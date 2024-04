VIDEO Vozili smo Škodin novi SUV: Dolazi sa snažnim dizelskim motorom, automatik je standardan, 4x4 pogon opcija

Škoda je svom najvećem SUV-u, modelu Kodiaq, u drugoj generaciji na višu razinu podigla upravo osobine koje njihovi kupci najviše vole. Uoči izlaska na tržište, među prvima u svijetu isprobali smo ga u okolici Barcelone. Kodiaq je sada prostraniji, ima više pametnih značajki, a dobio je i nove, učinkovitije pogonske opcije. S novom generacijom prvi se put u Kodiaqu nude hibridi - ulazni blagi hibrid na benzincu od 150 KS i plug-in hibridna verzija Kodiaq iV kojoj je doseg na struju veći od 100 kilometara, a kombinira 1,5 TSI agregat i elektromotor. Gama obuhvaća ukupno pet opcija motorizacije snage od 150 do 204 konja, među njima i benzinci i dizelaši čije snažnije inačice serijski stižu s pogonom na sva četiri kotača.

Novi Kodiaq stoji od 36.562 eura, za početni 1,5 TSI DSG mHEV benzinac sa 150 konja i automatskim mjenjačem s dvostrukom spojkom. Novitet se već može naručiti, prvi primjerci u Hrvatskoj se očekuju krajem svibnja ili početkom lipnja. Uz spomenuti ulazni blagi hibrid, zasad su poznate cijene za još dvije opcije: dizelski 2,0 TDI DSG sa 150 konja stoji 41.482 eura, dok također dvolitreni dizelaš, ali sa 193 KS i 4x4 pogonom košta 47.523 eura. Upravo smo tu izvedbu isprobali. Kasnije se očekuje i dvolitreni benzinac s 204 KS. Dolazi u drugom kvartalu, kao i 1,5 TSI PHEV iste snage, kojem je ukupni doseg veći od 900 kilometara, a na brzom se DC punjaču od 50 kW njegova visokovoltažna baterija od 10 do 80% kapaciteta (ukupan joj je kapacitet 25,7 kWh) napuni za 25 minuta. Što se opreme tiče, SportLine dolazi u drugoj polovici godine, a RS se očekuje krajem godine.

Novi nas je Kodiaq odmah šarmirao novim licem s vizualno agresivnijim novim LED Matrix svjetlima, uz masivnu rešetku hladnjaka. Stražnji dio, pak, krasi vodoravna LED traka koja povezuje nova svjetla. U interijeru oduševljava obilje prostora, kako na prednjim tako i na stražnjim sjedalima, a povećan je i prtljažnik - obujam mu je 80 litara veći pa sad s pet sjedala u funkciji prima čak 920 l (do max 2105 l). Podatak kako je Škoda učinila Kodiaq još prostranijim od prethodnika dodatno dobiva na težini znamo li da je i taj prethodni model bio među najprostranijima u segmentu. Novi Kodiaq dug je 475,8 cm (+6,1 cm), u širinu broji 186,4 cm, a u visinu 165,7 cm. Razmak među osovinama iznosi mu 279,1 cm. Dostupan je u konfiguraciji s pet i sedam sjedala. A sjedala su izvanredna, široka i udobna, prednja i grijana i ventilirana. Ergo sjedala s pneumatskom funkcijom masaže dostupna su opcijski. Odgovara nam povišeni položaj sjedenja, idealnu poziciju za upravljačem nalazimo u trenu. Moderan dizelaš uglađen je i tih - doprinos tu daje i dobra izolacija putničke kabine - radi nenametljivo, no na pritisak papučice gasa ne libi se pokazati snagu. Svoj obol udobnosti dao je i odličan prilagodljivi ovjes - reagira brzo, neravnine upija s lakoćom.

Novouređenim interijerom dominiraju kvalitetni materijali (reciklirani tekstil i koža koja potječe od ekološki prihvatljivog procesa štavljenja), Simply Clever značajke i napredni sustavi. Dodirni 13-inčni zaslon (ovisno o opremi, kreće od 10,4”) kombiniran je s 10-inčnim virtualnim kokpitom (kojemu su pojednostavljene postavke) i opcijskom head-up zaslonom. Ispod središnjeg zaslona uočavamo inovativne Smart Dials, pametne kontrole, odnosno tri rotacijska gumba smještena ispod samostojećeg zaslona infotainment sustava. Ovim višenamjenskim kontrolama može se upravljati okretanjem i pritiskom. Kombinacija haptičkih i digitalnih kontrola, odnosno dodirnih elemenata za rukovanje sa zaslonom u boji od 32 mm omogućuje jednostavan pristup različitim funkcijama vozila i infotainment sustava.

Ručica mjenjača sada je montirana na stupu upravljača, rezultat je čišći izgled središnje konzole i dodatni prostor. Tu je i novi ventilirani Phone Box koji omogućuje induktivno punjenje dva smartphonea istovremeno, snagom od 15 W. Jedna je to od Simply Clever značajki, uz već poznati kišobran u vozačevim vratima, strugalicu leđa u poklopcu spremnika goriva, zaštitu na rubovima vrata te nove stavke poput čistača zaslona, kutiju za pohranu na središnjem tunelu ispred klizne stražnje klupe i Alu Flexi elemenata u prtljažniku. Ponuda Design Selections opcija s brojnim održivim materijalima također je nova u Kodiaqu. K tomu, druga generacija ovog SUV-a uvijek je online, a nudi brojne mobilne online usluge i infotainment aplikacije.

Svakodnevno korištenje vozila zanimljivijim i jednostavnijim učinit će i integracija chatbot ChatGPT-ja na temelju umjetne inteligencije u govornu asistenticu Lauru. Nadalje, Škoda je u Kodiaqu ažurirala sustave potpore i zaštite. Spektar se proteže od potpore pri skretanju, koja pomaže u sprječavanju nesreća pri skretanju na križanjima, do potpore za parkiranje na daljinu. Mnogi sustavi koji su već bili dostupni u prethodniku, kao što su potpora pri promjeni voznog traka i Travel Assist, imaju značajne funkcionalne nadogradnje. Povrh toga, aktivna i pasivna sigurnost novog modela Kodiaq dodatno je poboljšana upotrebom novih nanoradarskih senzora na prednjem i stražnjem braniku.