VIDEO Vatreni odradili prvi trening pred tisućama navijača. Jedan nije trenirao s momčadi

Hrvatska nogometna reprezentacija u nedjelju je stigla u Neuruppin, a tamo su ih na trgu dočekale tisuće navijača. Nakon večeri za odmor od putovanja, u ponedjeljak su odradili prvi trening na stadionu nedaleko od kampa. Protiv Portugala su pokazali izvrsnu formu (1:2), a ona će im svakako trebati i protiv Španjolaca.

Hrvatski reprezentativci će protiv furije igrati u subotu (15. lipnja) od 18 sati na berlinskom Olympiastadionu. Potom ih čeka utakmica s Albanijom, a grupnu fazu će okončati protiv uvijek nepredvidivih Talijana. U osminu finala Europskog prvenstva prolaze dvije najbolje momčadi iz svake skupine te četiri najuspješnije trećeplasirane momčadi.

VIDEO Vatreni odradili prvi trening u Njemačkoj. Jedan nije trenirao s momčadi

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Trening je trebao biti održan još jučer, no nakon žestokog okršaja s uvijek opasnim Portugalcima i prve pobjede nad momčadi s obale Atlantika, vatreni su brzo morali na let za Njemačku. Sve je to poprilično iscrpilo igrače pa su se dogovorili za lagan trening. S druge strane, do karata za otvoreni trening došle su četiri tisuće navijača, a sve su podijeljene unutar pet minuta. Na današnjem treningu nije sudjelovao samo vratar Ivica Ivušić koji je ozlijedio mišić.

Trening je nakratko morao biti prekinut nakon što su djeca utrčala na teren. Ipak, zaštitari su ih odveli nazad u prostor ograđen za gledatelje, a trening je nastavljen. Nogometaši su dijelili autograme i lopte, a na tribinama je nastalo oduševljenje dok je svatko pokušavao doći do svog najdražeg igrača.

Dalićeva momčad je u jednoj od grupa koje se često nazivaju "skupinama smrti". Španjolska je Hrvatskoj nanijela neugodan poraz u finalu Lige nacija, kada su nakon raspucavanja penala slavili s 5:4. Albanija je očigledno najmanje problematičan suparnik. Odražava se to i po koeficijentima: 1.55 na pobjedu Hrvatske, 4.00 na remi, 6.00 na pobjedu Albanije. Velika je nepoznanica Italija. Aktualni europski prvaci odigrali su dvije nezavidne prijateljske utakmice (0:0 s Turskom i 1:0 s BiH), ali pod vodstvom Luciana Spallettija lako se mogu pretvoriti u noćnu moru vatrenih.

VIDEO Vatreni dijelili autograme nakon otvorenog treninga