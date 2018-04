Župarić: Dinamo nas je nadigrao, ali bili smo pametni!

Dinamo je na domaćem terenu izgubio još jedan derbi. U derbiju 32. kola Prve HNL plavi su izgubili protiv Rijeke s 0:1. Junak Kekove družine u 39. minuti bio je Maxwell Acosty. Rijeka je došla na šest bodova zaostatka za vodećim Dinamom.

- Šteta, odigrali smo dobru utakmicu, ali nije nam bilo dovoljno. Mislim da su svi naši mladi igrači dali svoj maksimum, bio im je to prvi derbi, vidi se da su i oni željeli tu pobjedu. Imali smo dosta prigoda koje nismo znali iskoristiti, a onda smo primili taj nesretan gol. S njihove strane - čisti eurogol - rekao je Petar Stojanović, pa dodao:

- I dalje je sve na nama, prvi smo na ljestvici, imamo šest bodova prednosti nad svojih pratiteljima. Kažem, sve je i dalje na nama, vjerujem da ćemo dobiti sada sve utakmice do kraja, pa da tako neće biti nikakvih upitnika oko naše titule. Koprivnica? Da, prošle nam godine ona nije bila sretna, tamo smo praktički izgubili titulu. Slaven Belupo je odlična momčad, ali mi idemo po pobjedu, piše Goal.

Mario Gavranović imao je dobrih prigoda, ali ovoga puta nije zabio bivšem klubu...

- Imali smo svojih prigoda, sve smo pokušavali, ali jednostavno nismo uspjeli zabiti. Bila je fer-utakmica, a treba vidjeti onu situaciju je li Sluga na meni napravio penal - rekao je Gavranović, pa nastavio:

- Mi smo odavno zaboravili utakmicu na Poljudu, a sada smo izgubili. I to je to, ne živimo u prošlim vremenima. Svaka nam je utakmica bitna, svaka nosi tri boda. Srećom, sada će nam se vratiti neki igrači, neki su ozlijeđeni do kraja sezone. Moramo vidjeti u čemu je problem, zašto imamo tako puno ozljeda. No, siguran sam kako ćemo opet biti pravi i osvojiti taj naslov.

Odmah po završetku svlačionice Gavranović je ušao u svlačionicu Rijeke.

- Haha, išao sam mijenjati dres s Acostyjem. Igračima Rijeke sam već prije toga na pobjedi čestitao na terenu, sada im čestitam još jednom. Igrali su pošteno, dali sve od sebe i pobijedili nas.

Promašili ste veliku prigodu nakon ubačaja Soudanija.

- Iza mene je težak tjedan, nisam niti trenirao, fizički sam sada dosta umoran. I Soudani je bio u teškoj poziciji, uspio mi dodati loptu, a ja sam je pokušao dići, no nisam uspio. Srećom, sve je sada dobro s mojim aduktorom, spreman sam za nove utakmice.

Kako je bilo igrati s toliko mladih igrača u momčadi?

- Odlično, znam da im nije bilo lako, nikome nije jednostavno prvu utakmicu igrati protiv prvaka. Svi su pokazali koliko vrijede, da znaju i mogu, oni su najmanje krivi za naš poraz - rekao je Mario Gavranović.

Iz riječke svlačionice orila se pjesma...

- Dali smo sve od sebe i zasluženo pobijedili. Imali smo mi šanse, imao ih i Dinamo, ali ovoga puta Maksimir napuštamo s tri osvojena boda. Moja šansa s početka utakmice? Našao sam se u dobroj situaciji, želio sam iznenaditi suparničkog vratara, znam da nije očekivao takav udarac, ali nisam uspio pogoditi vrata. Mi ćemo i dalje biti ovakvi, u svakoj utakmici dati sve od sebe, u svakoj ići na pobjedu - kazao je Antonio Čolak.

Jedan od najraspoloženijih igrača hrvatskog prvaka poslije velike pobjede Rijeke bio je Dario Župarić.

- Odigrali smo pametnu utakmicu i dobro stajali u defenzivnom bloku, pa zasluženo pobijedili. Mislim da nas je Dinamo nadigrao u segmentu posjeda lopte, ali smo pametno stajali, zabili taj eurogol i zasluženo slavili 1:0 - rekao je Župarić, pa dodao:

- Naslov prvaka? Ma nitko od nas ne razmišlja o tome, idemo utakmicu po utakmicu, korak po korak. Sada smo dobili dva uzastopna derbija, svladali Osijek i Dinamo, tako moramo i nastaviti. Slijedi nam Lokomotivu, u nju moramo ući jednakim žarom kao protiv Osijeka i Dinama, pa bi sve trebalo biti u redu. Ne, ne razmišljam sada o borbi za naslov, samo kako ponoviti ovakvu utakmicu i protiv Lokomotive.