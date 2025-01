VIDEO Sudac dobio teške batine u ringu na Staru godinu, ovo je mučno gledati

I ove je Stare godine u japanskoj Saitama Areni održana već tradicionalna borilačka priredba u organizaciji Rizin Fighting Federationa. Event nazvan "Rizin 49: Decade" nije okupio neka zanimljiva imena iz MMA svijeta, daleko je to bilo od vremena kada je Mirko Filipović na Staru godinu 2016. osvojio Rizinov Grand Prix.

No, jedna je borba izazvala zanimanje čitavog svijeta. Egzibijska borba između Rukiye Anpa i Sine Karimiana iznjedrila je prave batine - i to za suca. Naime, u borbi mješovitih pravila nekoliko je udaraca dobio i sudac. U šestoj rundi borci su kršili pravila, a kada ih je htio razdvojiti, borci za to nisu marili već su se nastavili "šaketati". U svemu tome deblji je kraj izvukao sudac na čijem su licu odsjela čak dva udarca. Izdržao je to sve, a na kraju je uz pomoć osiguranja prekinuo borbu koja nije nastavljena. Snimke iz Japana zaista je mučno gledati...