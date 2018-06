'Moramo se potruditi da Europa ima više duše'

Katoličko Sveučilište u Valenciji Saint Vincent Martyr organiziralo je krajem svibnja konferenciju ''One of us Cultural Platform'' posvećenu bioetičkim temama na kojoj je okupilo više od stotinu znanstvenika i intelektualaca iz različitih europskih zemalja. Suorganizator konferencije je federacija One of us, međunarodna federacija za život i ljudsko dostojanstvo koja planira izraditi platformu koja bi na europskoj razini angažirala intelektualce, kao što su filozofi, povjesničari, bioetičari, odvjetnici, znanstvenici i profesionalni komunikatori. Cilj ovog saveza europskih mislioca, na intelektualnoj razini i u predpolitičkom prostoru, je obrana kršćanskih i etičkih vrijednosti, uvjerenja i načela na europskoj razini. Sudionici su bili podijeljeni u radne skupine za pripremu manifesta i razvoj strategije. U izradi manifesta, koji se odnosi na opoziciju transhumanizmu, a na poziv organizatora sudjelovala je docentica dr. sc. Ivana Greguric sa Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Na konferenciji je sudjelovao i kardinal nadbiskup Valencije i kancelar Katoličkog Sveučilišta u Valenciji, Antonio Canizares i predsjednik Zaklade Jérôme Lejeune, Juan Marie Le Menè. Kardinal Canizares je istaknuo da „ova konferencija proizlazi iz humanizma i predanosti čovjeka koji ima korijene u kršćanskoj tradiciji. Europa je, želimo li to ili ne, motor čovječanstva i ne može prestati živjeti s ovom misijom: ako se Europa izgubi, čovječanstvo se gubi. Zato imamo odgovornost odgovoriti na ovaj veliki izazov, koji nije rođen od eurocentrizam, već od Europe koji ispunjava svoj poziv, sa svojom raison d'être, razlogom za bitak". „Na taj način želimo da Katoličko Sveučilište u Valenciji surađuje s ovom platformom za Europu kako bi ispunilo ono što je Ivan Pavao II rekao je u Santiago de Compostela: Europa, budi svoja”, dodao je kancelar Katoličkog Sveučilišta u Valenciji. Poznati francuski filozof, i profesor emeritus na sveučilištu Sorbonne, Rémi Brague, istaknuo je da je One of us inicijativa koju je 2013. godine pokrenula skupina građana zemalja Europske unije koji zahtijevaju da institucije EU-a jamče zaštitu ljudskih bića od njihovog začeća do smrti u područjima nadležnosti EU.

Jaime Mayor Oreja, predsjednik One of us te bivši španjolski ministar unutarnjih poslova, potvrdio je da je ova inicijativa europskih građana "zbroj i grupiranje udruga koje brane život u svakoj od zemalja kontinenta. Mi nismo i ne želimo biti politička stranka, mi smo u kulturnoj borbi, i svjesni smo osjetljivog i važnog trenutka u Europi danas, jer sve zemlje pate od brutalne krize." "Europa je rođena s puno duše, ali s malim tijelom i danas ima tijelo, ali nema duše. Stoga vjerujemo da moramo uložiti napor kako bi naš kontinent imao više duše, više duha, koji ne samo da ima tijelo institucije'' dodao je predsjednik Oreja.

U nastavku donosimo intervju sa Jaime Mayor Oreja, predsjednikom One of us federacije sa kojim je razgovarala doc. dr. sc. Ivana Greguric koja je kao jedini sudionik iz Hrvatske bila pozvana da sudjeluje u pripremi manifesta.

1. Navodite kako One of Us federacija mora biti u stanju suočiti se s izazovima velike kulturne debate koja više nije strogo politička, rasprave izvedene iz koncepta 1. dostojanstva osobe, i dubokog značenja prava na život. Koji je najvažniji etički izazov s kojim se danas suočava čovjek u znanstveno – tehničkom i političkom okruženju?

Glavni izazov i zahtjev koji imamo jest razumijeti prirodu krize u kojoj živimo. Situacija s kojom se suočavamo prevladava neredom: poremećajno iznenađenje ili iznenađujući poremećaj. Ali ono ima vrlo duboki uzrok, a to je gubitak stalnih referenci tijekom godina. Izgubili smo uvjerenja i stalne reference u geometrijskoj progresiji. Vjerujemo manje i u manje stvari.

2. Na konferenciji koja je održana 26. svibnja u Valenciji u organizaciji Katoličkog Sveučilišta u Valenciji, stotinjak mislioca je radilo na manifestu kulturne platforme. Koji je konačni cilj izrade manifesta i koja će biti njegova stvarna moć u Europskoj komisiji?

Cilj manifesta ne smije biti postizanje moći. Utemeljitelji Europe, krajem četrdesetih godina, vjerovali su da je najbolji način za obranu naših kršćanskih vrijednosti bilo stvaranje političkih stranaka kršćanske demokracije. Sedamdeset godina kasnije, znamo da ovo nije rješenje, da trenutni način pomiče te ciljeve daleko od stranaka koje se definiraju kao kršćanske. Moramo znati kako započeti ispočetka. Iz tog razloga, ovaj manifest, ova platforma, pokušava povezati europske mislioce i intelektualce u obranu naših vrijednosti i korijena. Nema poziva na stvaranje novih političkih stranaka, već za obranu vrijednosti na drugi način, u kulturnoj oblasti, više nego na strogo političkom i partizanskom smislu.

Jaime Mayor Oreja

3. U manifestu postoji dio koji se zove "Opozicija transhumanizmu" a odnosi se na modifikaciju ljudskih bića kroz tehničku manipulaciju kako bi se transcendirala ljudska biologija. Mislite li da će to utjecati na naše ljudsko dostojanstvo, slobodu i život i dovesti do kraja čovjeka kakvog danas znamo?

Bez sumnje, nove tehnologije bez vrijednosti predstavljaju nesumnjiv rizik, a nove tehnologije s vrijednostima nesumnjivo predstavljaju veliku nadu za budućnost. No, prvo, moramo znati pružiti Europskoj uniji dušu, jer je u godinama Europske zajednice, zatim Europske unije, bilo puno duše i malog tijela. Sedamdeset godina kasnije imamo puno tijela, snažnu institucionalizaciju, ali vrlo malo duše.

4. Ove godine sam imala priliku sudjelovati na konferenciji 'Responsibility in the time of robots' koja je održana u Bruxellesu 20. ožujka. Tom prilikom sam izložila prijedlog "Rezolucije o granicama poboljšanja ljudskih bića s preporukama za osnivanje Kiborgoetičkog odbora" koji bi trebao utvrditi etičku i zakonsku odgovornost za implantaciju umjetnih tehnika u čovjeka kako bi se zaštitilo dostojanstvo, samostalnost i samoodređenje pojedinca. Smatrate li da bi to mogla biti dobra ideja da se zajedno suprotstavimo transhumanizmu, da ustanovimo pravnu i etičku odgovornost koja danas ne postoji na polju ljudskog unapređenja?

Smatram da je to izvrsna ideja, no moramo početi od korijena, odnosno u obrani dostojanstva osobe, tako da nove tehnologije i novi napredak idu u pravom smjeru, nužno je oporaviti značenje dostojanstva osobe. Ovo je dostojanstvo počelo biti izgubljeno kada smo u mnogim europskim i zapadnim zemljama odlučili legalizirati pravo na pobačaj, ukratko, razviti kulturu smrti. Počnimo mijenjati korijen rasprave.

5. Možete li nam, na kraju reći, je li One of us federacija planira uspostaviti suradnju sa Katoličkim Sveučilištem u Hrvatskoj?

Bilo bi nam veliko zadovoljstvo da možemo uspostaviti suradnju s Katoličkim sveučilištem u Hrvatskoj. Ova platforma sastavljena od europskih mislioca i intelektualaca koju smo započeli već ima cilj. Dana prvog prosinca ove godine želimo slaviti čin pokretanja ove platforme na temelju kršćanskih vrijednosti čija je glavna intelektualna referenca filozof i povjesničar Remí Brague. No, potrebna je uključenost i suradnja sveučilišta, a nesumnjivo je i jedna od njih u Hrvatskoj.