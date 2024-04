Legenda je na samrti. Ono što je rekao kćerci tjera na suze: 'Nemam vremena umrijeti'

Legendarni Sven-Goran Eriksson (76), nekadašnji izbornik Engleske te između ostalog trener Benfice, Rome i Lazija, prema prognozama liječnika nema još mnogo od života ispred sebe. Početkom 2024. godine javnost je ostala potresena po saznanju njegove dijagnoze. Eriksson boluje od raka gušterače.

Iako nikada nije vodio engleskog premierligaša Liverpool, nakon što je u jednom intimnom intervjuu po objavi dijagnoze rekao da mu je životna želja bila voditi upravo taj klub, iz Liverpoola su mu izašli u susret. Tako je na Anfieldu vodio jednu utakmicu legendi Liverpoola protiv legendi Ajaxa.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Eriksson je u vjerojatno posljednjoj godini života pristao snimiti i kratki dokumentarni film o svom životu. Ekipa Discoveryja dobila je priliku posjetiti njegov dom u Švedskoj, a sada su objavljene prve scene iz tog uratka. Otvorio je dušu i rekao sve što ima. Jedna od scena iz dokumentarca o slavnom treneru uistinu je potresna. Radi se o telefonskom razgovoru između njega i kćeri Line.

- Nije lako imati bolesnog oca, to je veliki stres. Posebno jer me žele viđati što više. A baš ne žive u susjedstvu, žive u Stockholmu i Malagi. Dobri su i pozivi telefonom, to pomaže. Doći će na ljeto, to će biti lijepo. Morat ću počistiti lišće s teniskog terena i staviti mrežu - rekao je Eriksson kroz suze pa nastavio:

- Moram reći višim silama da nemam vremena za ovo. Da, nemam vremena za umrijeti - rekao je Eriksson.

U svojoj je karijeri vodio Benficu, Romu, Fiorentinu, Sampdoriju i Lazio prije nego li je 2001. godine preuzeo englesku reprezentaciju s kojom je bio na dva svjetska i jednom europskom prvenstvu. Kratko je vodio i Obalu Bjelokosti s kojom je bio na SP-u 2010. godine, a zadnji posao imao je na klupi reprezentacije Filipina kroz 2018. i 2019. godinu. S Benficom je 1990. bio viceprvak Europe, a najplodonosnije razdoblje imao je u Laziju s kojim je 2000. bio prvak Italije, a godinu ranije uzeo je Kup pobjednika kupova i Uefin Superkup.