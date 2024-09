Životni brodolom legende: Zaradio ogroman novac, živio u luksuzu, a onda je sve nestalo

Bivši vratar David James (54) dobro je poznato ime ljubiteljima nogometa. Ovaj nekadašnji golman Liverpoola i Manchester Cityja na petom je mjestu vječne liste po broju nastupa u Premierligi, ispred njega samo su Gareth Barry, James Milner, Ryan Giggs i Frank Lampard.

James je kao i svi vrhunski nogometaši tijekom karijere zaradio ogroman novac. Procjenjuje se da je samo od plaća zaradio oko 25 milijuna eura. Imao je brojne automobile, nekretnine, unosni ugovor s Armanijem... No, uspio je sve spiskati i bankrotirati.

Dogodilo se to 2014. godine dok je još bio igrač-treneru indijskom superligašu Kerala Blasters. Da bi se financijski oporavio, James je bio prisiljen prodavati brojne suvenire koje je skupio tijekom godina.

Primjerice, dres Engleske koji je nosio u 1:0 pobjedi nad Argentinom na Svjetskom prvenstvu 2002. postigao je cijenu od 672 funte. Dres vratara Liverpoola koji je nosio tijekom sezone 1995-96 prodan je za više od 160 funti, dok je dres na kojem je jedinica Portsmoutha koju je James nosio 2008. godine otišla za 480 funti.

Njegovi dugovi gomilali su od razvoda od supruge Tanye 2005. godine da bi se desetak godina kasnije sve urušilo.

- Kada bih rekao da sam potrošio novac kockajući se ili da me jednostavno nije bilo briga, to ne bi bila istina. Želio sam investirati novac i brinuti se za svoju obitelj. No, kupovao sam kuće koje su se pokazale kao loša investicija, a i razvod me jako udario po džepu - rekao je jednom James.