Natjecanja na Europskim igrama zaključena hrvatskom himnom, trapaši osvojili peto hrvatsko zlato

Hrvatski sportaši će se s trećih Europskih igara vratiti s rekordnih 13. medalja. A to 13. odličje, i to zlatno, osvojili su trapaši ekipno - Giovanni Cernogoraz, Anton Glasnović i Francesco Ravalico. A ispalo je da je to bilo i posljednje natjecanje na ovom multisportskom natjecanju koje je trajalo 11 dana pa je tako i Lijepa Naša bila posljednja odsvirana hrvatska himna.

U raspucavanju za momčadskog pobjednika u gađanju letećih meta Hrvati su u finalu pobijedili Slovake sa 7:3 i tako osvojili peto zlato za Lijepu Našu. A prije njih pozlatili su se karataš Anđelo Kvesić te tekvondaš Ivan Šapina odnosno tekvondašice Lena Stojković i Ivana Duvančić.

Kao srebrni u Hrvatsku se vraćaju tekvondaš Lovre Brečić, strijelci momčadski, bacač kugle Filip Mihaljević i boksač Gabrijel Veočić.

A bronce su pak izborili tekvondašice Nika Klepac i Kristina Tomić, tekvondaš Paško Božić i kikboksačica Antonija Zec.

Sve u svemu, kao po običaju, najučinkovitiji su bili borilački sportovi među kojima je prednjačio tekvondo sa sedam odličja dok su karate, boks i kikboks osvojili po jednu.

U ukupnom poretku zemalja osvajačica odličja, a bilo ih je 41, Hrvatska je osvojila 17. mjesto. Daleko najuspješnija je Italija sa 100 medalja (35 zlata, 26 srebra i 39 bronci), druga je Španjolska s 57 medalja (21-17-19), treća Ukrajina (21-12-8), četvrta je Njemačka (20-16-27), peta Francuska (17-19-26), šesta domaćin Poljska (13-19, 18)...

Hrvatska je najuspješnija među zemljama bivše SFRJ. Slovenija je na 20. mjestu (3-8-2), na 22. mjestu je Srbija (3-6-7). Sportaši iz Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije osvojili su po jedno odličje a Crna Gora i Kosovo niti jedno.