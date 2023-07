Veočić nakon prekida u finalu protiv ukrajinskog borbenog stroja: "Ovo još nisam doživio"

Gabrijel Veočić (22), trenutno najuspješniji Hrvat u olimpijskom boksu, nije uspio postati pobjednikom Europskih igara u težinskoj skupini do 80 kilograma. U finalnoj borbi poluteške kategorije 22-godišnji Brođanin izgubio je od pet godina starijeg Oleksandra Hižnjaka.

S obzirom da za sobom ima jedan naslov svjetskog i dva naslova europskog prvaka, ali i da je aktualni olimpijski doprvak, 27-godišnji Ukrajinac bio je favorit ovog finala a taj status je i opravdao.

- Ovo je nadljudski tempo. To je nešto natprirodno - komentirao je izvedbu Ukrajinca tijekom borbe kikboksački izbornik Marko Žaja.

I doista, Hižnjak je nasrnuo od prve sekunde prve runde pa je 46 sekundi prije isteka prve runde argentinski sudac u ringu Areaga brojao Veočiću. Dogodilo se to i polovicom druge runde kada je arbitar odlučio prekinuti borbu (tehnički nokaut).

- Ovo još nisam doživio. Ovo je najteži protivnik s kojim sam ikad boksao. Nisam očekivao takav ishod. Mislio sam da ću izdržati bar do kraja meča. Sudac je to malo prerano prekinuo no, u drugu ruku, imao je i pravo jer je to bio pretežak tempo za mene. Osim toga, u prethodnoj sam borbi ozlijedio udarnu desnu ruku, i rame, a danas još i više no ne tražim u tome izgovor jer Hižnjak je bio stvarno puno bolji boksač.

Je li uopće moguće izdržati takav tempo borbe kakav je diktirao ukrajinski borbeni stroj?

- Moguće je, ostalo je meni snage da izdržim te tri runde ali ne bih promijenio rezultat jer je stvarno žestok borac. No, sada znam što mi treba da pobijedim najbolje. Sad znam što očekivati na Olimpijskim igrama. Moram se spremiti maksimalno da ga dobijem.

Shvatio je to i Gabrijelov trener, i otac, Pero Veočić. Kada je Gabrijel u čudu pogledao prema svom kutu, tata Pero je već mahao s ručnikom. Logično, htio je zaštititi sina ali i hrvatsku olimpijsku uzdanicu.

- Nikome nije u cilju imati više ozljeda. Dogodila se ta mala ozljeda bicepsa i ramena, udarne desne ruke. Nije ništa ozbiljno ali to je bio uteg koji mi je dodatno otežao meč - kazao je Gabrijel prije no što će otići na proglašenje preuzeti svoje zasluženo srebro.