajn dosta sviđa nakon što sam se malo naviknuo na veliki sklop stražnjih baterija koje pomalo nezgrapno strše. No prihvaćam to bez problema ako te kamere dolaze s pokrićem i nude odlične fotografije. To Magic6 Pro doista i isporučuje atraktivnim kadrovima u svim situacijama. Upravo ono što bi i svaki korisnik tražio.

Nema dvojbe da je ovdje riječ o kvalitetnom i rafiniranom uređaju namijenjenom premium kategoriji i najzahtjevnijim kupcima. Potvrđuje to i prilično visoka cijena od 1299 eura za hrvatsko maloprodajno tržište. U više kategorija Honor i opravdava tu cijenu, iako teško opravdavam tako visoke cijene za bilo koji mobitel. Također, Honor se ipak mora još dokazivati, kao i poboljšati poneku manu na softverskoj i korisničkoj strani.

U svakom slučaju jesam uživao isprobavajući ovaj mobitel. Kamere su stvarno dobre, fotografije ispadaju prirodne i oštre, mobitel je brz i pouzdan, a jedino treba malo navikavanja na njegovo sučelje i logiku korištenja obavijesti. Tu je i niz značajki uz podršku umjetne inteligencije, iako neke od najzvučnijih novih mogućnosti poput pomicanja notifikacija pogledom (!) još uvijek nisu dostupne na globalnom tržištu.

Kao i većinu korisnika i mene je najviše zanimalo kako se te sve silne kamere ponašaju u svakodnevnim situacijama. Honor Magic6 Pro ima ukupno četiri kamere – trostruku stražnju i jednu selfie kameru. Sve imaju velike fotosenzore, ali nisu sve jednako impresivne. Najviše pozornosti s pravom osvajaju glavna kamera od 50 megapiksela koja ima promjenjivi otvor blende (f/1.4 do f/2.0) uz optičku stabilizaciju slike te velika periskopska telefoto kamera od 180 megapiksela (f/2.6) koja ima 2,5x optički zum, ali i digitalni 100x. Snimao sam ovim uređajem u šetnji Barcelonom i Motovunom i jako sam zadovoljan rezultatima.

Kamere brzo fokusiraju i okidaju, nisam trebao puno proučavati postavke, nego ste odmah poput 'profića'. Ugodno sam iznenađen koliko oštrih detalja hvataju ove Magic6 Pro fotografije, a da je pritom cijeli kadar u fokusu. Čak i kada približim fotografije i detaljno ih proučim na računalu, doista jest impresivno da mobilne fotografije snimljene u šetnji bez stativa i ikakvih namještanja mogu ispadati tako oštro.

Možete uhvatiti odlične portretne fotografije, makro, ali i cijelo društvo i šire kadrove. Ova ocjena se većinom odnosi na fotografije snimljene danju, dok su i noćne fotografije dosta dobre, ali gube na kvaliteti na širim kadrovima. Također, dok je selfie kamera po danu dosta solidna, u noćnim uvjetima nije najbolja i tu će Honor još trebati popraviti kvalitetu.

Posebna je zvijezda cijelog uređaja telefoto kamera – jedna od najboljih koje sam imao prilike koristiti. Fotografirao sam slavnu katedralu Sagrada Familia u Barceloni, a svatko tko prepoznaje to impozantno zdanje zna da je to golema zgrada s visokim tornjevima. Ali uz Magic6 Pro uspio sam u iskoristiv kadar 'uloviti' i udaljene vrhove tornjeva.

Foto: Danijel Lijović

Jasno, nema puno smisla fotografirati najvećim digitalnim uvećanjem jer nećete time dobivati iskoristive rezultate, ali sve do 10x ili 15x vrlo je oštro i iskoristivo. Snimanje videa i ne podržava veće uvećanje od 10x.

Kamera ima i zanimljivu značajku usavršavanja fotografiranja ljudi ili objekata u pokretu. Potrebno je u sučelju kamere uključiti ikonicu pokreta u donjem lijevom uglu. Tada ona izoštrava kadar dok snimate osobu u pokretu. U tom načinu rada zoom je ograničen do 5x. Fotografirao sam plesače na večeri flamenca i iako je tu bilo i dosta zamućenih kadrova, uhvatio sam pritom i više oštrih kadrova – primjerice dok bi prsti tijekom mahanja ruku bili zamućeni, lice bi se vidjelo oštro. Doista se čini da je Honor i ovdje na dobrom tragu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iako je teško očekivati da mobitel s fizičkim ograničenjima veličine objektiva može prijeći tu barijeru prema sportskoj fotografiji na teleobjektivima SLR kamera. Zaslon je također odličan i vrlo ugodan za korištenje s puno svjetline i kontrasta.

Posebno se ističe odlična baterija koja mi je većinom potrajala dugo u drugi dan korištenja. Znao sam skupiti i gotovo šest sati uključenosti zaslona do večernjih sati uz još 20-ak posto baterije na dan kad bih više koristio mobitel. Uz nešto manje korištenja i uključenosti ekrana od četiri sata ostalo mi je još čak 48 posto baterije. Najviše uključenosti ekrana u jednom danu korištenja skupio sam čak 7 sati i 32 minute do 21.47 sati (1 posto baterije ostalo).

U tom danu najviše potrošnje baterije (21 posto) otišlo mi je na Netflix. Punjenje baterije ide brzo. Iz Honora obećavaju da se već u 40 minuta od ispražnjene baterije ona napuni do 100 posto, ali meni je trebalo oko 55 minuta. Doduše, nisam pritom imao originalni Honorov žičani punjač jer taj i ne dolazi u kutiji s mobitelom (Magic6 Pro podržava žičano punjenje jačine 80 vata i bežično od 66 vata).

Jedna mana koju sam zamijetio jest slab zvuk prilikom telefonskog razgovora. Često sam se mučio s time da mogu dobro čuti što mi sugovornik govori kada bih bio na cesti ili u prometu, a i mene su slabije čuli. Na na Honorov softver također se potrebno malo priviknuti. Poneke aplikacije nisu mi uvijek radile jednako. Povlačenje notifikacija i razmještaj aplikacija može vas malo i živcirati, neke stvari možete sami namjestiti dok se na neke jednostavno trebate naviknuti ako niste već koristili Honorove mobitele. U zaključku mogu reći da mi se Magic6 Pro čini kao odličan uređaj, vrlo dobro zaokružen mogućnostima, stoga zaslužuje biti pri vrhu Android ponude ove godine.

PLUSEVI:

- Odlične kamere

- Impresivna telefoto kamera

- dugotrajna baterija

- atraktivan dizajn

MINUSI:

- visoka cijena

- moguće softverske mane

- potrebno je navikavanje na Honor sustav