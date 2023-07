Tata Veočić: Ja sam htio predati meč, tako bi postupio svaki normalan trener

Koliko je slojevito biti otac i trener u boksu najbolje se moglo vidjeti u finalu poluteške kategorije na Europskim igrama u kojem je jedan otac/trener bio spreman prekinuti meč da to nije učinio sudac u ringu.

A taj otac/trener je Pero Veočić, roditelj i strateg karijere našeg najboljeg boksača u amaterskom boksu Gabrijela Veočića.

Kada je Pero vidio da stvari ne idu dobro primio se ručnika spreman da ga baci. No, preduhitrio ga je u tome argentinski arbitar Arreaga.

- Ja sam htio predati meč poslije drugog brojanja. Nije do njega došlo zbog udarca nego više zbog iscrpljenosti. Osim toga, kad je Gabi u prvoj rundi htio udariti aperkat dobio je udarac u desni biceps pa ga je u nastavku borbe boljela ruka i nije više mogao dobro udariti.

Smisao funkcioniranja trenera u boksačevu uglu jest i taj da prepozna trenutak u kojem je njegov štićenik doveden do ruba.

- Pa naravno. Svaki bi normalan trener u ovakvim trenucima bacio ručnik da sačuva boksača no ima trenera koji nemaju taj osjećaj. Važno je sačuvati boksača da ne doživi neku veću ozljedu. Gabrijelu je ovo bio peti meč u nekoliko dana odnosno, računajući Svjetsko prvenstvo, deveti internacionalni meč u posljednjih mjesec i pol dana i on je bio iscrpljen. Inače, Ukrajinaca na Svjetskom prvenstvu nije bilo i oni su se pripremali samo za Europske igre. A nama je bilo teško dva puta dizati sportsku formu na maksimum u tako kratkom vremenu.

Otac/trener je očito procijenio da se ova borba ne može preokrenuti.

- Hižnjak ima stil kao naš Alen Babić. On "zakiseli" protivnika u rundi, dvije i ako niti naviknut na takav tempo ti to ne možeš izdržati.

Je li moguće podići tjelesnu pripravnost na takvu razinu da se može izdržati ovakav tempo borbe kakav forsira Hižnjak?

- Naravno da je moguć. Hižnjak nema neku posebnu tehniku, on ide samo na snagu. On prima i udara i rijetko tko to može izdržati. No, priviknut ćemo se mi na to.

Je li godinu dana za to dovoljno?

- Dovoljno je onome tko zna boksati, tko se zna kretati. Taj samo treba dignuti tjelesnu snagu i izdržljivost - kazao je Pero Veočić.