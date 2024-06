Dinamo dovodi šest novih igrača! Zajec i Marić u velikoj akciji

Dinamo ima kvalitetan i prilično širok kadar igrača koji je izgurao sezonu i okitio se s tri trofeja. Još ga je malo pomazila i sreća pa će u borbu za Ligu prvaka krenuti iz play-offa, dakle neće “krvariti” kroz dva prethodna kola, neće ni strepiti jer, ako i ne uđu u skupine Lige prvaka, što bi bilo financijski fenomenalno, imaju zajamčeno mjesto u skupini Europske lige.

Zajec i Marić gledali Slovenca

No u Dinamu znaju kako je tijekom prijelaznog roka moguć odlazak nekih važnih igrača, tu se prije svega misli na Martina Baturinu i Brunu Petkovića. No, bez obzira na moguće odlaske, plavi žele dovesti i svježu krv, to je uvijek dobro za konkurenciju u momčadi, a rado bi doveli šestoricu. Uglavnom gledaju mlađe igrače koji ne moraju odmah biti pojačanja jer takve je uglavnom nemoguće dovesti, žele igrače koji će se polako prilagođavati momčadi kako bi u dogledno vrijeme doista postali pojačanja.

Plavi na radaru imaju veliki broj igrača, no puno je tu nagađanja. Ono što je sigurno, traju pregovori Dinama i Lokomotive. Plavi žele otkupiti vratara Nikolu Čavlinu za 700 ili 750 tisuća eura. Kako je Ivan Nevistić prigrabio jedinicu i produžio ugovor s Dinamom, jasno je da će Čavlina na posudbu, nagađa se da bi mogao u Osijek. Plavi žele i nadarenog Marina Šotičeka, no njega će morati ozbiljno platiti. Treba dogovoriti i što će dalje biti s Lukasom Kačavendom, njemu je istekla posudba, ali može se očekivati da će službeno doći na novu ili će ga plavi kupiti pa onda ostaviti u Lokomotivi.

Odavno su otvoreni signali između Dinama i Marka Pjace koji može iz Rijeke za milijun i pol eura. Uvijek je zanimljiv Ramon Mierez, napadač Osijeka i prvi topnik lige, plavi bi ga rado vidjeli u Maksimiru iako su, izgleda, dobili ozbiljnu konkurenciju u ruskom Lokomotivu koji je spreman platiti znatno više. Spominjala su se i dva stopera iz Rijeke, Radeljić i Galešić, no sportski direktor Marko Marić i predsjednik Velimir Zajec tek trebaju krenuti u pregovore s Damirom Miškovićem i vidjeti je li ih i za koliko novca moguće dovesti.

Plavi se neće razbacivati

Plavi prate još igrača u našoj ligi, ali i neke izvan naših granica. Jedan od njih je Adam Gnezda-Čerin, nekadašnji vezni igrač Rijeke koji je sad u Panathinaikosu, navodno su tog 24-godišnjaka u Ljubljani na utakmici reprezentacije Slovenije gledali Zajec i Marić. On ima ugovor do 2026. i Zajec će sa svojim bivšim klubom pokušati ispregovarati pristojnu cijenu, sigurno neće platiti 3,5 milijuna koliko vrijedi po Transfermarktu.

Potom se spominje 20-godišnji Španjolac Jan Olivers koji je u mladoj momčadi Rome te 21-godišnji Šveđanin Samuel Dahl. Oni su plavima zbog godina i perspektive sigurno zanimljivi od Poljaka Wdowika o kojem se već nagađalo, ulazi u zadnju godinu ugovora, poljski je reprezentativac, no ponovno će važna biti cijena jer Dinamo se neće razbacivati novcem bez obzira na to što će lijepo zaraditi od Uefe.

