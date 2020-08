Zoran Mamić dobio upozorenje: 'Potreban je ozbiljan razgovor'

Trojicu Dinamovih trenera koja su vodila plave u Europi Nikolu Jurčevića (53), Branka Ivankovića (66) i Zdenka Kobeščaka (76) pitali smo o dojmovima iz Cluja.

– Dinamo je, s obzirom na okolnosti, na ozbiljnost suparnika, u teškoj utakmici izgledao solidno. Ima nekolicinu igrača, poput Theophilea, Ademija, Dilavera, Petkovića... koji su u protekle dvije godine stekli dragocjeno europsko iskustvo, odigravši 20-ak europskih utakmica. Pritom ima i dosta talentiranih nogometaša, s kojima čini jednu ozbiljnu cjelinu, premda Ivanušecu, Gvardiolu, Majeru i Kastratiju, koji je jako oružje u kontri u europskim utakmicama, ipak nedostaje tog međunarodnog iskustva – tvrdi Jurčević.

Koliko je Dinamo blizu onoj razini koju je prije dvije godine, pa i prošle jeseni, imao s Bjelicom?

– Bjelica je visoko podigao letvicu i trebat će vremena da ova momčad dođe na tu razinu. Ona je, primjerice, izgubila Olma, igrača koji se nametnuo u redovima polufinalista Lige prvaka, i takvoga je igrača teško nadomjestiti. Dinamo će tu pokušavati s Ivanušecom ili Majerom, ili s obojicom, koji bi, poput nekada Olma, trebali rasti iz sezone u sezonu. Ono po čemu se današnji Dinamo razlikuje od Bjeličina jest i opredjeljenje da igra lepršaviji nogomet, s više posjeda. Bjeličin Dinamo bio je pak prava atletska, čvrsta, natjecateljska momčad, podređena isključivo rezultatu, s opredjeljenjem na polukontru i kontru. U Cluju ste pak mogli primijetiti kako se Dinamo s igračem manje nije povukao i branio, nego se u polju ravnopravno suprotstavio brojčano nadmoćnijem suparniku.

Ne želi o imenima

Koliko daleko može ovakav Dinamo? Jurčević se tu ne igra prognozera, rezonira racionalno.

– Ždrijeb u ovoj fazi donosi puno podjednakih suparnika i u tim dvobojima, kao što se moglo vidjeti u Cluju, treba imati i malo sreće. U takvim eliminacijskim utakmicama često odlučuje jedna lopta koja uđe ili ne uđe u gol, jedan šut... – zaključio je Jurčević.

Branko Ivanković, trener koji je Dinamo vodio u 24 europske utakmice i plasirao ga 2007. u Europsku ligu, utakmicu iz Cluja gledao je u Omanu, gdje obnaša funkciju izbornika tamošnje A reprezentacije. Njegov komentar na zbivanja u Cluju bio je kratak.

– Sve je super nakon pobjede, ali mislim da Zoran mora s nekim igračima ozbiljno razgovarati. Ne o tome što klub treba dati tim igračima, nego što ja kao igrač mogu dati klubu. Najskuplji igrači moraju biti i najbolji u svemu; od treninga, ponašanja, stvaranja atmosfere, do utakmica... a nemam dojam da je to tako. Ne želim puno pametovati jer nisam blizu i nemam nikakav drugi komentar. Zoran to najbolje vidi i zna – kazao nam je Ivanković, ne želeći apostrofirati nijedno ime.

Na kraju, pitali smo i trenera koji je plave vodio u tri europske utakmice (jednu s Atalantom 1990. i dvije s Trabzonom 1991.) Zdenka Kobeščaka – što bi savjetovao svome nekadašnjem učeniku Zoranu Mamiću.

– Zoranu ne trebaju savjeti, on je već formirana trenerska ličnost jer se dokazao u Hrvatskoj i u inozemstvu – kazao je Kobeščak i nastavio:

– Svaka je utakmica jedinstvena, u njoj trener donosi odluke s kojima nekada pogodi, nekada ne. Drago mi je da Zoran želi nogomet u kojemu će imati dominaciju, s napadačkim opredjeljenjem, što je Dinamu donedavno nedostajalo u Hrvatskoj ligi.

Referirate se na Bjeličinu eru?

– Bjelica je bio uspješan Dinamov trener, donio je puno novosti i napravio dosta pomaka. Pamtit će ga se po odličnim, ali ne i po velikim rezultatima. Primjerice, u drugoj sezoni nije prezimio u Europi, što se očekivalo, niti je osvojio Kup.

Majer može puno pridonijeti

Sviđa li vam se Zoranov zaokret i igri s više tzv. španera, poput Majera i Ivanušeca, koji su zajedno počeli utakmicu u Cluju?

– Dinamo je uvijek imao španere i ja sam ih uvijek volio jer to su igrači koji znaju više o nogometu od drugih. No ni s njima ne treba pretjerivati. Ako ih je previše u momčadi, onda nema dovoljno ritma i agresije. Kada govorimo o Majeru, on ne može biti “novi Olmo” jer on nema motoričke sposobnosti kakve ima Olmo, ali s obzirom na svoje znanje, Majer može puno pridonijeti Dinamu i zaslužuje veću minutažu.

Je li Gvardiol trajno rješenje s obzirom na sad već učestale kikseve Theophilea?

– Gvardiol je igrač iz Dinamove škole, koja je oduvijek izbacivala materijal za prvu momčad. Međutim, ako je Dinamo potpisao novi ugovor s Theophileom, onda to znači da se na njega i dalje ozbiljno računa. Uostalom, on je Dinamu donio dosta kvalitete u obrani postavši njezin vođa. Gvardiol u ovom trenutku ne može biti glavni igrač Dinamove obrane, nego onaj tko će stasati uz od Theophilea, od kojega može i te kako puno naučiti – zaključio je Kobeščak.