Gabrijel Veočić: 'Olimpijska viza najviše me razveselila. San je osvojiti olimpijsko zlato'

Kada je plasmanom u polufinale osigurao medalju na Europskim igrama, najbolji hrvatski boksač Gabrijel Veočić slavio je nešto posve drugo. U miks-zonu, pred hrvatske novinare, došao je s papirićem na kojem je pisalo "Destination: To Paris". Bila je to olimpijska viza u obliku stilizirane avionske karte za olimpijsku destinaciju.

Ljubav prema sportu je primarna

Ovaj Brođanin je tako nakon dviju maratonki (Bojana Bjeljac, Matea Parlov Koštro) postao tek treći hrvatski sportaš koji je osigurao nastup na Olimpijskim igrama u Parizu.

GALERIJA Veočić izborio plasman na Olimpijske igre u Parizu

– Ovo mi puno više znači nego činjenica da sam osigurao medalju na Europskim igrama. Štoviše, ovo bi mi više značilo i od toga da sam na prošlom Svjetskom prvenstvu osvojio broncu.

A da jest, imao bi 50.000 američkih dolara više nego što ima sada.

– Iako u ovom našem amaterskom sportu svaki euro dobro dođe, ovdje je primarna ljubav prema sportu. No meni ova olimpijska viza više znači i od mog europskog zlata za uzrast do 22 godine.

Na Svjetskom prvenstvu u Taškentu u svibnju doživio je prvi nokaut u karijeri nakon što ga je krajem prve runde, u kojoj je bio bolji, pogodio španjolski Rus Jalidov.

– To je više bio nokdaun nego nokaut. Da mi je brojio, ja bih se nakon pet sekundi ustao, no sudac je odlučio prekinuti borbu odmah. A ja se ne sjećam da sam prije toga ikada bio i u nokdaunu.

Dosuđuju li suci u amaterskom boksu olako nokaut?

– Ima to svojih dobrih i loših strana. Oni primarno gledaju da zaštite boksača i, ako netko prima puno udaraca, prekinut će borbu. No u mom slučaju to nije bilo dobro jer mi sudac nije dao priliku da ustanem. Proglasio je kraj borbe čim sam pao.

Kako je netko kome je to bio prvi nokaut u karijeri podnio takav razvoj događaja?

– To je sve normalno. Događa se i najboljima. Svi boksači bili su na podu. I oni najbolji. Najvažnije je ustati.

Nakon tog nemilog raspleta Gabrijel je imao izvjesnu pauzu.

– Rekli su mi da bi bilo dobro da se 30 dana odmorim i ja sam to prihvatio. Dobro mi je došao taj odmor jer sam ionako imao previše mečeva. Boks nije sportska igra s loptom, on je doslovno borba.

Nakon Svjetskog prvenstva, Europske igre su mu drugo veliko svjetsko natjecanje u novoj kategoriji. Što mu je bilo teže? Skidati do 75 kilograma ili se prilagoditi na težu, polutešku kategoriju (do 80 kg)?

– U poluteškoj se bolje osjećam. U srednjoj sam bio jako dugo, bio sam peti na svijetu, a taj sam rezultat ponovio i u poluteškoj i sada sam izborio olimpijsku vizu.

Za nastup u Tokiju Gabrijel je bio premlad.

– To mi je bila prva seniorska godina, imao sam 19, no sada sam dovoljno sazrio da mogu kandidirati i za medalju. A vjerujem i da ovdje mogu izboriti najmanje finale, ali i otići do kraja.

Za plasman u finale morat će u petak nadjačati Azerbajdžanca Murata Alahverdijeva.

– Viđali smo se po nekim turnirima, ali nikad nismo boksali jedan protiv drugoga. U drugom polufinalu, okršaju između olimpijskog doprvaka Ukrajinca Hižnjaka i višestrukog osvajača europskih medalja Talijana Cavallara, prednost ipak dajem Ukrajincu.

Sav ozaren zbog osiguranog nastupa na olimpijskom turniru, kazao je:

– Planiram nastupiti na dvojim Olimpijskim igrama i osvojiti medalju. Nastupiti na Olimpijskim igrama san je svakog sportaša, pa tako i moj, kao i mog oca, ujedno i mog trenera.

Je li prerano pitati za olimpijske ambicije?

– Nikad nije prerano. Da ste me pitali prije 10 godina, ja bih vam rekao isto. San je osvojiti olimpijsko zlato.

Kad tako entuzijastično govori o olimpijskim nastupima, znači li to da još ne razmišlja o profesionalnom boksu?

– Razmišljam o dvojnoj karijeri. Volio bih se okušati i u profesionalnom boksu, no pričekat ću Olimpijske igre pa ćemo vidjeti za dalje. Dobro je što je sada boksačima dozvoljeno da mogu paralelno gurati i profesionalnu i amatersku karijeru. Eto, Marko Čalić već ima 15 profesionalnih mečeva, ali se pokušava kvalificirati na Olimpijske igre.

Tko su mu omiljeni boksači iz svijeta olimpijskog i profesionalnog boksa?

– U olimpijskom boksu to je Julio Cesar La Cruz, dvostruki olimpijski i peterostruki svjetski prvak, a od profesionalaca jako mi se sviđao Vladimir Kličko. Sviđao mi se njegov stil borbe, način razmišljanja. On je bio školovan sportaš koji se znao ponašati. Bio je pristojan i nije mu "trash-talk" bio alat. Za njega je boks bio sport, a ne borba na život i smrt.

Tome ga je, očito, podučavao i njegov otac Pero, nekad i sam hrvatski reprezentativac koji mu je, kada se govorilo o onom nokautu na SP-u, dobacio da se mora bolje čuvati.

– Trener je tu da uviđa što nije dobro, što treba popraviti ili unaprijediti. Uostalom, ja sam se u ovim borbama dosad dobro čuvao.

Imati oca za trenera, je li to idealna situacija ili ipak ima svojih minusa?

– Po meni minusa nema. Mi se sve možemo dogovoriti. On mi je dostupan 24 sata i možemo trenirati kada god ja za to osjetim potrebu.

Brat je dobar kajakaš

Čime se ostatak obitelji Veočić bavi?

– Mama je bila nezaposlena, a odnedavno je zaposlena na benzinskoj crpki. Imam dva mlađa brata. Dvadesetogodišnji Mihael dobar je kajakaš i nastupit će na Prvenstvu Europe. Šesnaestogodišnji Mateo, srednjoškolac, nije u sportu, ne privlači ga.

Svi oni žestoko će navijati za Gabrijela na Olimpijskim igrama za koje će se dijelom spremati i na Kubi. Tako je barem najavio njegov otac i trener Pero:

– Zbog kvalitetnijih sparing-partnera mi moramo ići van. Bili smo na Kubi i tamo je Gabrijel sparirao s puno boksača različitih stilova. Moramo to tek isplanirati. Sada nam slijedi veliki odmor jer iza nas je jako teška polusezona u kojoj smo imali 15-ak teških mečeva.

