Antonija Zec: Između nastupa za Hrvatsku i operacije koljena izabrala sam Europske igre

Premda je polufinalnu borbu protiv Srpkinje Aleksandre Krstić izgubila (0:3), kikboksačica Antonija Zec nije nimalo razočarala. Štoviše, Splićanka je oduševila svojim pristupom i odnosom prema dresu s hrvatskim grbom jer je u disciplini fullcontact (do 70 kg) nastupila ozlijeđena.

Štoviše, s ozljedom s kakvom mnoge borkinje ne bi ni ušle u ring 27-godišnja Splićanka je do treće runde bila u vodstvu. A onda je, prigodom jednog sudara, obnovila ozljedu zarađenu u veljači. A još tada joj je bilo sugerirana mogućnost operacije od koje je njena želja bila jača što nam je potvrdio i njen trener iz splitskog Pit Bulla Marko Žaja:

- I ja sam razmišljao o tome da li je pametno raditi ovu borbu kad smo već osigurali medalju, no njena želja da se bori za Hrvatsku i što bolji rezultat od svega je bila jača.

Između nastupa na Europskim igrama i saniranja koljena, kojem je doista potrebna ozbiljna sanacija, izabrala je nastup pod hrvatskom zastavom i opravdala svoj izostanak s posla.

- Kad nešto istinski želite onda nema ograničenja pa sam nastupila i uz nenormalnu bol u nozi. Štoviše, čak sam i udarala s njom a boljelo me pri svakom skoku svakom koraku. No, kada nešto silno želiš onda ideš i preko boli.

A Antonija je vojnikinja, pripadnica gardijske brigade Pauci, na službi u Kninu.

- Ove godine sam na popisu za dočasnički čin. U trećoj sam gardijskoj brigadi, u Paucima. Hvala zapovjednicima što su mi o omogućili da izađem na natjecanje. Kad god mi iz sportskih razloga treba izostanak oni mi to omoguće a ne bi trebali jer ja nisam ugovorna pričuvnica, kao ostali sportaši, nego sam zaposlena u vojsci.

Da bi nastupila na Europskim igrama, Antonija je morala još nešto propustiti.

- Pauci su ove godine u mirovnoj misiji na Kosovu ali sam to morala odbiti da bih mogla nastupiti na Igrama.

Nema puno borkinja koje bi s takvim koljenom izabrale nastup no Antonija je očito izgrađena od posebnog materijala.

- Ja ne mogu govoriti u njihovo ime no kada ja nastupam za Republiku Hrvatsku to je iznimna čast. Taj osjećaj sreće ne može se usporediti ni s čim. Kada podigneš hrvatsku zastavu to u tebi probudi neke lijepe emocije koje ne mogu opisati. Ovo je bilo za našu domovinu, izabrala sam borbu a ne operaciju.

Nažalost, odmah po povratku u Hrvatsku, Antoniji će uslijediti odlazak na magnetsku rezonancu i procjenu novonastale štete na ozlijeđenom lijevom koljenu. A oporavak bi mogao potrajati:

- Ja sam iz Dalmacije a mi smo karakterno čvrsti, u glavi nismo normalni i ja ću se prije oporaviti nego što to medicinska teorija predviđa.

Na koncu je Antonija poželjela svu finalnu sreću svojoj srpskoj protivnici.

- Saška i ja smo prijateljice i prije borbe smo pile kavu. Rekle smo da ono što se događa u ringu i ostaje u ringu pa ćemo i nakon borbe na kavu.