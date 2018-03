MBA ne stvara lidere, on ih razotkriva i ohrabruje da žive svoj liderski potencijal

IT-evci moraju upravljati projektima i ljudima. Ako pitate IT-evce, mnogima rukovoditeljska uloga nije prirodna, no razvoj poslovanja doveo ih je na pozicije u kojima moraju voditi i motivirati zaposlenike, brinuti o profitabilnosti projekata i prodavati rješenja klijentima na njima razumljiv način. S druge strane, imamo ekonomiste, ljude s bogatim poslovnim iskustvom kojima tehnologija predstavlja neistraženo područje. I jedni i drugi se moraju konstantno educirati kako bi osnovna ekonomska znanja unaprijedili i nadogradili tehnološkom komponentom te bili konkurentni na tržištu bez obzira na industriju u kojoj se nalaze. Važno je imati koherentan sustav u kojem istovremeno učite od predavača i eksperata u određenom području kao i kroz razmjenu iskustava s kolegama koji su kroz svoju karijeru skupili mnoga, i često različita znanja i iskustva – priča nam to Ivana Conjar, direktorica poslovanja i upisa e-Leadership MBA programa na Visokom učilištu Algebra i dodaje – ljudi koji upisuju ovaj program iznimno su kvalitetni, ambiciozni poslovni ljudi koji iza sebe imaju završene fakultete, neki i doktorate, uspješne višegodišnje karijere, ali ako ih pitate što će im još i ovaj MBA većina ističe brzi napredak tehnologije i općenito rast korpusa znanja potrebnog za kvalitetno obavljanje posla, nastavak prethodno završenog formalnog obrazovanja kao ‘zaokruživanje’ i dopuna onome što je pojedinac postigao do sada na području obrazovanja.

Osobna transformacija

Neki će reći da ih dosadašnje formalno obrazovanje nije pripremilo za posao kojim se trenutno bave. Često se zatvorimo u krug ljudi s kojima surađujemo godinama, stoga je ovakav program prilika za upoznavanjem novih ljudi i proširenjem kruga poznanstava koja se na pozitivan način mogu reflektirati na uspješno poslovanje.

U korijenu bilo kojeg od navedenih motiva je vizija kvalitetnijeg života, a kvalitetan MBA program je prva stepenica - pojašnjava Ivana Conjar.

- Ono što sam primijetila kroz stotine motivacijskih intervjua s MBA kandidatima jest da žene trebaju više podrške i ohrabrivanja u oživljavanju te vizije. Odgađati će i čekati bolje vrijeme, da djeca porastu, da tvrtka ojača, a napredovanje dođe po inerciji, jer sama neće smatrati da je dovoljno kvalificirana.

Divno je gledati tu osobnu i profesionalnu transformaciju kod naših MBA studentica. Svijetli primjer je Ana Zrno koja je iskoristila rodiljni dopust za razmišljanje o životu, karijeri, poslovnim izazovima i potrebi da se školuje dalje i usvoji znanja i vještine potrebne za daljnji profesionalni razvoj i napredak. E-Leadership MBA program činio joj se kao idealan spoj ekonomije i tehnologije, no ideja studiranja nije bila nimalo lako izvediva u danom periodu njena života. U vrijeme upisa, Ana je bila voditeljica odjela upravljanja poslovnim procesima u TELE2, a prethodno radno iskustvo u telekomunikacijama je stekla u Vipnetu, a karijeru je započela u Siemensu prije sedamnaest godina na poslovima razvoja softvera. mogla je stati tu, ali i sama je bila svjesna da stagnacija u obrazovanju često podrazumijeva i stagnaciju u karijeri.

Ana je zgrabila život za rogove, odlučno je tražila podršku i razumijevanje supruga i financijsku podršku kompanije i uspjela u oba slučaja. Bila sam presretna kad mi je nedavno izjavila da je njeno znanje i samopouzdanje toliko naraslo da je spremna predavati na Algebri. Ana je već nakon prve godine studija napredovala u karijeri prešavši u novu brzorastuću i perspektivnu tehnološku kompaniju.

Istraživanja pokazuju da žene često podcjenjuju svoje kompetencije te će prihvatiti novu poziciju tek kada se osjećaju 95 – 100% spremne, dok će muškarcima biti dovoljno kada se osjećaju 65% kompetentni za novu poziciju, navodi Ivana te dodaje kako to samopouzdanje vidi i na motivacijskom intervjuu. Muškarci će s lakoćom preuzeti zasluge za poslovne uspjehe, dok će žene dobre rezultate pripisati timskom radu, okolnostima, organizaciji. Na e-Leadership MBA programu između ostalog treniramo studente da konstantno izlažu svoje stavove, argumentiraju i izazivaju. Učionica je vrlo realna simulacija poslovnog okruženja, za uspjeh je potrebno znanje, ali i samopouzdanje – objasnila je Conjar.

Mudrost i znanje

Činjenica je da su žene u Hrv 10 % manje plaćene od muških kolega za isti posao. Situacija je slična ili lošija u cijelom svijetu. Činjenica je da su žene u prosjeku više obrazovane i akademski uspješnije, ali da ipak tek manje od 13% žena zauzima top pozicije u firmama.

MBA ne stvara lidere, on ih razotkriva i ohrabruje da žive svoj liderski potencijal

Kada govorimo o liderima neovisno kojeg su spola, uglavnom govorimo o mudrosti, znanju i karizmi, ističe Ivana Conjar. Pod mudrošću u ovom kontekstu razumijevamo svo životno i profesionalno iskustvo, svi usponi i padovi, sve pogreške koje smo učinili putem i sve lekcije koje smo iz tih pogrešaka izvukli.

- Naprosto vam fizički treba neko vrijeme da prikupite to iskustvo. Netko u 3 dinamične godine nauči više nego netko u 10 jednoličnih godina. I zato na intervjuu za upis na MBA ne želim samo staviti kvačicu ukoliko osoba zadovoljava uvjet od minimalno 3 godine radnog iskustva. Želim shvatiti što je osoba naučila u svom profesionalnom iskustvu. Kad netko kaže da ima 10 godina radnog iskustva, želim znati je li to jedna godina 10 puta ili 10 dinamičnih, razvojnih godina. Jer tek kada pogriješimo, tek kada udarimo glavom u zid i shvatimo da naš način očito nije dobar ćemo potražiti bolji način. Tek kad znaš postaviti pitanje znaš čuti i odgovor. Dvogodišnji e-Leadership MBA podrazumijeva vremensko i financijsko ulaganje, no smisao ulaganja i jest ulaganje više danas za bolje sutra. Osim toga, ako vam je dvije godine predugo, možete upisati kondenzirani mini MBA program koji kreće u svibnju. Taj program omogućuje da dobijete sažetak najvažnijih alata za poslovanje u doba digitalne ekonomije kao što je poticanje inovacije uz snažnu podršku tehnologije, principi ekonomije dijeljenja, blockchain i pametni ugovori, procjena vrijednosti ulaganja u nove operative procese, upravljanje zaposlenicima koji sve češće rade na daljinu i na kraju, upoznavanje sebe, svog liderskog potencijala i talenata.

Na modulu Leading and Managing People in Global Environment polaznici su morali pripremiti kratko izlaganje na temu „zašto sam ja dobar lider?“ Posebno mi se u sjećanje urezala najmlađa studentica u grupi, koja vodi tim digitalne transformacije u telekomu koja je za sebe rekla da iako se ne osjeća kao lider, želi čuti kako zvuči kada se opiše kao lidera, a MBA grupa predstavlja joj sigurnu sredinu. Zamislite, u grupi je 30 uspješnih managera, predsjednika uprava, doktora znanosti, startup poduzetnika, a ona se tu osjeća ugodno i sigurno. To je puno više od mreže poznanstava, to je sigurnosna mreža u kojoj nema padova – zaključuje Ivana Conjar.

MBA programi stoga, uz edukacija i znanje doista nude samopouzdanje kao nuspojavu i preduvjet da se mijenjate i razvijate u željenom smjeru.