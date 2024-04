Prve fotografije: Opelov najmoderniji SUV prekretnica je u radu njemačkog proizvođača. Evo i zašto

Opel je pokazao prve fotografije nove generacije svog SUV modela Grandland. Proizvođač automobila iz Rüsselsheima novitet je najavio kao elegantan i dinamičan, prostran i svestran sa zaokruženom ponudom potpuno električnih pogonskih sklopova. Novi Grandland prvi put na jednom serijskom modelu objedinjuje mnogobrojne dizajnerske elemente koji su premijerno predstavljeni na konceptnom automobilu Opel Experimental. To uključuje 3D Vizor s osvijetljenim logotipom „munje” i trajno osvijetljen „OPEL” natpis na stražnjoj strani vozila. Među istaknutim su značajkama i sustav svjetla Intelli-Lux Pixel HD s više od 50.000 pojedinačnih elemenata, nova STLA Medium platforma i redizajnirani paket plosnatih baterija koji isporučuje 98 kWh. Zajedno omogućuju modelu Grandland Electric da prijeđe do približno 700 kilometara bez lokalnih emisija (prema WLTP-u).

- Opel novim Grandlandom obilježava značajnu prekretnicu. Sada je baš svaki Opelov model dostupan u električnoj izvedbi. To je veliki korak naprijed u našoj elektrifikacijskoj ofenzivi. Novi Grandland dizajniran je i razvijen u Rüsselsheimu, a proizvodit će se u Eisenachu. Ojačat će naš položaj unutar važnog C-SUV segmenta - izjavio je CEO Opela Florian Huettl.

Foto: Opel

Sljedeća generacija Grandlanda prvi je Opelov model koji se temelji na Stellantis STLA Medium platformi električnih vozila na bateriju („BEV-native”). Zahvaljujući novoj arhitekturi, novom paketu plosnatih baterija, novoj generaciji električnog motora i značajkama za smanjenje potrošnje energije kao što je toplinska pumpa, električni Grandland ima doseg do spomenutih 700 km, a također se treba kraće zaustavljati radi punjenja. Na brzom punjaču treba mu samo 26 minuta da bi se napunilo 80% kapaciteta baterije. Svjetlosna inovacija inženjera iz Rüsselsheima, Intelli-Lux Pixel Matrix HD, vodeća su svjetla u automobilskoj industriji. Sustav sadrži 25.600 elemenata sa svake strane za distribuciju svjetla visoke razlučivosti i premijerno se ugrađuje u novi Grandland. Kamera otkriva nadolazeće objekte na temelju situacije u prometu, a Intelli-Lux Pixel Matrix HD zatim izrezuje te objekte još preciznije od standardnih tehnologija Matrix Light i isporučuje mnogo svjetliji i homogeniji svjetlosni uzorak te pritom osigurava da ne dođe do zasljepljivanja drugih sudionika u prometu.

Novi Grandland od prethodnika je 17,3 cm dulji, 1,9 cm viši i 6,4 cm širi (duljina: 465 cm; širina: 190,5 cm; visina: 166 cm). Zahvaljujući dvobojnom krovu i kontrastnim oblogama, Grandland je vizualno rastegnut čime dobiva elegantan izgled. Dugi međuosovinski razmak od 278,4 cm i okomita stražnja podizna vrata naglašavaju prostranost kabine i prtljažnika. Stražnja se sjedala mogu preklopiti u omjeru 40:20:40 kako bi se dobio teretni prostor obujma do 1641 litara. U pogledu arhitekture vozila, pojedinačni dijelovi unutrašnjosti vodoravno su raspoređeni s linijama koje se protežu od ploče s instrumentima do vrata i time povećavaju osjećaj širine i prostranosti, dok je središnji zaslon veličine 16 inča blago okrenut prema vozaču, a središnja konzola visoko postavljena. Iza upravljača nalazi se diskretan široki i potpuno digitalni informacijski zaslon za vozača koji prikazuje sve važne informacije, dok head-up display Intelli-HUD omogućava vozaču da ne treba skretati pogled s ceste. Vozači također imaju mogućnost ručnog ili automatskog pokretanja načina rada Pure koji smanjuje količinu sadržaja prikazanog na informacijskom zaslonu za vozača, head-up displayju i središnjem zaslonu kako bi se dodatno otklonile smetnje tijekom vožnje noću ili po kiši. Često korištenim postavkama, primjerice za upravljanje klima-uređajem, također se može intuitivno upravljati s pomoću nekoliko preostalih fizičkih tipki.

Foto: Opel

Opelova su ergonomska AGR sjedala višestruko nagrađivana i novi Grandland nastavlja tu tradiciju. Prednja sjedala kojima je dodijeljen certifikat AGR - „Akcija za zdrava leđa” uvode novu značajku za povećanje udobnosti: električno podesivu bočnu potporu naslona sjedala. Ova funkcija značajno poboljšava udobnost bočne potpore s dva pneumatska džepa smještena u bočnim podupiračima naslona. Sjedala također nude ventilaciju i masažu za vozača. Patentirana značajka Intelli-Seat na prednjim sjedalima, točnije utor koji smanjuje pritisak na trtičnu kost, dolazi u osnovnoj opremi i jamči vrhunsku udobnost čak i tijekom dugih putovanja. Sve tkanine u unutrašnjosti 100% su reciklirane. Putnici straga dobili su više prostora za noge. Grandland je usmjeren na obitelji, pa je naglasak stavljen na svestranu unutrašnjost. Cilj nije bio samo osigurati što više pretinaca za pohranu, već i pronaći inovativna rješenja koja olakšavaju život korisnicima i istovremeno poboljšavaju udobnost i dobrobit. Na sam vrh piramide pametnih rješenja smjestio se Pixel Box. Zahvaljujući osvijetljenom prozirnom staklu i oblozi od tkanine, ovaj element ne samo da konzolu čini vizualno privlačnijom, već je i iznimno funkcionalan. Bežični punjač za pametne telefone nalazi se iza stakla kako bi se uređaji mogli puniti dok su sigurno odloženi. Telefon je također uvijek vidljiv pa ga je teško zaboraviti kada izlazite iz vozila. Novi Grandland ukupno nudi više od 35 litara prostora za pohranu raspoređenih po unutarnjim pretincima.

Vozačima koji preferiraju druge pogonske sklopove umjesto potpuno električnih modela na raspolaganju će biti Grandland Plug-in Hybrid koji osigurava doseg do 85 km bez lokalnih emisija. Grandland Hybrid s tehnologijom pogona od 48 V nudi, pak, smanjenu potrošnju energije i manje emisije CO2. Iako se puno radilo na smanjenju emisija, iz Opela navode da Grandland i dalje pruža dinamičnu i udobnu vožnju. To je moguće zahvaljujući amortizerima s FSD tehnologijom. Ovisno o situaciji, uvjetima na cesti i stilu vožnje, FSD tehnologija omogućuje različite karakteristike prigušivanja: za udobnu vožnju kada je vozilo izloženo kratkim udarcima pri prelasku preko neravnina, kao i za sportski, ambiciozni stil vožnje uz izravniji dodir s cestom. Grandland reagira još brže i izravnije na svaku naredbu vozača i ostaje stabilan pri kočenju, skretanju i velikim brzinama na autocesti.

U Opelov novi SUV ugrađeni su i brojni sustavi za pomoć vozaču kao što su automatski tempomat s funkcijom Stop & Go, prošireno prepoznavanje prometnih znakova, inteligentna prilagodba brzine i „In Crash Braking“ sustav čija je svrha pomoći vozaču da izbjegne sekundarne sudare u slučaju prometne nesreće, a svi se isporučuju u osnovnoj opremi. Uz nadoplatu dostupan je i sustav Intelli-Drive 2.0 koji objedinjuje brojne elektroničke sustave za pomoć i kombinira ih s poluautomatskom pomoći pri promjeni vozne trake i preporučenom prilagodbom brzine. Ako je ciljni vozni trak slobodan, sustav za pomoć usmjerava vozilo u željenu voznu traku malim pokretima upravljača. Preporučena prilagodba brzine osigurava da se, ako to vozač potvrdi, brzina vozila u skladu s tim smanji kada se dosegne novo ograničenje brzine ili poveća do tog ograničenja.