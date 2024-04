UŽIVO Novi predsjednik Hajduka: Moj cilj nije restrukturiranje, klub je u dobrom stanju

Ivan Bilić novi je predsjednik Uprave HNK Hajduk, potvrđeno je danas iz kluba. 48-godišnjak i nasljednik Lukše Jakobušića će se danas službeno predstaviti na Poljudu, a konferenciju za medije možete uživo pratiti na našem portalu.

Predsjednik Nadzornog odbora Hajduka Aljoša Pavelin na početku je rekao:

- Sretan sam, preuzeo je s današnjim danom funkciju predsjednika Uprave. Vjerujem da to jasno pokazuje da u Hajduku nije bilo krize upravljanja. Svi su predano radili svoj posao. Novi predsjednik je Ivan Bilić, Nazdorni odbor je donio jednoglasnu odluku da će on biti taj. Napravili smo to temeljem njegovih stručnih i ljudskih kvaliteta za koje smo procijenili da su u ovom trenutku potrebni Hajduku.

Zatim je riječ dobio novi predsjednik.

- Čast mi je da sam tu. Bilo koja funkcija u Hajduku bila bi ispunjenje sna. Ja sam u funkciji koja spaja. Klub je u dosta dobrom stanju. Moj 'background' je financijski, radio sam u banci i tvrtkama koje je trebalo restrukturirati. Hajduk je dobroj poziciji i ima iste ciljeve za iduću sezonu. Mislim da je Jakobušić bio najbolji predsjednik u posljednjih 20-30 godina. Sada treba nastaviti s nekoliko promjena. Moje nije da nešto restrukturiram, zatvaram nego da napravim nešto što smo pokušali ove sezone. Cilj je da u Nadzornom odboru imamo člana za sport. Danas bismo trebali imati sastanak sportskog odbora (sportski direktor, ljudi iz akademije i skauti) i ključno pitanje je odabir novog trenera. U idućim tjednima prioritet je pronalazak novog trenera. Boro Primorac postaje savjetnik Uprave, a Goran Sablić je voditelj Akademije i to je već dogovoreno - rekao je Bilić.