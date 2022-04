Zidane čarobnjaku 'predao' štapić i krunu! Rodrygo: 'Hvala, tatice...'

Zašto se nogometni svijet ovih dana ne može načuditi potezu Luke Modrića, kao da je prvi put desnom vanjskom demonstrirao magiju...!? Da, opet je naš veznjak bio najbolji kada je to najviše trebalo, a to je odlika najvećih.

A neki od vodećih svjetskih nogometnih autoriteta zadnja dva dana na poseban način veličaju Modrićevu izvedbu u utakmici protiv Chelseaja. Jutro nakon sjajnog trijumfa na Santiago Bernabeuu Luka je na svojem Instagram-profilu napisao samo jednu rečenicu: "Odustajanje nije opcija." Vjerojatno ne postoji misao koja preciznije definira Modrićev uspon do jednog od najboljih svjetskih nogometaša u povijesti.

Njegov status komentirao je i Zinedine Zidane sa samo dvije ikonice, čarobnim štapićem i kraljevskom krunom... A izraze divljenja pokazao je i Francesco Totti, nekoć genijalni talijanski veznjak. Dok su neki Lukinu asistenciju uspoređivali s orgazmom, Rodrygo, Realov ofenzivni napadač kojemu je naš kapetan dodao za gol u 80. minuti, napisao je: "Hvala, tatice..."

Foto: Jonathan Moscrop/PRESS ASSOCIATI Madrid, Spain, 12th April 2022. Luka Modric of Real Madrid celebrates following the final whistle of the UEFA Champions League match at the Bernabeu, Madrid. Picture credit should read: Jonathan Moscrop / Sportimage via PA Images Photo: Jonathan Moscrop/PRESS ASSOCIATION

A Rodrygo je opisao i svoj "dogovor" s Modrićem.

– Luka mi uvijek govori da napadam prostor jer će mi on dodati loptu. I to se dogodilo... – kazao je Rodrygo.

Thierry Henry, slavni golgeter Arsenala, Barcelone i Francuske, sada je komentator CBS-a i ovako je u studiju govorio o potezu utakmice:

– Svaka čast Benzemi i Rodrygu, moramo razgovarati o njihovim lijepim golovima, ali Luka Modrić... Molim te, prestani! Taj tip ima 50 godina! Zašto i dalje može izvoditi ovakve poteze?

Modriću je to bila treća uzastopna asistencija u Ligi prvaka, odnosno 17. ukupno u karijeri u ovom elitnom natjecanju.

>>> Modrić proglašen za najboljeg unazad 50 godina