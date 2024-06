Životna drama legende Dinama: Na hitnoj su rekli da sam u infarktnom stanju, obitelj je pod stresom

Legendarni 54-godišnji hrvatski nogometaš koji je nastupao za reprezentaciju Belgije, Branko Strupar, a početkom 2023. godine doživio je srčani udar i oporavljao se od tog nemilog događaja. Prošlogodišnji Uskrs bio je poseban za bivšeg igrača Dinama i engleskog Derby Countyja i bio je sretan što blagdansko vrijeme može provesti s obitelji. Svoje iskustvo odlučio je javno podijeliti za HRT kako bi poslao poruku: pazite na svoje zdravlje i ne zanemarujte simptome.

– Kad sam došao doma, žena kad me vidjela, bijel i ledeni, ledeni znoj. I vidjela me da sam sav smušen. Ušli smo u auto i otišli na hitnu, završili na Svetom Duhu i onda odmah kad su me vidjeli: Pa vi ste u infarktnom stanju. Andol 300 pod jezik, idete na operaciju – opisao je Strupar što se dogodilo nakon rekreacijskog nogometa.

– Nema cigareta, prehrana strašna, samo vodu pijem. Ne jedem kruh, rijetko, i disciplina. Meni dođe, ja bih sad nogomet tu s ovom djecom igrao, toliko sam volio taj teren, ali ako ne može nogomet, evo s profom košarku, ako mi profa dozvoli, igrat ćemo ja i on – kazao je Strupar kojem su ugrađena dva stenta, a oporavljao se uz lijekove i dugačke šetnje.

– Nisam kontrolirao taj kolesterol koji radi velike probleme, opet kažem, bio sam potencijalni kandidat zbog genetike. Ali ja sam sve mislio, neće mene. Familiju sam jako rastužio, zabrinuo, djecu i ženu, oni su pod velikim stresom, ali sad kad me vide, nekako sam živnuo – zaključio je tada Strupar.