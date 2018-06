Što nakon Zdravka Mamića čeka Dinamo i hrvatski nogomet

Prije nekoliko mjeseci nazvao me jedan bivši nogometaš Dinama koji je želio raditi u jednom našem drugoligašu.

I nekoliko dana nakon pregovora otkrio je da je “izvisio” jer je negdje Mamiću stao na žulj. Samo jedna sitna sekvenca da u hrvatskom nogometu mogu raditi isključivo podobni kadrovi. Koji su po sistemu reciprocitetne koristi posljednjih petnaestak godina radili u našem nogometu.

Što hrvatski nogomet očekuje nakon slučaja Mamić? I koliko treba vremena da se dva bastiona – Dinamo i HNS – očiste od Mamićeve ostavštine i njegovih metoda.

– Bez odluke Središnjeg državnog ureda za sport i Državne uprave te uređenog zakona o sportu nikakvi se pomaci neće dogoditi. I laiku je jasno da je posljednja Skupština HNS-a bila protuustavna, što se poslije i potvrdilo nalazima Sportske inspekcije. Shvatio je na kraju to i premijer – rekao je Ivan Brleković, odvjetnik koji je godinama radio u Hrvatskom nogometnom savezu i koji dobro zna što se tamo događalo dugi niz godina.

Vladali podobni

Do pravomoćnosti Mamićeve presude može proći i do dvije godine, a do tada će se, ako to država ne bude željela, teško promijeniti stanje u našem nogometu. Mamićev utjecaj i dalje će biti popriličan i stoga će biti teško u kratkom roku doći do korjenitih promjena koje su neophodne našem nogometu. I društvu, no to se zapravo i podrazumijeva.

Dario Šimić, koji je želio biti jedini protukandidat Davoru Šukeru uoči prosinačke skupštine HNS-a, jučer nije likovao. Bio je miran.

– Ukazivali smo više puta, i na primjeru Dinama i na primjeru HNS-a, u kakvom smjeru ide naš nogomet. I ne bih o ovoj presudi govorio nijednu jedinu riječ, posebno jer je nepravomoćna, ali postoje ljudi koji mogu ponuditi rješenja da naš nogomet bude pošteniji. Ali svi dobro znamo da mi možemo nešto željeti, ali postoje državne institucije koje sve to mogu omogućiti. Bez te inicijative i bez konkretnih poteza ništa se ne može dogoditi – rekao je Šimić.

Dolaskom SDP-a na vlast 2011. godine i pokušajima Dinamovih navijača da upozore na djelovanje Zdravka Mamića u Dinamu i hrvatskom nogometu počeo je proces koji je rezultirao nepravomoćnom presudom, koja je velika i vrlo ozbiljna. Naravno, presumpcija nevinosti sada će biti na ustima vodećih ljudi HNS-a i Dinama, ali jasno je da je jednoj eri došao kraj. No, neće se ništa dogoditi preko noći.

Naime, još postoji prilično jaka sprega prije svega gradske politike u Zagrebu i Dinama.

– Dinamo je isključivo stvar gradonačelnika – rekao je Igor Štimac i zapravo samo potvrdio da ne bi bilo Zdravka Mamića da nije bilo Milana Bandića. Posebno na početku Mamićeva mandata, kada je iz gradskog proračuna Dinamo dobivao milijune. Polagano su zidani temelji Dinama kakvog danas imamo.

Početi ispočetka

Vidljiv je utjecaj i na posljednjem slučaju: udruga “Dinamo – to smo mi” traži da se zaustavi privatizacija kluba koju vodi Mamić kao savjetnik kluba te da se dopusti da se Skupština kluba izabere po modelu jedan član – jedan glas. Takav prijedlog glatko je odbacila Gradska skupština tek nakon gradonačelnikove intervencije. To je samo potvrda da su politika i sport i te kako u sprezi.

Hrvatski nogomet ima priliku početi ispočetka. Prije svega Hrvatski nogometni savez.

Treba ga urediti tako da svi klubovi budu ravnopravni, da sudačka organizacija bude segment, servis nogometnoj igri, a ne nerijetko odlučujući čimbenik na putu do uspjeha. Za to trebaju izbori novih ljudi u županijskim nogometnim savezima, ljudi koji će služiti hrvatskom nogometu, a ne uhljebiti se i imati povlastice. Dok se to ne promijeni, dok sve ne bude usklađeno sa zakonima, ništa se neće dogoditi.