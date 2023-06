Gabrijel Veočić u finalu, izborio priliku za peto hrvatsko zlato na Igrama

Najbolji hrvatski boksač Gabrijel Veočić (80 kg) izborio se za priliku da on bude taj koji će na Europskim igrama osvojiti peto zlato za Hrvatsku i to nakon troje tekvondaša (Lena Stojković, Ivana Duvančić, Ivan Šapina) i jednog karataša (Anđelo Kvesić).

U polufinalnoj borbi Brođanin se nadjačavao s Azerbajdžancem Muradom Alahverdijevim kojeg je ukrotio svojom tehničkom superiornošću.

GALERIJA Gabrijel Veočić izborio finale u boksu

Prva runda izgledala je kao ispitivanje snaga a svih pet bodovnih sudaca (Japan, Kazahstan, Kirgistan, Irska, Maroko) rundu su dodijelili hrvatskom boksaču.

U drugoj rundi je Veočić postao napadač, držao je sredinu ringa, i dovoljno pogađao da i druga runda pripadne njemu (4:1) pri čemu je boljim Azerbajdžanca vidio jedino kazahstanski sudac.

Treća runda bila je privođenje posla kraju pa je sudac u ringu na koncu podigao ruku hrvatskom poluteškašu za uvjerljivu bodovnu pobjedu (5:0).

Sve to rezultiralo je zadovoljstvom kod izbornika Kristijana Hodaka ali i Gabrijelova trenera, i oca, Pere Veočića koji je ovako opisao "game plan" za polufinalni nastup:

- Taktički plan je bio što više se kretati i udarati direktima i pokojim aperkatom, što u napadu a što u obrani. To su najbolji Gabrijelovi udarci i on je sve to i proveo kako smo i dogovorili.

VEZANI ČLANCI:

A svojom izvedbom, ne samo pobjedom nego i u dijelu taktičke izvedbe, bio je zadovoljan i sam Gabrijel:

- Ovo će mi biti treći finale u karijeri na najvećim europskim natjecanjima i prilika da nakon naslova prvaka Europe do 22 godine osvojim i drugo zlato. Ovu sam borbu svjesno primirio jer sam znao da sam tehnički kvalitetniji borac. Bilo je sve kako sam i očekivao, pripremio sam i sproveo dobru taktiku i izborio nastup u finalu.

Ni ovaj put Gabrijel u ringu nije naglašeno slavio no ipak je to bilo nešto više veselja nego nakon četvrtfinalne pobjede nad Estoncem Aasom (5:0).

- Još čekam zlato po koje sam i došao. Dat ću sve od sebe da osvojim turnir.

A da bi mu se ta želja ostvarila morat će pobijediti iznimno kvalitetnog Oleksandra Hižnjaka koji je nadboksao Talijana Salvatorea Cavallara (5:0). Naime, Ukrajinac je bivši svjetski i bivši dvostruki europski prvak ali i aktualni olimpijski doprvak.

VEZANI ČLANCI:

- To je jako dobar borac no ja ne sumnjam u sebe. S Hižnjakom nisam nikad boksao jer sam pet godina od njega mlađi. Već dugo vremena ga pratim i on je trebao biti olimpijski pobjednik ali mu se u olimpijskom finalu dogodio "lucky punch". Meni je drago da ću se boriti protiv njega i biti u prilici pobijediti takvog borca.

A nama se Hižnjak čini kao borilački stroj koji ne posustaje.

- Da, on nije nimalo prijateljski nastrojen no vjerujem da mogu i njega pobijediti i tako dokazati i sebi i svijetu da sam vrijedan olimpijske medalje. Ako pobijedim Hižnjaka mogao bih na Olimpijskim igrama biti među prva četiri nositelja što je moj cilj.

VIDEO Livaja kažnjen maksimalnom novčanom kaznom i ne smije igrati protiv Dinama!