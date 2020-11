Povijesni dan za naš prestižni institut: Ruđer Bošković dobio milijune eura za obnovu

Epohalni događaj za Institut Ruđer Bošković (IRB) obilježen je danas potpisivanjem ugovora vrijednog 72 milijuna eura za obnovu znanstvene infrastrukture IRB-a te nabavku sofisticirane znanstvene opreme. To je prvo značajno ulaganje u ovaj najveći znanstveni institut u Republici Hrvatskoj (RH) od njegovog osnutka te najveće ulaganje u znanstvenu infrastrukturu u posljednja tri desetljeća u Hrvatskoj.

Sredstva koja su osigurana iz fondova EU, IRB će iskoristiti za obnovu postojećih te izgradnju pet novih objekata i to za potrebe istraživanja u području informacijsko-komunikacijskih znanosti i tehnologije, mora i okoliša, biomedicinska istraživanja, napredne materijale i tehnologije te kongresni centar. Projekt O-ZIP omogućit će i nabavku vrhunske sofisticirane istraživačke opreme usklađene s ekspertizom znanstvenika i potrebama gospodarstva RH.

''Ovdje smo kako bi nazočili potpisivanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu (O-ZIP), koji je jedan od pet najvrjednijih projekata koji se financiraju iz fondova EU-a'', istaknuo je predsjednik Vlade RH Andrej Plenković.

Uz predsjednika Vlade, svečanost su svojim sudjelovanjem uveličali ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) Tomislav Petric, te David M. Smith, ravnatelj IRB-a i pomoćnica ravnatelja Ivanka Jerić.

Međunrodna dimenzija 'Ruđera' nadilazi granice RH

''Institut je nositelj dvaju znanstvenih centara izvrsnosti, a međunarodna dimenzija je pokazatelj da značaj 'Ruđera' nadilazi granice Hrvatske. U sklopu programa Europskih strukturnih i investicijskih fondova IRB je ostvario portfelj od 34 projekta vrijedna 134,5 milijuna kuna, dok je iz Europskog okvirnog programa istraživanja i inovacija – OBZOR 2020 Institut ostvario 29 projekata, ukupne ugovorene vrijednosti 15,6 milijuna eura. Pohvalno je i da u ovom trenutku Institut provodi čak 102 projekta koja se aktivno financiraju sredstvima Hrvatske zaklade za znanost ukupne ugovorene vrijednosti 121,52 milijuna kuna. Sve su to pokazatelji koji potvrđuju kvalitetu i 70 godina znanstvene izvrsnosti IRB-a'', izjavio je premijer Andrej Plenković i dodao kako je Institut važan za hrvatsku znanost i za našu međunarodnu prepoznatljivost te potvrdio odlučnost da pomoću ovakvih projekata idemo u korak s inovacijama, digitalizacijom i svim onim čimbenicima koji čine temelje četvrte industrijske revolucije, u koji vlak Hrvatska mora ući i mora biti jednako brza.

Premijer je naglasio da je cilj vlade povećati izdvajanja u istraživanja i znanost na 2,5 posto BDP-a. Ambicija je Vlade do 2030. godine povećati ta izdvajanja na tri posto BDP-a i tu želimo pravu poveznicu između znanosti i gospodarstva, kazao je i podsjetio da su u protekle tri godine ulaganja značajno porasla s 0,85 posto u 2017. na 1,11. posto BDP-a u 2019.

Sve to dio je strategije Vlade da znanstvenici doprinesu razvoju države, a mladi dobiju kvalitetnije obrazovanje i veću konkurentnost na tržištu rada, kazao je premijer te zaključio kako je siguran da će ovakvom investicijom ovaj naš najveći nacionalni znanstveni centar postati i europski vodeći centar izvrsnosti, zaključio je premijer.

Epohalni projekt za RH znanost

Uz čestitku IRB-u te zahvalu svim partnerima na suradnji, ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs istaknuo je kako je O-ZIP epohalni projekt koji će unaprijediti sveukupno znanstveno-istraživački potencijal ne samo IRB-a, već i na razini Hrvatske. Također, naglasio je kako je ovakvo unaprjeđenje infrastrukture preduvjet za privlačenje cijele vojske mladih istraživača.

''Vjerujem da će zahvaljujući projektu O-ZIP, Institut zauzeti važnu poziciju na mapi centara izvrsnosti u Europskom istraživačkom prostoru (ERA) te dodatno osnažiti suradnju s gospodarstvom, što je nešto u čemu je IRB i inače prednjačio'', izjavio je ministar Fuchs te dodao kako su ovakve infrastrukturne promjene, kojima znanstvenicima osiguravamo neophodan prostor i opremu, nužne za uspješnu provedbu reformi u znanosti.

''U tom smislu ovaj projekt predstavlja povijesni pomak ne samo za IRB, već i za hrvatsku znanost na globalnoj razini'', zaključio je ministar Fuchs.

''Institut Ruđer Bošković naš je najveći korisnik i to s čak 10 ugovorenih projekata vrijednih 100 milijuna kuna. Zahvalio bih IRB-u i svim partnerima na tome što smo ovaj izazovni projekt uspjeli dovesti do ovakvog povijesnog trenutka te od srca čestitam svima, posebno ruđerovcima i njihovom ravnatelju.'' istaknuo je Tomislav Petric, ravnatelj SAFU-a.

Tradicija izvrsnosti I konkurentnih projekata

''Projekt O-ZIP kruna je višegodišnjeg rada i uspjeha naših znanstvenika te ključan dio strategije IRB-a ka još intenzivnijem otvaranju gospodarstvu. Zahvaljujući ovom projektu mi ćemo imati priliku po prvi puta nakon sedam desetljeća obnoviti infrastrukturu Instituta te nabaviti neophodnu sofisticiranu opremu koja će biti na raspolaganju široj znanstveno-akademskoj zajednici te našim partnerima u industriji'', istaknuo je ravnatelj IRB-a David Smith.

IRB je svoj put do projekta O-ZIP gradio još u okviru europskih pretpristupnih fondova te nastavio preko projekata prekogranične suradnje, projekata Hrvatske zaklade za znanost, projekata iz programa FP7 i OBZOR 2020 pa sve do niza strukturnih projekata, uključujući i one financirane iz Europskog socijalnog fonda.

Sredstvima iz navedenih programa financiranja IRB je ojačao svoj istraživački potencijal i unaprijedio kvalitetu istraživanja, osnažio partnerstvo s gospodarstvom, ostvario status poželjnog poslodavca doktorandima, znanstvenicima-povratnicima, ali i uglednim inozemnim znanstvenicima te značajno doprinio priljevu mozgova u RH.

Ovu tvrdnju potkrepljuje ljudski potencijal od preko 550 znanstvenika i istraživača, s gotovo 280 doktoranada i 40 inozemnih znanstvenika, kao i činjenica da je trećina od ukupnog broja znanstvenika-povratnika u RH zaposlena upravo na IRB-u.

''Sjećam se studije izvodljivosti, sjećam cijele izazovne procedure vezane uz pripremu dokumentacije za znanstvene instrumente. Sjećam se kako su stručnjaci iz JASPERS-a istaknuli studiju izvodljivosti kao najbolje pripremljenu u sklopu programa. Sjećam se projekata Onda arhitekture, Randića i suradnika, IGH-a. Sjećam se i kad su nam rekli da nije moguće izvesti tako komplicirani projekt. Pokazali smo da je u zajedničkom partnerstvu ipak sve moguće'', rekao je ravnatelj IRB-a dr. Smith.

''Želim zahvaliti svim svojim najbližim suradnicima, svim predanim timovima i voditeljima tehničkih i administrativnih službi IRB- a, konzultantima i partnerima te svim izvrsnim znanstvenicima i znanstvenicama IRB-a koji su svojim zalaganjem i izvrsnim rezultatima doprinijeli realizaciji ovog kapitalnog projekta.

Posebno zahvaljujem dr. sc. Ivanki Jerić koja je za ovaj projekt dala svoj maksimum i bez čijeg znanja, upornosti i požrtvovnosti O-ZIP ne bi ugledao svjetlo dana'' istaknuo je ravnatelj Smith te dodao ''Uzmemo li u obzir stroge kriterije EU-a za dodjeljivanje sredstava ovakvim strukturnim projektima, postaje evidentno da je navedeni projekt IRB mogao realizirati jedino u snažnom i kontinuiranom partnerskom odnosu s Vladom i nizom ministarstava, osobito s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije te resornim Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Hvala vam na vašoj predanoj podršci i mogu vam obećati da nećete požaliti'', zaključio je ravnatelj IRB-a dr. Smith.

O-ZIP kao dodatna potvrda IRB-u

Prije potpisivanja Ugovora Ivanka Jerić, pomoćnica ravnatelja ukratko je predstavila projekt O-ZIP te njegov razvoj od 2012. godine, a svoje je izlaganje završila važnom porukom ''Iza projekta O-ZIP stoji svih preko 900 zaposlenika Instituta Ruđer Bošković, koji svaki dan svojim rezultatima opravdaju ovu investiciju i možete biti uvjereni da će je višestruko vratiti u budućnosti.''

Potpisivanjem Ugovora IRB dočekuje svoj veliki jubilej 70. obljetnicu od svojeg osnutka te prvo značajno ulaganje u svoju infrastrukturu od 1950. godine.

Projekt O-ZIP se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u sklopu Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.' Posredničko tijelo prve razine je Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO), dok je posredničko tijelo druge razine Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU).