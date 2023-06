Zlatna Stojković: Jako je lijepo više puta zaredom slušati "Lijepu Našu"

Lena Stojković, najlakša članica hrvatske tekvondaške reprezentacije (46 kg), postala je svojevrsno jamstvo da ćemo na velikim natjecanjima slušati hrvatsku himnu. Nakon dva europska i dva svjetska zlata, Lena je bez izgubljene runde osvojila i zlato na Europskim igrama što znači da je iza nje preko 20 uzastopnih pobjeda u najjačoj svjetskoj konkurenciji.

- Dok sam slušala himnu i ja sam razmišljala kako je lijepo zaredom slušati "Lijepu Našu" - kazala je ova pomalo nestvarna sportašica koja iz svoje urođene skromnosti sve pojednostavljuje pa tako i ove četiri uvjerljive pobjede na Europskim igrama:

- S nekima sam se već ranije borila i trener Veljko Laura i ja smo ih dobro znali pa sam trebala biti samo usredotočena i držati tempo. Neke su protivnice pak bile nove pa nam je malo trebalo da ih pročitamo.

Kakav je "okus" najnovijeg zlata?

- Lijepo je da sam nakon svih ovih natjecanja u prvom dijelu sezone uspjela ostati usredotočena i spremna boriti se dobro. Zadovoljna sam što sam na ovaj način završila prvi dio sezone. Sada ćemo odmoriti, možda dobijemo i 10 do 15 dana za predah, pa ćemo početi s pripremama za drugi dio godine u kojem nas čeka niz Grand Prix turnira na kojima će se moći osvojiti olimpijski bodovi.

A oni su za sve tekvondaše, ovog časa, najvažniji.

- Ja s Europskih igara nosim 40 bodova koji će se uračunati tek krajem mjeseca pa tako ne znam što će to značiti za moj plasman na olimpijskoj rang-listi.

Da ni ona nije svemoguća vidjelo se na nedavnom Grand Prixu u Rimu, održanom samo tjedan dana po Svjetskom prvenstvu, gdje se "poskliznula".

- Izgubila sam već u prvom kolu od odlične Iranke. Ja se jesam dobro borila no možda u glavi nisam bila prava. Možda to jest bila posljedica psihološke istrošenosti nakon osvajanja drugog svjetskog zlata u nizu. Nije da sam se loše borila, da nisam imala snage, no možda u glavi nisam bila prava.

Borilišta trećih Europskih igara prilično su raspršena po Poljskoj a tekvondaši su od Krakowa, središta Igara, udaljeni tri sata vožnje. Je li Leni žao što tekvondaši nisu u Sportskom selu u Krakowu nego su izolirani u gradu koji se zove Krynica-Zbroj u kojem se nalaze najpoznatije poljske toplice.

- Ne znam kako je u Sportskom selu pa mi možda nije toliko žao. Možda nemamo interakcije s drugim sportašima, no svi smo mi tekvondaši ovdje zajedno a meni je dovoljno da sam s mojom ekipom. Sada su na redu drugi kolege i kolegice iz reprezentacije i treba za njih navijati. Tijelo više nema snage ali je ima u glasu kojeg treba potrošiti na navijanje - poručila je zlatna Lena.