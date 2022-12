Lander InSight završio svoju misiju, presudila mu je prašina s Marsa

Imam još jako malo snage pa je ovo možda posljednja slika koju mogu poslati. Ipak, ne brinite se za mene: vrijeme koje sam proveo ovdje bilo je produktivno i lijepo. Možda ću još uspjeti razgovarati s timom, ali uskoro ću se odjaviti. Hvala što ste bili uz mene." Tim riječima lander stacioniran na Marsu "oprostio" se na Twitteru od svojih pratitelja.

Poruku je, dakako, objavila NASA kad je bilo jasno da lander više nema dovoljno struje za nastavak istraživanja pa je nakon četiri godine misija InSight privedena kraju. Službeno od 21. prosinca. Kontrolori misije nisu uspjeli kontaktirati lander težak 358 kilograma, što je upućivalo na to da su se baterije napajane preko solarnih panela ispraznile.

My power’s really low, so this may be the last image I can send. Don’t worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I’ll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ