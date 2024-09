VIDEO Vratar Slavena poklonio pobjedu Gorici. Pogreška u posljednjoj minuti skupo je stajala Koprivničane

U odgođenom susretu osmog kola SuperSport HNL Gorica je u okršaju "davljenika" pobijedila Slaven Belupo sa 2-1 postigavši odlučujući pogodak u četvrtoj minuti nadoknade nakon velike greške vratara Ivana Suška. Utakmica se trebala igrati u subotu, no zbog obilne kiše i nepovoljnih uvjeta za igru odgođena je za ponedjeljak. Bio je to zanimljivi susret u kojem je domaćin stigao do tri boda nakon katastrofalne pogreške gostujućeg vratara. Okršaj dvije posljednje momčadi HNL-a obilježio je i VAR. Četiri puta sporne situacije su provjeravane putem video snimke, pritom su poništena dva gola i jedanaesterac.

Prvu veliku priliku na utakmici imala je Gorica u 13. minuti, Kapulica je uposlio Kolara u šesnaestercu koji je atraktivno pucao "škaricama", ali je Sušak je sjajno reagirao odbivši loptu u korner. Nakon ubačaja Gorice, lopta je završila u golu. Bio je to neobičan gol, međutim nakon VAR provjere je poništen zbog prekršaja na Sušku. U 28. minuti domaćin je ipak poveo. Agbekpornu je srušio Kolara u šesnaestercu i sudac Terzić je pokazao na najstrožu kaznu.

VAR provjera je potvrdila njegovu odluku, a Jurica Pršir je bio siguran s bijele točke. Samo dvije minute kasnije Slaven Belupo je izjednačio. Obrana Gorice je loše reagirala na dugačku loptu, Dominik Martinović je izašao sam pred Banića i zabio je za 1-1. Martinović je u 34. minuti opet pobjegao obrani Gorice i još jednom zabio. No, radost gostiju kratko je trajala jer je pogodak poništen nakon VAR analize zbog zaleđa.

VAR se uključio i u 58. minuti, Banić je srušio Dolčeka, sudac je još jednom pokazao na bijelu točku. No, pokazalo se kako je Dolček bio u zaleđu. Do same završnice nije bilo previše uzbuđenja i kada se već činilo kako će susret završiti remijem, gostujući vratar Sušak poklonio je pobjedu domaćinu. Jedna lagana lopta ispala mu je iz ruku, što je Martin Šlogar iskoristio pogodivši u praznu mrežu. Snimku pogotka možete pogledati OVDJE.

U nedjelju su Rijeka i Hajduk na Rujevici u derbiju kola odigrali 0-0, baš kao i Šibenik i Istra 1961 u petak. Dinamo je debiju novog trenera Nenada Bjelice pobijedio Lokomotivu sa 5-1, dok je Osijek sa 2-1 slavio protiv Varaždina. Na vrhu su Rijeka i Hajduk sa po 18 bodova, dok je treći Dinamo sa 16 bodova. Gorica je sada sedma s osam bodova, dok je Belupo posljednji sa četiri boda.

